iPhone 15 Pro için tam 64000TL değerinde kılıf!

En pahalı iPhone 15 Pro kılıfı
Apple’ın orijinal deriden vazgeçerek çevre dostu sloganıyla satışa sunduğu yeni FineWoven telefon kılıfları, Caviar’ın elinde lüks bir tüketim malzemesine dönüştü. Kılıfın malzemesini lüks Hermes derisi ile değiştiren Caviar ayrıca 24 karat altın kaplamalı taç logosunu da eklemiş.
Turuncu renkli olan kılıfta Hermes Epsom deri, mavi ve kahverengi kılıflarda ise Hermes Togo deri kullanılmış. iPhone 15 Pro için olan kılıflar 2130$ fiyat etiketine sahip. iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max ve iPhone 15 Pro Max için ise 2060$-2200$ arasında değişiyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
https://www.youtube.com/channel/UCM_RDG9NTcMoJcTxf4AqB1g
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.