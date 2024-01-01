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    iPhone 15 Pro için tam 64000TL değerinde kılıf!

    Caviar tarafından iPhone 15 Pro ve iPhone 14 Pro serileri için tasarlanan özel FineWoven kılıfları, lüks dokunuşlar ile telefonların kendisinden daha pahalı hale getirilmiş.
    iPhone 15 Pro Tam Boyutta Gör
    Bugüne kadar amiral gemisi akıllı telefon modellerini lüks taşlar ve mücevherlerle bezeyerek rekor fiyatlara satan Caviar markası, zaman zaman aksesuarlara da lüks dokunuşlar yapıyor. Sırada iPhone 15 Pro kılıfı var.

    En pahalı iPhone 15 Pro kılıfı

    Apple’ın orijinal deriden vazgeçerek çevre dostu sloganıyla satışa sunduğu yeni FineWoven telefon kılıfları, Caviar’ın elinde lüks bir tüketim malzemesine dönüştü. Kılıfın malzemesini lüks Hermes derisi ile değiştiren Caviar ayrıca 24 karat altın kaplamalı taç logosunu da eklemiş.

    Turuncu renkli olan kılıfta Hermes Epsom deri, mavi ve kahverengi kılıflarda ise Hermes Togo deri kullanılmış. iPhone 15 Pro için olan kılıflar 2130$ fiyat etiketine sahip. iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max ve iPhone 15 Pro Max için ise 2060$-2200$ arasında değişiyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Rindaman 1 gün önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    H
    HopHopTV 1 hafta önce

    https://www.youtube.com/channel/UCM_RDG9NTcMoJcTxf4AqB1g

    D
    DH Misafiri 3 hafta önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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