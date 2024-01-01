iPhone 15 Pro için tam 64000TL değerinde kılıf!

Tam Boyutta Gör Bugüne kadar amiral gemisi akıllı telefon modellerini lüks taşlar ve mücevherlerle bezeyerek rekor fiyatlara satan Caviar markası, zaman zaman aksesuarlara da lüks dokunuşlar yapıyor. Sırada iPhone 15 Pro kılıfı var.

En pahalı iPhone 15 Pro kılıfı

Apple’ın orijinal deriden vazgeçerek çevre dostu sloganıyla satışa sunduğu yeni FineWoven telefon kılıfları, Caviar’ın elinde lüks bir tüketim malzemesine dönüştü. Kılıfın malzemesini lüks Hermes derisi ile değiştiren Caviar ayrıca 24 karat altın kaplamalı taç logosunu da eklemiş.

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Turuncu renkli olan kılıfta Hermes Epsom deri, mavi ve kahverengi kılıflarda ise Hermes Togo deri kullanılmış. iPhone 15 Pro için olan kılıflar 2130$ fiyat etiketine sahip. iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max ve iPhone 15 Pro Max için ise 2060$-2200$ arasında değişiyor.

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Kılıfı iPhone 15 Pro’dan pahalı!