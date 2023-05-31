Apple Watch kullanıcıları için watchOS 9.5.1 güncellemesi yayınlandı

Fakat kullanıcılar bazı sorunların hala devam etmesinden şikayetçi. Yeni sürümün öncelikle watchOS 9.5 yayınlandıktan sonra ortaya çıkan ekran sorununu gidermesi bekleniyordu. Ancak ekrandaki yeşil renk tonu ile ilgili sıkıntı giderilmemiş gibi görünüyor.
Farklı geri dönüşler var
Dahası bazı Apple Watch sahipleri watchOS 9.5.1'i yüklendikten sonra durumun daha da kötüleştiğini söylüyorlar. Apple, sürüm notlarında hangi düzeltmeleri yaptığını açıklamadığı için ekrandaki hatayla ilgili bir düzeltme yapılıp yapılmadığı bilinmiyor.
Tüm Apple Watch sahiplerinin bu sorunu yaşamadığını belirtmek gerekir. WatchOS 9.5.1'i yükledikten sonra yeşil ekran sorunu ortadan kalkan kullanıcılar da var. Güncellemeyi Apple Watch uygulamasının Genel > Yazılım Güncelleme bölümünden indirebilirsiniz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Ekransız değil monitör panelsiz denebilir. Gözlerin ucuna dayamışsın ekranı nihayetinde (sağlığa etkisini zaten geçtik)