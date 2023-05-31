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    Anlık Bildirim

    Apple Watch kullanıcıları için watchOS 9.5.1 güncellemesi yayınlandı

    Apple tüm uyumlu Apple Watch'lar için iyileştirmeler ve hata düzeltmelerine odaklanan küçük bir güncelleme yayınladı. Ancak bazı kullanıcılar hala yeşil renk tonu sorunu yaşamaya devam ediyor.
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    Apple Watch kullanıcıları için watchOS 9.5.1 güncellemesi çıktı Tam Boyutta Gör
    Apple kısa bir süre önce tüm uyumlu Apple Watch modelleri için watchOS 9.5.1 güncellemesini yayınladı. Yeni ürün yazılımı watchOS 9.5'te bulunan hataları gidermeye ve işletim sisteminin kararlılığını iyileştirmeye odaklanıyor.

    Fakat kullanıcılar bazı sorunların hala devam etmesinden şikayetçi. Yeni sürümün öncelikle watchOS 9.5 yayınlandıktan sonra ortaya çıkan ekran sorununu gidermesi bekleniyordu. Ancak ekrandaki yeşil renk tonu ile ilgili sıkıntı giderilmemiş gibi görünüyor.

    Apple Watch kullanıcıları için watchOS 9.5.1 güncellemesi çıktı Tam Boyutta Gör

    Farklı geri dönüşler var

    Dahası bazı Apple Watch sahipleri watchOS 9.5.1'i yüklendikten sonra durumun daha da kötüleştiğini söylüyorlar. Apple, sürüm notlarında hangi düzeltmeleri yaptığını açıklamadığı için ekrandaki hatayla ilgili bir düzeltme yapılıp yapılmadığı bilinmiyor.

    Tüm Apple Watch sahiplerinin bu sorunu yaşamadığını belirtmek gerekir. WatchOS 9.5.1'i yükledikten sonra yeşil ekran sorunu ortadan kalkan kullanıcılar da var. Güncellemeyi Apple Watch uygulamasının Genel > Yazılım Güncelleme bölümünden indirebilirsiniz.

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    E_Y_B_H_P_T 5 gün önce

    Ekransız değil monitör panelsiz denebilir. Gözlerin ucuna dayamışsın ekranı nihayetinde (sağlığa etkisini zaten geçtik)

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