Apple Watch kullanıcıları için watchOS 9.5.1 güncellemesi yayınlandı

Tam Boyutta Gör Apple kısa bir süre önce tüm uyumlu Apple Watch modelleri için watchOS 9.5.1 güncellemesini yayınladı. Yeni ürün yazılımı watchOS 9.5'te bulunan hataları gidermeye ve işletim sisteminin kararlılığını iyileştirmeye odaklanıyor.

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Fakat kullanıcılar bazı sorunların hala devam etmesinden şikayetçi. Yeni sürümün öncelikle watchOS 9.5 yayınlandıktan sonra ortaya çıkan ekran sorununu gidermesi bekleniyordu. Ancak ekrandaki yeşil renk tonu ile ilgili sıkıntı giderilmemiş gibi görünüyor.

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Farklı geri dönüşler var

Dahası bazı Apple Watch sahipleri watchOS 9.5.1'i yüklendikten sonra durumun daha da kötüleştiğini söylüyorlar. Apple, sürüm notlarında hangi düzeltmeleri yaptığını açıklamadığı için ekrandaki hatayla ilgili bir düzeltme yapılıp yapılmadığı bilinmiyor.

Tüm Apple Watch sahiplerinin bu sorunu yaşamadığını belirtmek gerekir. WatchOS 9.5.1'i yükledikten sonra yeşil ekran sorunu ortadan kalkan kullanıcılar da var. Güncellemeyi Apple Watch uygulamasının Genel > Yazılım Güncelleme bölümünden indirebilirsiniz.

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Apple Watch kullanıcıları için watchOS 9.5.1 güncellemesi çıktı