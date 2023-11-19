Discord, Clyde’a veda ediyor

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Discord kullanıcıları 1 Aralık'tan itibaren Clyde ile sohbet edemeyecek. Discord, sohbet botunun ay sonunda “devre dışı bırakılacağını” ve 1 Aralık'tan sonra kullanıcıların artık mesajlarda veya sunucu sohbetlerinde Clyde'ı çağıramayacakları açıklandı.

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Discord ilk olarak bu yılın başlarında Clyde'ın yapay zeka özelliklerini test etmeye başladı ve OpenAI'nin modellerini kullanarak sohbet botunun soruları yanıtlamasına ve Discord kullanıcılarıyla sohbet etmesine izin verdi. O zamandan beri sınırlı testlerde bulunuyor ve şirket bunu sohbet ve topluluklar uygulamasının temel bir parçası haline getirmeyi planlıyordu.

Clyde'ın neden aniden kapandığı belli değil. Chatbot'un gelecekte yalnızca ücretli bir Nitro özelliği olarak geri dönmesi mümkün olabilir. Belki de Discord test döneminden yeterince şey öğrenmiş ve bir AI Chatbot'un hizmetine dâhil edilmesine gerek olmadığına karar vermiştir. Yine de Discord tam olarak neden kapandığını ısrarla açıklamıyor.

Discord ürün iletişimi direktörü Kellyn Slone, konuyla alakalı “Clyde, sunucuların küçük bir yüzdesiyle paylaşılan bir deneydi. Discord, kullanıcılara yeni özellikler ve deneyimler getirmek için sürekli çalışıyor. Clyde bu çalışmanın bir meyvesiydi ve gelecekte yeni kullanıcı deneyimlerini ortaya çıkarmayı dört gözle bekliyoruz.” şeklinde açıklama yaptı.

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