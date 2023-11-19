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    Discord, Clyde’a veda ediyor

    Discord, sohbet botunun ay sonunda “devre dışı bırakılacağını” ve 1 Aralık'tan sonra kullanıcıların artık mesajlarda veya sunucu sohbetlerinde Clyde'ı çağıramayacakları açıklandı.

    Discord, Clyde’a veda ediyor Tam Boyutta Gör

    Discord kullanıcıları 1 Aralık'tan itibaren Clyde ile sohbet edemeyecek. Discord, sohbet botunun ay sonunda “devre dışı bırakılacağını” ve 1 Aralık'tan sonra kullanıcıların artık mesajlarda veya sunucu sohbetlerinde Clyde'ı çağıramayacakları açıklandı.

    Discord ilk olarak bu yılın başlarında Clyde'ın yapay zeka özelliklerini test etmeye başladı ve OpenAI'nin modellerini kullanarak sohbet botunun soruları yanıtlamasına ve Discord kullanıcılarıyla sohbet etmesine izin verdi. O zamandan beri sınırlı testlerde bulunuyor ve şirket bunu sohbet ve topluluklar uygulamasının temel bir parçası haline getirmeyi planlıyordu.

    Clyde'ın neden aniden kapandığı belli değil. Chatbot'un gelecekte yalnızca ücretli bir Nitro özelliği olarak geri dönmesi mümkün olabilir. Belki de Discord test döneminden yeterince şey öğrenmiş ve bir AI Chatbot'un hizmetine dâhil edilmesine gerek olmadığına karar vermiştir. Yine de Discord tam olarak neden kapandığını ısrarla açıklamıyor.

    Discord ürün iletişimi direktörü Kellyn Slone, konuyla alakalı “Clyde, sunucuların küçük bir yüzdesiyle paylaşılan bir deneydi. Discord, kullanıcılara yeni özellikler ve deneyimler getirmek için sürekli çalışıyor. Clyde bu çalışmanın bir meyvesiydi ve gelecekte yeni kullanıcı deneyimlerini ortaya çıkarmayı dört gözle bekliyoruz.” şeklinde açıklama yaptı.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 2 hafta önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 hafta önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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