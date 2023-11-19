Discord, Clyde’a veda ediyor

Discord kullanıcıları 1 Aralık'tan itibaren Clyde ile sohbet edemeyecek. Discord, sohbet botunun ay sonunda “devre dışı bırakılacağını” ve 1 Aralık'tan sonra kullanıcıların artık mesajlarda veya sunucu sohbetlerinde Clyde'ı çağıramayacakları açıklandı.
Discord ilk olarak bu yılın başlarında Clyde'ın yapay zeka özelliklerini test etmeye başladı ve OpenAI'nin modellerini kullanarak sohbet botunun soruları yanıtlamasına ve Discord kullanıcılarıyla sohbet etmesine izin verdi. O zamandan beri sınırlı testlerde bulunuyor ve şirket bunu sohbet ve topluluklar uygulamasının temel bir parçası haline getirmeyi planlıyordu.
Clyde'ın neden aniden kapandığı belli değil. Chatbot'un gelecekte yalnızca ücretli bir Nitro özelliği olarak geri dönmesi mümkün olabilir. Belki de Discord test döneminden yeterince şey öğrenmiş ve bir AI Chatbot'un hizmetine dâhil edilmesine gerek olmadığına karar vermiştir. Yine de Discord tam olarak neden kapandığını ısrarla açıklamıyor.
Discord ürün iletişimi direktörü Kellyn Slone, konuyla alakalı “Clyde, sunucuların küçük bir yüzdesiyle paylaşılan bir deneydi. Discord, kullanıcılara yeni özellikler ve deneyimler getirmek için sürekli çalışıyor. Clyde bu çalışmanın bir meyvesiydi ve gelecekte yeni kullanıcı deneyimlerini ortaya çıkarmayı dört gözle bekliyoruz.” şeklinde açıklama yaptı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.