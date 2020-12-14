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    Disney+ 86 milyon aboneyi geçti; 2024'e kadar 350 milyonu geçmesi bekleniyor

    Henüz ülkemizde erişime açık olmayan Disney+'ın mevcut abone sayısı ve gelecek planları açıklandı. Açıklamaya göre şu anda 86 milyon abonesi mevcut platformun.
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    Sinema ve Dizi
    Abone ol
    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    4

    Disney+ 86 milyon aboneyi geçti; 2024'e kadar 350 milyonu geçmesi bekleniyor

    Eğlence sektörünün en büyük isimlerinden biri olan Disney'in video akış platformu Disney+, bildiğiniz gibi geçtiğimiz yıl yayın hayatına başladı. Şimdi ise mevcut abone sayısı ve gelecekteki planlar açıklandı.

    Ayrıca Bkz. "Disney+, 23 Şubat'ta Türkiye'ye gelebilir"

    İlginizi Çekebilir Avatar Disney+ ilk yılında 73 milyon aboneyi geçti; Türkiye'ye ne zaman geleceği hala belli değil

    Geçtiğimiz günlerde platforma gelecek olan yeni yapımları duyuran Disney'in video akış platformu Disney+'ın abone sayısı bugün itibarıyla 86.8 milyonu geçmiş durumda. Geçtiğimiz ayın başlarında yapılan açıklamada ise 73 milyonu geçtiği söylenmişti. Yani yaklaşık 1 ayda platform, 13 milyon abone kazanmış ki bu sayı gerçekten başarılı.

    Ayrıca Bkz. "Marvel dizilerinden fragman yayınlandı; Yeni Marvel yapımları duyuruldu"

    Ayrıca Disney+'ın 2024 yılına kadar 350 milyon aboneyi geçmesi bekleniyor.  350 milyon cidden yüksek bir sayı ve böyle bir sayıya ne zaman ulaşacağı da cidden merak konusu. 23 Şubat'ta henüz açıklamayan birçok ülke içinde erişime açılacağı söylenmişti. Netflix gibi neredeyse her ülkede erişime açıldığı zaman abone sayısında da ciddi bir artış olur. Ayrıca Disney+'ın en güvendiği yapımlardan şu an için sadece The Mandalorian'ın yayınlandığını hatırlatmakta fayda var.

    Ayrıca Bkz. "Yeni Star Wars dizileri ve filmleri duyuruldu"  



    https://screenrant.com/disney-plus-subscriptions-86-million-2020/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    DH Misafiri 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Bence ülkemizde erişime açılırsa kesinlikle netflix e rakip olabilir çıkacak olan yapımları ile hele birde yüzüklerin efendisi dizisi çıkınca amazon dan ozaman ortalık fena karışacak
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    Romeo84 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    amazon üyeliğim yerine tercih edeceğim platform. bence netflixi zorlayacak baya zorlayacak gibi görünüyor.
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    TheNewAtilla (Atilla Taşdemir) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Mandonun son iki bölümü vasatti. Umarım güzel bir sezon finali olur
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    DigitalKral (Serkan TÜKENMEZ) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) TheNewAtilla
    Hele son bölümdeki kask çıkarma olayı tam bir felaket bana göre.
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    Moueson 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Merakla ülkemize gelmesini bekliyoruz. Vasat yapımları ve her filmine gay karakter koyan netflixten sıkıldık artık .
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    SilentHunterHD 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    acaba ülkemize ne zaman gelir ve fiyatı ne olur merak ediyorum açıkçası
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    ultra sonic 1 hf. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi ) SilentHunterHD
    hocam 23 şubat tarihinde doğu avrupa ve orta doğu ülkelerine açılcaklarmış ve muhtemelen 13 tl falan olur bu kesin bilgi değil benim görüşüm
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    BlackLead 1 hf. ( Mesaj Silindi ) SilentHunterHD
    23 şubat'ta açılıyor büyük ihtimalle

    alalım seni konuya istersen

    Disney+ | T&#252;m Detaylar | ANA KONU &#187; Sayfa 1 - 8 (donanimhaber.com)

    @Moueson
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