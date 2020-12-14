Disney+ 86 milyon aboneyi geçti; 2024'e kadar 350 milyonu geçmesi bekleniyor

Eğlence sektörünün en büyük isimlerinden biri olan Disney'in video akış platformu Disney+, bildiğiniz gibi geçtiğimiz yıl yayın hayatına başladı. Şimdi ise mevcut abone sayısı ve gelecekteki planlar açıklandı.

Ayrıca Bkz. "Disney+, 23 Şubat'ta Türkiye'ye gelebilir"

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Disney+ ilk yılında 73 milyon aboneyi geçti; Türkiye'ye ne zaman geleceği hala belli değil

Geçtiğimiz günlerde platforma gelecek olan yeni yapımları duyuran Disney'in video akış platformu Disney+'ın abone sayısı bugün itibarıyla 86.8 milyonu geçmiş durumda. Geçtiğimiz ayın başlarında yapılan açıklamada ise 73 milyonu geçtiği söylenmişti. Yani yaklaşık 1 ayda platform, 13 milyon abone kazanmış ki bu sayı gerçekten başarılı.

Ayrıca Bkz. "Marvel dizilerinden fragman yayınlandı; Yeni Marvel yapımları duyuruldu"

Ayrıca Disney+'ın 2024 yılına kadar 350 milyon aboneyi geçmesi bekleniyor. 350 milyon cidden yüksek bir sayı ve böyle bir sayıya ne zaman ulaşacağı da cidden merak konusu. 23 Şubat'ta henüz açıklamayan birçok ülke içinde erişime açılacağı söylenmişti. Netflix gibi neredeyse her ülkede erişime açıldığı zaman abone sayısında da ciddi bir artış olur. Ayrıca Disney+'ın en güvendiği yapımlardan şu an için sadece The Mandalorian'ın yayınlandığını hatırlatmakta fayda var.

Ayrıca Bkz. "Yeni Star Wars dizileri ve filmleri duyuruldu"

https://screenrant.com/disney-plus-subscriptions-86-million-2020/

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