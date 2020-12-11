Marvel dizilerinden fragman yayınlandı; Yeni Marvel yapımları duyuruldu

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Geçtiğimiz saatlerde başlayan Disney konferansı Marvel dizileri ile devam ediyor. Marvel dizilerinin yanı sıra konferansta yeni Marvel yapımları da duyuruldu.

Ayrıca Bkz. "Yeni Star Wars dizileri ve filmleri duyuruldu"

Duyurulan tüm yapımları ve fragmanı çıkanları aşağıda bulabilirsiniz:

WandaVision

WandaVision dizisinden yeni fragman paylaşıldı. 15 Ocak’ta yayınlanacak.

Loki

Loki dizisinden ilk fragman yayınlandı. Mayıs ayında dizi yayınlanacak.

The Falcon and The Winter Soldier

Diziden ilk fragman yayınlandı. 19 Mart’ta yayınlanacak.

What If…?

Marvel’ın animasyon dizisinden ilk fragman paylaşıldı. 2021 yılında yayınlanacak.

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Ms. Marvel

Diziden kısa bir tanıtım klibi yayınlandı.

Captain Marvel 2

Brie Larson'ın Carol Danvers olarak döneceği Captain Marvel 2, 11 Kasım 2022'de vizyona girecek.

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She Hulk

She Hulk'ı Tatiana Maslany'nin canlandıracağı doğrulandı. Mark Ruffalo dizide Hulk olarak yer alacak.

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Secret Invasion

Samuel L. Jackson ve Ben Mendelsohn'ın başrolünde olduğu Secret Invasion dizisi duyuruldu.

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Fantastic Four

Fantastic Four filmi duyuruldu. Filmi Jon Watts yönetecek.

Ironheart

Dominique Thorne'un Riri Williams'ı canlandıracağı Ironheart dizisi duyuruldu.

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Armor Wars

Don Cheadle'ın başrolünde olduğu Armor Wars dizisi duyuruldu. Dizi, teknolojinin kötü ellere geçmesini konu edinecek.

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Groot

Groot karakterine odaklanan yeni dizi duyuruldu.

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