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    Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Marvel dizilerinden fragman yayınlandı; Yeni Marvel yapımları duyuruldu

    Disney'in devam eden konferansında birçok yeni dizi ve film duyuruldu. Daha önce duyurulan dizilerden fragman paylaşıldı. Detaylar haberimizde.
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    Sinema ve Dizi
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    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    2

    Marvel dizilerinden fragman yayınlandı; Yeni Marvel yapımları duyuruldu
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    Geçtiğimiz saatlerde başlayan Disney konferansı Marvel dizileri ile devam ediyor. Marvel dizilerinin yanı sıra konferansta yeni Marvel yapımları da duyuruldu.

    Ayrıca Bkz. "Yeni Star Wars dizileri ve filmleri duyuruldu"

    Duyurulan tüm yapımları ve fragmanı çıkanları aşağıda bulabilirsiniz:

    WandaVision

    WandaVision dizisinden yeni fragman paylaşıldı. 15 Ocak’ta yayınlanacak.

    Loki

    Loki dizisinden ilk fragman yayınlandı. Mayıs ayında dizi yayınlanacak.

    The Falcon and The Winter Soldier

    Diziden ilk fragman yayınlandı. 19 Mart’ta yayınlanacak.

    What If…?

    Marvel’ın animasyon dizisinden ilk fragman paylaşıldı. 2021 yılında yayınlanacak.

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    Doctor Strange in the Multiverse of Madness

    Doctor Strange in the Multiverse of Madness’in direkt olarak SPider-Man 3 ile bağlantılı olacağı açıklandı. Bu da diğer Spider-Man’lerin filmde olma ihtimali arttırıyor.

    Marvel dizilerinden fragman yayınlandı; Yeni Marvel yapımları duyuruldu
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    Ms. Marvel

    Diziden kısa bir tanıtım klibi yayınlandı.

    Captain Marvel 2

    Brie Larson'ın Carol Danvers olarak döneceği Captain Marvel 2, 11 Kasım 2022'de vizyona girecek.

    Marvel dizilerinden fragman yayınlandı; Yeni Marvel yapımları duyuruldu
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    She Hulk

    She Hulk'ı Tatiana Maslany'nin canlandıracağı doğrulandı. Mark Ruffalo dizide Hulk olarak yer alacak.

    Marvel dizilerinden fragman yayınlandı; Yeni Marvel yapımları duyuruldu
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    Secret Invasion

    Samuel L. Jackson ve Ben Mendelsohn'ın başrolünde olduğu Secret Invasion dizisi duyuruldu.

    Marvel dizilerinden fragman yayınlandı; Yeni Marvel yapımları duyuruldu
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    Fantastic Four

    Fantastic Four filmi duyuruldu. Filmi Jon Watts yönetecek.

    Ironheart

    Dominique Thorne'un Riri Williams'ı canlandıracağı Ironheart dizisi duyuruldu.

    Marvel dizilerinden fragman yayınlandı; Yeni Marvel yapımları duyuruldu
    Tam Boyutta Gör

    Armor Wars

    Don Cheadle'ın başrolünde olduğu Armor Wars dizisi duyuruldu. Dizi, teknolojinin kötü ellere geçmesini konu edinecek.

    Marvel dizilerinden fragman yayınlandı; Yeni Marvel yapımları duyuruldu
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    Groot

    Groot karakterine odaklanan yeni dizi duyuruldu.

    Marvel dizilerinden fragman yayınlandı; Yeni Marvel yapımları duyuruldu
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    Marvel dizilerinden fragman yayınlandı; Yeni Marvel yapımları duyuruldu
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    Romeo84 1 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    resmen gövde gösterisi yapmışlar. en merak ettiğim loki ve groot oldu. anlaşılan netflix, amazon prime derken birde disnet+ abonesi olucaz.
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    Yorumlar (6) Yorum Yaz Forumda Gör
    RockConn (Ufuk Durdağı) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Türkiye'de yayına başlasın artık, çok uzadı..
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    Resurrectionn 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Çok iyi valla kaliteli de olurlarsa tadından yenmez.
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    Moueson 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Oyunculara dizilere bak. Netflix halt yemiş!
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    Kerim5100 (Kerim Ş.) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    2020'de film çıkaramamanın acısını çıkarıyorlar herhalde :D
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    Return to Monke (Stigin DHli kuzeni ) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Disney Amerikan hükümeti gibi para basıyor herhalde. Oyuncu kadrolarına bak. Demek ki çok büyük beklentileri var Disney+'tan.
    Yanıtla +1
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    Romeo84 1 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    resmen gövde gösterisi yapmışlar. en merak ettiğim loki ve groot oldu. anlaşılan netflix, amazon prime derken birde disnet+ abonesi olucaz.
    1 Yanıt Yanıtla +5
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    oyungazi 1 hf. ( Mesaj Silindi ) Romeo84
    Olabilmek için Türkiye ye de gelmesi lazim. Ama bir aciklama yapılmadı hala
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