Marvel dizilerinden fragman yayınlandı; Yeni Marvel yapımları duyuruldu

Geçtiğimiz saatlerde başlayan Disney konferansı Marvel dizileri ile devam ediyor. Marvel dizilerinin yanı sıra konferansta yeni Marvel yapımları da duyuruldu.
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Duyurulan tüm yapımları ve fragmanı çıkanları aşağıda bulabilirsiniz:
WandaVision
WandaVision dizisinden yeni fragman paylaşıldı. 15 Ocak’ta yayınlanacak.
Loki
Loki dizisinden ilk fragman yayınlandı. Mayıs ayında dizi yayınlanacak.
The Falcon and The Winter Soldier
Diziden ilk fragman yayınlandı. 19 Mart’ta yayınlanacak.
What If…?
Marvel’ın animasyon dizisinden ilk fragman paylaşıldı. 2021 yılında yayınlanacak.İlginizi Çekebilir Marvel'ın yeni dizisi "Legends" duyuruldu
Doctor Strange in the Multiverse of Madness
Doctor Strange in the Multiverse of Madness’in direkt olarak SPider-Man 3 ile bağlantılı olacağı açıklandı. Bu da diğer Spider-Man’lerin filmde olma ihtimali arttırıyor.
Ms. Marvel
Diziden kısa bir tanıtım klibi yayınlandı.
Captain Marvel 2
Brie Larson'ın Carol Danvers olarak döneceği Captain Marvel 2, 11 Kasım 2022'de vizyona girecek.
She Hulk
She Hulk'ı Tatiana Maslany'nin canlandıracağı doğrulandı. Mark Ruffalo dizide Hulk olarak yer alacak.
Secret Invasion
Samuel L. Jackson ve Ben Mendelsohn'ın başrolünde olduğu Secret Invasion dizisi duyuruldu.
Fantastic Four
Fantastic Four filmi duyuruldu. Filmi Jon Watts yönetecek.
Ironheart
Dominique Thorne'un Riri Williams'ı canlandıracağı Ironheart dizisi duyuruldu.
Armor Wars
Don Cheadle'ın başrolünde olduğu Armor Wars dizisi duyuruldu. Dizi, teknolojinin kötü ellere geçmesini konu edinecek.
Groot
Groot karakterine odaklanan yeni dizi duyuruldu.
Black Panther 2
Black Panther için yeniden oyuncu seçilmeyeceği resmi olarak duyuruldu.
Ant-Man 3
Ant-Man 3’ün tam isminin Ant-Man and the Wasp: Quantumania olduğu açıklandı.
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