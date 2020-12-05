Disney ile Fargo dizisinin yaratıcısı Noah Hawley, Alien dizisi için görüşüyor

İlk filmi 1979 yılında çıkan ve bilim kurgu korku türünün en önemli yapımlarından biri olan Alien'ın dizisi 2019 yılında bir raporda görülmüştü. Ancak ne yazık ki Fox’un Disney’e geçmesi ile birlikte bu diziden bir haber alınamadı.

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2019 yılındaki raporda Alien dizisinin yaratıcılığını Legion ve Fargo gibi yapımların yaratıcısı olan Noah Hawley’nin olacağı yazıyordu. Kendisi de geçtiğimiz günlerde bu unutulan Alien projesi hakkında konuştu.

Noah Hawley’nin dediğine göre şu anda hala Disney ile Alien mini dizisi hakkında görüşüyorlarmış ancak net bir gelişme olduğu söylenemez. En azından açıklama sonrasında şunu rahatça söyleyebiliriz, dizi henüz iptal edilmiş değil. Dizinin iptal edilmemesi de şimdilik güzel bir haber ve iki tarafın da hala görüşmesi, bazı planların olduğunu gösteriyor. Umuyoruz ki yakın bir zamanda duyuru yapılır. Disney hala Fox’tan aldığı yapımlar ile ilgili net bir takvim veya gelecek planı açıklamış değil.

Alien markasına ait en son haberi geçtiğimiz aylarda almıştık. Ridley Scott; yani serinin yaratıcısı, yeni bir film üzerinde çalıştığını onaylamıştı. Şu an için herhangi bir bilgi yok ancak 2017 yılında yayınlanan Alien: Covenant'ın devamı olabileceği düşünülüyor.

https://www.gamesradar.com/disney-are-still-having-conversations-about-an-alien-tv-show-with-legion-showrunner-noah-hawley/

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