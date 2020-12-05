Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Anlık Bildirim
    Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Disney ile Fargo dizisinin yaratıcısı Noah Hawley, Alien dizisi için görüşüyor

    Bilim kurgu anlamında sektörün en popüler ve başarılı yapımlarından biri olan Alien'ın dizisi için Disney ve Noah Hawley hala görüşme aşamasında. 2019'da duyurulan dizi, henüz iptal edilmiş değil.
    2 hf.
    1,2b
    1
    6
    Sinema ve Dizi
    Abone ol
    Özgür Eroğlu
    Yazar
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    Oy Ver

    Disney ile Fargo dizisinin yaratıcısı Noah Hawley, Alien dizisi için görüşüyor

    İlk filmi 1979 yılında çıkan ve bilim kurgu korku türünün en önemli yapımlarından biri olan Alien'ın dizisi 2019 yılında bir raporda görülmüştü. Ancak ne yazık ki Fox’un Disney’e geçmesi ile birlikte bu diziden bir haber alınamadı.

    İlginizi Çekebilir Avatar Fargo ve Legion'ın yaratıcısından Alien dizisi geliyor

    Ayrıca Bkz. "10 Cloverfield Lane yönetmeninden yeni Predator filmi geliyor"

    2019 yılındaki raporda Alien dizisinin yaratıcılığını Legion ve Fargo gibi yapımların yaratıcısı olan Noah Hawley’nin olacağı yazıyordu. Kendisi de geçtiğimiz günlerde bu unutulan Alien projesi hakkında konuştu.

    Noah Hawley’nin dediğine göre şu anda hala Disney ile Alien mini dizisi hakkında görüşüyorlarmış ancak net bir gelişme olduğu söylenemez. En azından açıklama sonrasında şunu rahatça söyleyebiliriz, dizi henüz iptal edilmiş değil. Dizinin iptal edilmemesi de şimdilik güzel bir haber ve iki tarafın da hala görüşmesi, bazı planların olduğunu gösteriyor. Umuyoruz ki yakın bir zamanda duyuru yapılır. Disney hala Fox’tan aldığı yapımlar ile ilgili net bir takvim veya gelecek planı açıklamış değil.

    Alien markasına ait en son haberi geçtiğimiz aylarda almıştık. Ridley Scott; yani serinin yaratıcısı, yeni bir film üzerinde çalıştığını onaylamıştı. Şu an için herhangi bir bilgi yok ancak 2017 yılında yayınlanan Alien: Covenant'ın devamı olabileceği düşünülüyor.



    https://www.gamesradar.com/disney-are-still-having-conversations-about-an-alien-tv-show-with-legion-showrunner-noah-hawley/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    Rachsuchtig 2 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen Esxici
    Insanlar zaten bıkkın biraz hayal ürünü şeylerle vakit geçirmek. Kendi hayatının akışından kopmak istiyor
    1 Yanıt Yanıtla +4
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    derkaiser9591 (Nihat Zarif) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Baslikta sikinti var sanki adam hem fargoyu hem de disneyi yaratmis manasi cikiyor
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    absamet (sems sems) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Alien candır gerisi heycandır
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Esxici (Mehmet Zülküf) 2 hf. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Yaw arkadaş bırakın artık ailen tarzı şeyler çekmeyi. Canavarlardan, zombilerden, süper kahramanlardan gına geldi artık. Gerçek hayat temalı dizi kalmadı piyasada.
    2 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Rachsuchtig 2 hf. ( Mesaj Silindi ) Esxici
    Insanlar zaten bıkkın biraz hayal ürünü şeylerle vakit geçirmek. Kendi hayatının akışından kopmak istiyor
    1 Yanıt Yanıtla +4
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Charaznable (Char Aznable) 2 hf. ( Mesaj Silindi ) Esxici
    Alien adamdır
    Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 2 hf. Realme Buds Air 2 için geri sayım başladı 2 hf. Samsung, insan gözüne rakip 600 MP çözünürlüklü kamera sensörü geliştiriyor 2 hf. Fiyatı cep yakan Samsung Galaxy Z Fold 2, DxOMark sıralamasında 41'inci oldu 2 hf. Snapdragon 7 serisinin yeni yonga seti, 2021'in ilk çeyreğinde gelebilir 2 hf. Akıllı saat ve bileklik satışları arttı: Apple pazar lideri 2 hf. Samsung, Android 11 tabanlı One UI 3.0'ı kullanıcılara sunmaya başladı 2 hf. Elektrikli Mercedes EQC Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri 2 hf. BluTV ücretsiz olarak nasıl izlenir? 2 hf. Cyberpunk 2077'ye daha çıkmadan devasa bir güncelleme geldi 2 hf. RedMagic Cyberpods oyuncu kulaklıkları satışa başladı 2 hf. The Godfather 4 gelebilir ancak başka bir yönetmenle 2 hf. Çin'in yeni 'yapay güneşi' ilk kez çalıştırıldı: Füzyonda büyük adım 2 hf. Dragon Age 4'e dair daha fazla detayı 10 Aralık'ta The Game Awards etkinliğinde göreceğiz 2 hf. Conor McGregor sizi stratejik savaşlara götürüyor 2 hf. Kitap uyarlaması olan fantastik dizi American Gods'ın 3. sezonundan fragman paylaşıldı 2 hf. Samsung'un Tizen platformu televizyon sektörünün lideri 2 hf. Clusterduck oyunu ile ördek mutasyonlarına merhaba 2 hf. Touchgrind BMX serisinin devamı olan Touchgrind Scooter, mobil cihazlar için duyuruldu 2 hf. Call of Duty markası son 12 ayda 3 milyar dolar hasılat elde etti 2 hf. MSI Rocket Lake işlemcisinin ekran alıntısını paylaştı 2 hf. GÖRÜNTÜLENEN Disney ile Fargo dizisinin yaratıcısı Noah Hawley, Alien dizisi için görüşüyor Sonraki Çin, Ay'a bayrağını dikti! ABD'den sonra bir ilk 2 hf. Amazon’da cep telefonu ve akıllı saat kategorisinde indirim var 2 hf. Volkswagen CEO'sundan itiraf gibi açıklama: Türkiye yatırımı siyasi nedenlerle iptal oldu 2 hf. Gaz formuna dönüşen deneysel yapıştırıcı geliştirildi 2 hf. Sonsuz koşu oyunu Crash Bandicoot: On the Run'dan yeni bir oynanış videosu yayınlandı 2 hf. Instagram Ve Facebook Messenger’da Birleşti 2 hf. Ewan McGregor'lu Star Wars: Kenobi dizisinin çekimleri başlıyor 2 hf. Metal Gear Solid filminde Solid Snake karakterini oynayacak isim belli oldu: Oscar Isaac 2 hf. Honda, Avrupa'da benzinli ve dizel model satışını bitirecek 2 hf. Deniz tabanlarındaki canlıları araştırmak için proje geliştirildi 2 hf. Intel Atom ve Xeon işlemcileri TSMC üretecek 2 hf. Metroidvania RPG türündeki Bloodstained: Ritual of the Night, mobil cihazlar için çıktı 2 hf. Türkiye'de en çok tercih edilen otomobil modelleri ne kadardan başlıyor? 2 hf. Haftalık Film Önerisi 04: Asabiyim Ben 2 hf. Apple Arcade'de Bu Ay - Aralık 2020 2 hf. Ryanair, yeniden uçuş izni alan Boeing 737 Max’ten yüklü miktarda sipariş verdi 2 hf. ADATA’nın giderek yavaşlayan SSD’si: Aynı isim altında tamamen farklı/yavaş kontrolcü ve NAND Flash 2 hf. Wristcam ile Apple Watch iki kamera kazanıyor 2 hf. The Witcher 1 oyunu GOG mağazasında ücretsiz dağıtılıyor 2 hf. Turkcell TV+ bu hafta sonu herkese ücretsiz Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Kripto Paralar katkılarıyla
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız