10 Cloverfield Lane yönetmeninden yeni Predator filmi geliyor

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İlk filmi 1987 yılında yayınlanan, son filmi ise 2018 yılında yayınlanan Predator markasının yeni filmi duyuruldu. Filmin yapımını 20th Century Studios ve Disney üstleniyor.

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Markanın beşinci filmi olan bu yeni filmi yönetmesi için daha önce 10 Cloverfield Lane, The Boys ve Black Mirror gibi yapımlarda yönetmenlik yapmış olan Dan Trachtenberg ile anlaşıldı. Yeni filmin senaristliğini ise daha önce Jack Ryan, Treadstone ve Kingdom gibi yapımlarda senaristlik yapmış olan Patrick Aison üstlenecek.

Açıklamaya göre bu yeni Predator filmi, bir devam filmi niteliğinde olmayacak tamamen yeni bir serinin başlangıcı olacak. Filmin duyurusundan sonra yapılan açıklamalara göre yeni filmin yönetmeni Dan Trachtenberg, yaklaşık 4 yıldır bu film üzerinde çalışıyormuş.

Filmin şu anda oyuncu kadrosu, yayın tarihi ve hikayesi gibi detayları açıklanmadı ancak filmin üzerinde 4 yıldır çalışılıyorsa beklediğimizden daha yakın bir sürede yayınlanabilir.

https://screenrant.com/predator-5-reboot-director-dan-trachtenberg/

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