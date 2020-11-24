Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Anlık Bildirim
    Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası
    Şu anda 10 kişi burada

    10 Cloverfield Lane yönetmeninden yeni Predator filmi geliyor

    Bilim kurgu türünün önemli yapımlarından biri olan geçtiğimiz aylarda da oyunu çıkan Predator markasının, 10 Cloverfield Lane yönetmeninden yeni bir filmi geliyor.
    1 sa.
    213
    10
    Sinema ve Dizi
    Abone ol
    Özgür Eroğlu
    Yazar
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    Oy Ver

    10 Cloverfield Lane yönetmeninden yeni Predator filmi geliyor
    Tam Boyutta Gör

    İlk filmi 1987 yılında yayınlanan, son filmi ise 2018 yılında yayınlanan Predator markasının yeni filmi duyuruldu. Filmin yapımını 20th Century Studios ve Disney üstleniyor.

    İlginizi Çekebilir Avatar Yeni Resident Evil filminden ilk görüntüler paylaşıldı

    Ayrıca Bkz. "Thor: Love and Thunder, Avengers 5 havası yaratacak"

    Markanın beşinci filmi olan bu yeni filmi yönetmesi için daha önce 10 Cloverfield Lane, The Boys ve Black Mirror gibi yapımlarda yönetmenlik yapmış olan Dan Trachtenberg ile anlaşıldı. Yeni filmin senaristliğini ise daha önce Jack Ryan, Treadstone ve Kingdom gibi yapımlarda senaristlik yapmış olan Patrick Aison üstlenecek. 

    Açıklamaya göre bu yeni Predator filmi, bir devam filmi niteliğinde olmayacak tamamen yeni bir serinin başlangıcı olacak. Filmin duyurusundan sonra yapılan açıklamalara göre yeni filmin yönetmeni Dan Trachtenberg, yaklaşık 4 yıldır bu film üzerinde çalışıyormuş. 

    Filmin şu anda oyuncu kadrosu, yayın tarihi ve hikayesi gibi detayları açıklanmadı ancak filmin üzerinde 4 yıldır çalışılıyorsa beklediğimizden daha yakın bir sürede yayınlanabilir.



    https://screenrant.com/predator-5-reboot-director-dan-trachtenberg/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    Dünyanın ilk insanlı akrobasi drone'u ile tanışın

    ozcandagdevirdi

    sıkı güvenlik önlemi olmadan kimse binmez buna

    3 gün önce
    kayamtky

    paraşüt güvenliği olmazsa binilmez buna.

    3 gün önce
    aspirin_00

    "Uçan Tabut" diyelim...

    4 gün önce
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 28 dk. Piyano çaldığınız oyun Deemo Reborn, 18 Aralık'ta iOS ve Android'e geliyor 53 dk. Asteroit 'fatihi' Hayabusa2 nihayet Dünya'ya geri dönüyor 1 sa. GÖRÜNTÜLENEN 10 Cloverfield Lane yönetmeninden yeni Predator filmi geliyor Sonraki Huawei Mate 40 Pro ön siparişe başladı 1 sa. Oynaması ücretsiz Tomb Raider Reloaded iOS ve Android için duyuruldu 2 sa. Netflix'in yeni dizisi The Queen’s Gambit, platformun en çok izlenen mini dizisi oldu 2 sa. Bağırsakta üretilen IgA antikorların multipl skleroz alevlenmelerinde etkili olduğu gösterildi 3 sa. Japon Panasonic, şeffaf OLED TV kervanına iki model ile katıldı 3 sa. Cyberpunk 2077 geliştiricisi oyunu 175 saattir oynadığını ve hala bitiremediğini söyledi 3 sa. Apple M1 işlemcisine harici grafik desteği gelecek mi? 4 sa. Haftalık Mobil Oyun Önerisi 01: Race The Sun 4 sa. RTX 3060 Ti Founders Edition görüntülendi 5 sa. Curiosity Gezgini, Mars’ta bir zamanlar mega sel oluştuğuna dair kanıt buldu 5 sa. MANLI, RTX 3060 Ti’ın detaylarını paylaştı 5 sa. Açıklanan hasta sayısı, vaka sayısının zirvesini de geride bıraktı 5 sa. 2021'de araç muayene ücretlerine ne kadar zam gelecek? 6 sa. Amazon’da Gülümseten Cuma Haftası’nın en çok satan, en iyi fiyatlı ürünleri 7 sa. Yerli koronavirüs aşısında ilk sonuçlar: Hiçbir yan etki görülmedi 7 sa. Toyota Camry Hybrid makyajlandı 8 sa. Galaxy Z Fold 2 için ilk tam korumalı kılıf satışa çıkıyor 8 sa. Ucuz ama pek etkili değil: Oxford Üniversitesi'nin Covid-19 aşısı %70 koruma sağlıyor 9 sa. Sony: Tek bir PS5 bile kalmadı, tüm stoklar tükendi 10 sa. Apple Arcade oyunu What the Golf?'a kış temalı yeni bölümler eklendi Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    FIFA Ultimate Team (FUT) #Coin satışı yasaktır!
    DH Forum
    PS | Dijital Ortaklık, Oyun ve Hesap Satış & Takas Grubu (Sat...
    DH Forum
    PlayStation Patronu: Yeni IP'ye Yatırım Yapmak Çok Riskli
    Bölüm Sonu Canavarı
    Titanfall 1 Steam'e Geldi
    Bölüm Sonu Canavarı
    Cyberpunk 2077'den ilk yorumlar geldi: "Olağanüstü bir oyun"
    DonanımHaber
    Huawei'de Muhteşem Cuma indirimleri başladı
    DonanımHaber
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız