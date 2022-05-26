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    Disney+'ın ilk Türk dizisi Kaçış'tan ilk fragman geldi

    Disney'in video akış platformu Disney Plus'ın ilk Türk dizisi olan Kaçış'tan ilk fragman geldi. Dizi 14 Haziran'da Disney Plus'ta yayınlanacak.                         
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    Disney Plus'ın ilk Türk dizisi olan Kaçış'tan geçtiğimiz saatlerde ilk fragman geldi.

    Kaçış dizisi 14 Haziran'da Disney Plus'ta yayınlanacak. Hikayesini Engin Akyürek'in kaleme aldığı, senaryosunu Ali Doğançay'ın yazdığı dram, aksiyon ve macera türündeki dizinin, yönetmen koltuğunda Yağız Alp Akaydın otururken; dizide Engin Akyürek'in yanı sıra İrem HelvacıoğluAziz Çapkurt, Onur Bay, Leyla Tanlar, Aras Aydın, Levent Ülgen gibi birçok başarılı isim yer alıyor. Bahsi geçen fragmanı aşağıdan izleyebilirsiniz.

    Kaçış Fragman

    'Kaçış'; savaş fotoğrafçısı Mehmet ve farklı ülkelerden gelen bir grup gazetecinin; araştırma yapmak üzere bir Ezidi köyüne gidişleri ile başlıyor. Dizide sınır ötesine gizlice geçen grubun bir baskın sonucu radikal terör örgütünün eline düşmeleri, sonrasında yaşadıkları dramları, değişimleri ve kaçış hikayeleri heyecan dolu bir dille anlatılıyor. Araştırma ekibinin kurtulmak için vereceği zorlu mücadeleyi anlatırken Orta Doğu'da yaşanan insanlık dramına da farklı bir bakış açısı sunacak olan 'Kaçış' çok yakında sadece Disney+'ta yayınlanacak.

    Disney Plus 14 Haziran'da erişime açılacak. Aylık fiyatı 34,99 TL, yıllık fiyatı ise 349,90 TL.

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    Google Haritalar'a 3B görünüm eklendi

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    jubeii 1 saat önce

    önce bilinçli bulanıklığı gidersinler. tr de bi halta yaramaz. alternatiflere yönelin.

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    AirSupport 4 gün önce

    TR’de yasak US Google’dan gir

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    TheEndBeqins 4 gün önce

    Eskiden köyümü gösteriyordu, bir sürü özellik geldi köylere çözünürlük gelmedi.

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