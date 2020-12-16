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    Tom Cruise'un, Mission: Impossible 7 setinde çalışanlara küfür ederek bağırdığı ses kaydı sızdırıldı

    Dünyanın en popüler oyuncularından biri olan Tom Cruise'un, Görevimiz Tehlike setinde çalışanlara küfürlü bir şekilde bağırmasının ses kaydı internete sızdırıldı.
    5 gün (Son Güncelleme: 5 gün)
    5,1b
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    Sinema ve Dizi
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    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    Tom Cruise'un, Mission: Impossible 7 setinde çalışanlara küfür ederek bağırdığı ses kaydı sızdırıldı
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    Dünyanın en popüler film serileridnen olan Mission: Impossible'ın şu anda yapım aşamasında olan yedinci filminin setinden enteresan bir ses kaydı sızdırıldı. Başarılı oyuncu Tom Cruise, set çalışanlarına küfürlü bir şekilde bağırıyor.

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    Şu sıralar çekimleri devam eden Mission: Impossible 7'nin başrol oyuncusu Tom Cruise ve ekip, set içerisinde çekimlere devam ediyorlar. Bildiğinizi gibi salgın sebebiyle de bazı önlemler alınarak çekimler devam ediyor hem set ortamında hem de dışarı mekan çekimlerinde. Geçtiğimiz saatlerde de Tom Cruise'un set çalışanlarına bağırdığı bir ses kaydı ortaya çıktı.

    Ses kaydını dinlediğimiz zaman spesifik olarak bir kişiye bağırdığını duruyoruz. Variety'nin haberine göre ise Tom Cruise'un set çalışanlarına bağırma sebebi, çalışanların Covid-19 için alınan güvenlik protokollerini ihlal ediyor olması. Ses kaydının sonuna doğru da çok net bir şekilde "Eğer tekrarlanırsa kovulursun!" diyerek bağırıyor. Çok ağır küfürler ettiğini de duyabiliyoruz.

    Olayın tam ayrıntısı ne yazık ki bilinmiyor ancak Tom Cruise'un bir hayli sinirlendiği belli. Biraz sinirli bir çıkış olsa da aslında haklı olduğunu söyleyebiliriz. Ses kaydının bir noktasında "Özrünü, işini kaybettiği için evsiz kalan insanlardan dileyeceksin." cümlesini kuruyor ve haksız olduğunu söylemek yanlış olur. Bahsi geçen ses kaydını aşağıdan dinleyebilirsiniz.

    Mission: Impossible 7, 19 Kasım 2021 tarihinde vizyona girecek. Filmin yönetmenliğini Christopher McQuarrie üstleniyor. Oyuncu kadrosunda ise Rebecca Ferguson, Tom Cruise, Vanessa Kirby, Hayley Atwell, Simon Pegg, Shea Whigham ve Ving Rhames gibi isimler bulunuyor.



    https://variety.com/2020/film/news/tom-cruise-yells-mission-impossible-7-crew-covid-19-guidelines-1234854675/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    alprkrkmz (alper korkmaz) 5 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen Return to Monke
    Adam film seti bölünmesin aman hastalık gelmesin diye kendi cebinden para verip yolcu gemisi kiraladı tüm çalışanlar için. İzole bir ortam yarattı. Yerden göğe haklı şu konuşmada.
    Adam film seti bölünmesin aman hastalık gelmesin diye kendi cebinden para verip yolcu gemisi kiraladı tüm çalışanlar için. İzole bir ortam yarattı. Yerden göğe ...
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    Yanıtla +64
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    Moueson 5 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Tom reis haklı .
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    Return to Monke (Stigin DHli kuzeni ) 5 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Yani bu kadar sinirlenmeye gerek var mıydı bilmiyorum ama bu çalışanların seti tehlikeye attıklarını düşünecek olursak Cruis'a laf edecek bir şey yok. Setin kuralları bellidir. O kurallara uyamıyorsan zaten neden oraya gidiyorsun ki? Ayrıca bir maske takmak ne kadar zor olabilir? Ben gözlüklü halimle maskeyle geziyorum.
    Yani bu kadar sinirlenmeye gerek var mıydı bilmiyorum ama bu çalışanların seti tehlikeye attıklarını düşünecek olursak Cruis'a laf edecek bir şey yok. Setin kur...
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    1 Yanıt Yanıtla +27
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    Yorumlar (25) Yorum Yaz Forumda Gör
    DH Misafiri 15 sa. ( Mesaj Silindi )
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    muratkaya (Murat KAYA) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Bu bir iş, adamlar milyonlarca dolar bağlamış bu işe ve oradaki gevşekler dip dibe laklak ediyor. Tom haklı.
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    Lee-on! (Levent ) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Yarım milyon sterlin verip gemi kiraladigini duymustum çalışanlar için. Sonuç olarak adam hakli. Ama hakli bile olsa bilemiyorum sanırım kim olursam olayım insanlara analari babalari gibi böyle bağırıp kufredemezdim sanirim.
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    formgonder2055 (regaip duman) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    işsiz kalinca hemen evsiz sokakta mi kaliniyormuş abd'de? yoksa çevirj hatası mı?
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    selimyuksel (Selim Yüksel) 4 gün ( Mesaj Silindi ) formgonder2055
    Yatırımın yoksa , Hemen iş bulabileceğin bir mesleğin yoksa, ödemelerini karşılayamıyorsan ve bu başına pandemi döneminde geliyorsa evet muhtemelen evsiz kalırsın.
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    Kulak Misafiri (Emrah Doğan) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Adam sinirlenirlen bile bir rolün içindeymiş gibi bağırıyor. Demek adam filmlerde kendini oynuyormuş :))
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    Mr. Jingles 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Adam küfür etmekte haklı. Çalışanlarının sağlığı için gemi tahsis edecek kadar hassas ve sorumluluk sahibi birinin yaptığı fedakarlığa karşı aynı sorumluluğu göstermesi gereken çalışanın sorumsuzca davranması kim olursa olsun insanı çileden çıkarır. Ne dese haklı.
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    SEO19ProjectManager (EEEE 55555) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    o adam olmasa
    orada kimse ekmek yiyemez !
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    babadol (Talat ) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Bu set kurallarıyla ya da anlık sinirle alakalı bir durum değil. Muhtemelen orada iki-üç tane gerizekalı uyarılara rağmen maskesiz ve önlemsiz takılınca adam sonunda bastı azarı. Salgın sektörü bu kadar kötü etkilemişken, o kadar kişi işsiz kalmışken, Tom abi kendi cebinden önlemler için o kadar masraf etmişken, bence arkadaşlar işten kovulmadıklarına dua etsinler.
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    DH Misafiri 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Biri maske takmadığı için benim çalıştığım şirket tamamen kapanacak ve tüm çalışanları işsiz kalacak, hayatları riske girecek olsa ben de sinirlenirdim şahsen. Ses kaydında tek olarak bu konudan bahsediyor, Hollywood özelinde tabii :)
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    cabriyo (Emin Tuncer) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    medya ne kadar pislik. 10 konudan 9unda adam haklı olsada, küfür etmesi konusunda 1 konuda haksız mesela. medya alıyor o 1 konuyu cımbızla çekiyor tom küfür etti (kabahat işledi) diye haber yapıyor.

    yani küfür etmesi kabahat, ama medyada tam bir pislik.
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    5110 kez okundu.
    24 kişi, toplam 25 yorum yazdı.

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