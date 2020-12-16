Tom Cruise'un, Mission: Impossible 7 setinde çalışanlara küfür ederek bağırdığı ses kaydı sızdırıldı

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Dünyanın en popüler film serileridnen olan Mission: Impossible'ın şu anda yapım aşamasında olan yedinci filminin setinden enteresan bir ses kaydı sızdırıldı. Başarılı oyuncu Tom Cruise, set çalışanlarına küfürlü bir şekilde bağırıyor.

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Şu sıralar çekimleri devam eden Mission: Impossible 7'nin başrol oyuncusu Tom Cruise ve ekip, set içerisinde çekimlere devam ediyorlar. Bildiğinizi gibi salgın sebebiyle de bazı önlemler alınarak çekimler devam ediyor hem set ortamında hem de dışarı mekan çekimlerinde. Geçtiğimiz saatlerde de Tom Cruise'un set çalışanlarına bağırdığı bir ses kaydı ortaya çıktı.

Ses kaydını dinlediğimiz zaman spesifik olarak bir kişiye bağırdığını duruyoruz. Variety'nin haberine göre ise Tom Cruise'un set çalışanlarına bağırma sebebi, çalışanların Covid-19 için alınan güvenlik protokollerini ihlal ediyor olması. Ses kaydının sonuna doğru da çok net bir şekilde "Eğer tekrarlanırsa kovulursun!" diyerek bağırıyor. Çok ağır küfürler ettiğini de duyabiliyoruz.

Olayın tam ayrıntısı ne yazık ki bilinmiyor ancak Tom Cruise'un bir hayli sinirlendiği belli. Biraz sinirli bir çıkış olsa da aslında haklı olduğunu söyleyebiliriz. Ses kaydının bir noktasında "Özrünü, işini kaybettiği için evsiz kalan insanlardan dileyeceksin." cümlesini kuruyor ve haksız olduğunu söylemek yanlış olur. Bahsi geçen ses kaydını aşağıdan dinleyebilirsiniz.

Mission: Impossible 7, 19 Kasım 2021 tarihinde vizyona girecek. Filmin yönetmenliğini Christopher McQuarrie üstleniyor. Oyuncu kadrosunda ise Rebecca Ferguson, Tom Cruise, Vanessa Kirby, Hayley Atwell, Simon Pegg, Shea Whigham ve Ving Rhames gibi isimler bulunuyor.

https://variety.com/2020/film/news/tom-cruise-yells-mission-impossible-7-crew-covid-19-guidelines-1234854675/

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