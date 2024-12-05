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    Anlık Bildirim

    Disney, yeni Karayip Korsanları filmi için Johnny Depp ile anlaşabilir

    Karayip Korsanları serisini yeniden canlandırmaya çalışan Disney, Johnny Depp konusundaki tavrını değiştirdi. Stüdyo, Johnny Depp'in Jack Sparrow karakterini de içeren bir senaryo hazırlıyor.
    Johnny Depp, Karayip Korsanları serisine geri dönebilir Tam Boyutta Gör
    Disney, en sevilen serilerinden biri olan Karayip Korsanları (Pirates of the Caribbean)'nı yeniden canlandırmaya kararlı görünüyor. Üstelik stüdyo aynı anda iki yeni Karayip Korsanları filmi birden geliştiriyor. Bunlardan ilki bir reboot olacak; Yepyeni karakterlerle yeni bir seri başlatacak. Diğer ise önceki filmlerle bağlantılı olacak ama bu kez hikâyenin merkezinde Margot Robbie'nin canlandırdığı karakter yer alacak.

    Daha önce gelen haberlerde, Johnny Depp'in bu planların parçası olmadığı söyleniyordu. Ancak görünen o ki aradan geçen sürede planlar değişmiş. Çünkü gelen son haberlere göre, Disney'in hazırladığı senaryolardan biri, Johnny Depp'in Jack Sparrow rolüyle geri döndüğü bir hikâyeye odaklanıyor.

    Johnny Depp'in Jack Sparrow'unu da İçeren Bir Senaryo Yazılıyor

    Variety'nin haberine göre şu anda yeni Pirates of the Caribbean filmi için birbirine paralel iki alternatif senaryo yazılıyor. Bunlardan birinde Johnny Depp'in Jack Sparrow karakteri de geri dönüyor. Diğerinde ise hikâye o olmadan anlatılıyor. Söz konusu bu filmin Margot Robbie'li proje olduğu düşünülüyor. Çünkü önümüzdeki yıl sete girmesi beklenen diğer proje, tam anlamıyla bir reboot olacak.

    Bu haber, Disney'in Johnny Depp ile yeniden çalışma fikrine artık açık olduğunu gösteriyor. Aksi takdirde stüdyo Depp'i de kapsayan bir senaryo sipariş etmezdi. Şimdi asıl soru böyle bir teklif gittiğinde Depp'in kabul edip etmeyeceği. Yıldız oyuncu, eski eşi Amber Heard ile karşı karşıya geldiği mahkeme sürecinde bir daha Disney ile çalışmayacağını söylemişti. Ancak yeni bir Karayip Korsanları filminde Margot Robbie ile birlikte rol almak kendisine Hollywood'un kapılarını yeniden açacağı için, şimdi bu konuda daha ılımlı bir tavır da sergileyebilir.

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