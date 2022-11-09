Güncellendi: Disney+'ın toplam abone sayısı 165 milyona yaklaştı

Tam Boyutta Gör Disney bugün 2022 mali yılının son çeyreğine ilişkin verilerini basın ile paylaştı. Kendisinin bu yıl 9.35 milyon yeni aboneyle daha tanışması bekleniyordu. Disney+ için güncel abone sayısı duyuruldu.

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Disney Plus'ın toplam abone sayısı güncellendi

Disney+, Hulu ve ESPN+ üçlüsünün toplam abone sayısı 2022'nin üçünçü çeyreğinde 221 milyondu. Bu sayının 233.8 milyon olarak güncelleneceği konuşuluyordu ancak bu üçlü beklentileri aşarak 235.8 milyona erişti.

Disney+ bu dönem 12.1 milyon daha yeni aboneyle tanıştı ve kendisinin toplam abone sayısı 164.2 milyon oldu. Bu sayı bir önceki çeyrekte 152.1 milyondu. The Walt Disney Company CEO'su Bob Chapek hissedarlar için yazdığı finansal bildiride şu cümleleri kullandı:

Tam Boyutta Gör "Bu yıl Disney için istikrarın olduğu bir yıldı ve bu durum bizim şirket tarihimizde imza attığımız en iyi hikâyelerimizden bazılarını içeriyor. Tüketiciye doğrudan hitap ettiğimiz bütün hizmetlerimizde olağanüstü bir abonelik artışına şahit olduk ve toplam abone sayısında 235 milyonu aştık (Disney+'a ek olarak). 2022'de yaklaşık 57 milyon kişi daha bize abone olmayı tercih etti."

Netflix'i ikinci kez bu konuda geride bırakmayı başaran Disney+, 2024'de toplam abone sayısının 215 milyon ila 245 milyon arasında olacağını öngörüyordu. Bu öngörü önceden 230 milyon ila 260 milyon arasındaydı. Netflix ise 2022'nin üçüncü çeyreğinde 223.09 milyon global aboneye eriştiğini duyurdu.

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Disney Plus'ın toplam abone sayısı güncellendi: İşte güncel sayı