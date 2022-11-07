Disney Plus abonelik ücretlerine zam geliyor! İşte yeni fiyatlar

Disney Plus abonelik fiyatları güncellenecek
Sling TV'nin fiyatlarını değiştirmesinden sonra sıra kendisine gelen Disney Plus'ın yeni ücret tarifesi belli oldu. İçerikleri reklamsız bir şekilde izlemek isteyenler artık aylık 11 dolar veya yıllık 110 dolar ödeyecek.
Şu anda bu paketin güncel fiyatı aylık 7.99 dolar, yıllık 79.99 dolar. Basit bir oran - orantı hesaplamasına göre aylık 11.99 dolarlık fiyat etiketi Türkiye'ye 52.99 TL şeklinde yansıtılabilir.
Yıllık plana baktığımızda ise 110 dolarlık fiyat etiketi ülkemize 481.90 TL şeklinde yansıtılabilir. Bu tahminler elbette diğer faktörler hesaba katılmaksızın yapılıyor.
Türkiye için nasıl bir planın izleneceği henüz bilinmiyor ancak Disney Plus abonelik ücretleri ülkemiz için de cepleri zorlayacak gibi duruyor. Netflix'in rakipleri de global enflasyondan etkileniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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