Disney Plus abonelik ücretlerine zam geliyor! İşte yeni fiyatlar

Tam Boyutta Gör Disney Plus abonelik ücretleri önümüzdeki ay güncellenecek. Ülkemizde de hizmet veren bu dijital servisin şu anki ücreti aylık 34.99 TL, yıllık 349.90 TL. Amerika Birleşik Devletleri zamlardan etkilenen ilk ülke olacak. Bu fiyat değişikliğinin ülkemizi de etkilemesi bekleniyor.

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Disney Plus abonelik fiyatları güncellenecek

Sling TV'nin fiyatlarını değiştirmesinden sonra sıra kendisine gelen Disney Plus'ın yeni ücret tarifesi belli oldu. İçerikleri reklamsız bir şekilde izlemek isteyenler artık aylık 11 dolar veya yıllık 110 dolar ödeyecek.

Şu anda bu paketin güncel fiyatı aylık 7.99 dolar, yıllık 79.99 dolar. Basit bir oran - orantı hesaplamasına göre aylık 11.99 dolarlık fiyat etiketi Türkiye'ye 52.99 TL şeklinde yansıtılabilir.

Yıllık plana baktığımızda ise 110 dolarlık fiyat etiketi ülkemize 481.90 TL şeklinde yansıtılabilir. Bu tahminler elbette diğer faktörler hesaba katılmaksızın yapılıyor.

Tam Boyutta Gör Bu paketin reklamlı versiyonu ise aylık 8 dolar, yıllk 80 dolar. Eğer ABD'de yaşıyorsanız ve Disney Plus üyeliğiniz yenilenmek üzereyse veya yeni bir abonelik satın almak istiyorsanız mevcut planlardan yararlanmak ve fiyat artışlarından kaçınmak için 7 Aralık 2022'ye kadar vaktiniz var.

Türkiye için nasıl bir planın izleneceği henüz bilinmiyor ancak Disney Plus abonelik ücretleri ülkemiz için de cepleri zorlayacak gibi duruyor. Netflix'in rakipleri de global enflasyondan etkileniyor.

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Disney Plus abonelik fiyatları güncellenecek! İşte yeni fiyatlar