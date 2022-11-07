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    Disney Plus abonelik ücretlerine zam geliyor! İşte yeni fiyatlar

    Disney Plus abonelik ücretleri 8 Aralık 2022 tarihinde değiştirilecek. Yeni değişikliğin ilk adresi Amerika Birleşik Devletleri. Peki güncel Disney Plus abonelikleri ne kadar olacak? 
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    Disney Plus abonelik ücretleri Tam Boyutta Gör
    Disney Plus abonelik ücretleri önümüzdeki ay güncellenecek. Ülkemizde de hizmet veren bu dijital servisin şu anki ücreti aylık 34.99 TL, yıllık 349.90 TL. Amerika Birleşik Devletleri zamlardan etkilenen ilk ülke olacak. Bu fiyat değişikliğinin ülkemizi de etkilemesi bekleniyor.

    Disney Plus abonelik fiyatları güncellenecek

    Sling TV'nin fiyatlarını değiştirmesinden sonra sıra kendisine gelen Disney Plus'ın yeni ücret tarifesi belli oldu. İçerikleri reklamsız bir şekilde izlemek isteyenler artık aylık 11 dolar veya yıllık 110 dolar ödeyecek.

    Şu anda bu paketin güncel fiyatı aylık 7.99 dolar, yıllık 79.99 dolar. Basit bir oran - orantı hesaplamasına göre aylık 11.99 dolarlık fiyat etiketi Türkiye'ye 52.99 TL şeklinde yansıtılabilir.

    Yıllık plana baktığımızda ise 110 dolarlık fiyat etiketi ülkemize 481.90 TL şeklinde yansıtılabilir. Bu tahminler elbette diğer faktörler hesaba katılmaksızın yapılıyor.

    Disney Plus abonelik ücretleri Tam Boyutta Gör
    Bu paketin reklamlı versiyonu ise aylık 8 dolar, yıllk 80 dolar. Eğer ABD'de yaşıyorsanız ve Disney Plus üyeliğiniz yenilenmek üzereyse veya yeni bir abonelik satın almak istiyorsanız mevcut planlardan yararlanmak ve fiyat artışlarından kaçınmak için 7 Aralık 2022'ye kadar vaktiniz var.

    Türkiye için nasıl bir planın izleneceği henüz bilinmiyor ancak  Disney Plus abonelik ücretleri ülkemiz için de cepleri zorlayacak gibi duruyor. Netflix'in rakipleri de global enflasyondan etkileniyor.

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    donanimhabercom Instagram

    İlk uçuşunu yaptı: Uçan araba

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    gerbera 9 saat önce

    DH iyice cıvıttı biri yatak almış onun reklamını yapar biri yurtdışından telefon almış vs vs konumuz bu mu konu uçan araba yapılan yorumlara ve onlara izin verenlere bakın.Artık saçma sapan haber yapan kanalların altındaki anonim yorumlar gibi oldu burası.Edit bu sorunu patrona bi ilet istersen,forumun az saygınlığı vardı o da kayboldu maalesef

    S
    sezenhancı 2 gün önce

    Bel fıtığım vardı, birçok yatak denedim hiç birinde çözüme ulaşamadım. Birgün internette gezerken Lavitta Yatak firmasını gördüm. Lavita latex serisi yataklarını gördüm www.lavittasleep.com sayfasından sipariş ettim. Diğer firmalara güvenmediğimden korkarak yatak almıştım fakat ilk günden etkisini gösterdi. Belimi destekledi ilk günden artık yorgun uyanmıyorum bel ağrım tamamen geçti iyiki Lavitta Yatak ile tanışmışım herkese tavsiye ediyorum personeller çok ilgiliydi. Lavitta yatak benden geçer not aldı.

    A
    alexalex1907 3 gün önce

    merhaba bir sorum olacaktı ben yurtdışından bir telefon aldım ancak türkiyeye henüz giriş yapmadım zamdan etkilenmemek adına türkiyeye giriş yapmadan da telefonu kayıt ettirebiliyor muyum

    D
    DH Misafiri 4 gün önce

    E bu bildiğin drone olmuş havada elektriği vakum gibi emer arabada gidemez bence

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    disney plus, Teknoloji Haberleri ve Yaşam
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