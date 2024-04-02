Dünyanın en zengin ünlüleri açıklandı; İlk sırayı George Lucas aldı

Forbes tarafından derlenen "2024'ün En Zengin Ünlüleri" listesinin ilk sırasında, Star Wars serisi sayesinde kayda değer bir servete kavuşan George Lucas var. 2012 yılında Lucasfilm'i 4 milyar dolar karşılığında Disney'e satan George Lucas'ın serveti, 2024 itibarıyla 5.5 milyar dolara ulaşmış durumda.
Dünyanın En Zengin Ünlüleri Arasında Peter Jackson da Var
George Lucas'ın hemen arkasından ise Steven Spielberg geliyor. Aynı zamanda George Lucas'la da yakın arkadaş olan Spielberg'in serveti 4.8 milyar dolar. Spielberg'in böylesine büyük bir servete sahip olmasında yapımcı olarak imza attığı işlerin payı büyük. Öte yandan Spielberg'in eskiden beri filmleri için sabit ücret almak yerine tüm gelirlerinden pay almayı tercih etmesi de yönetmenin servetini büyüttü. Bugün Spielberg'in en önemli gelir kaynaklarından biri, Universal tema parklarındaki Indiana Jones ve Jurassic turlarından aldığı pay.
Listede yer alan bir diğer ünlü yönetmen de Peter Jackson. Yüzüklerin Efendisi üçlemesi ile muazzam bir başarıya imza atan Jackson, son yıllarda yönetmen olarak çok aktif olmasa da görsel efekt şirketi Weta Digital'da kayda değer işlere imza atıyor. Jackson öncülüğündeki Weta Digital tarafından geliştirilen teknolojiler, hem sinemada hem de oyun dünyasında kullanılıyor.
Listenin tamamı şu şekilde:
- George Lucas, 5.5 milyar $
- Steven Spielberg, 4.8 milyar $
- Michael Jordan, 3.2 milyar $
- Oprah Winfrey, 2.8 milyar $
- Jay-Z, 2.5 milyar $
- Kim Kardashian, 1.7 milyar $
- Peter Jackson, 1.5 milyar $
- Tyler Perry, 1.4 milyar $
- Rihanna, 1.4 milyar $
- Tiger Woods, 1.3 milyar $
- LeBron James, 1.2 milyar $
- Magic Johnson, 1.2 milyar $
- Dick Wolf, 1.2 milyar $
- Taylor Swift, 1.1 milyar $
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...