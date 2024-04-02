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    Anlık Bildirim

    Dünyanın en zengin ünlüleri açıklandı; İlk sırayı George Lucas aldı

    Forbes, 2024'ün en zengin ünlülerini açıkladı. Listede ilk sırayı, Lucasfilm'i 4 milyar dolara Disney'e satan usta yönetmen George Lucas aldı. İkinci sırada ise bir başka usta yönetmen var.
    Dünyanın en zengin ünlüleri belli oldu Tam Boyutta Gör
    Söz konusu eğlence dünyasının finansal tarafı olduğunda en güvenilir kaynaklardan biri olan Forbes, bugün ilgi çekici bir liste daha yayınladı. Kısa süre önce "2023'ün En Çok Kazanan Oyuncuları" listesini paylaşan Forbes, bu kez de eğlence dünyasının en zengin isimlerini listeledi. Listenin zirvesinde ise iki usta yönetmen var.

    Forbes tarafından derlenen "2024'ün En Zengin Ünlüleri" listesinin ilk sırasında, Star Wars serisi sayesinde kayda değer bir servete kavuşan George Lucas var. 2012 yılında Lucasfilm'i 4 milyar dolar karşılığında Disney'e satan George Lucas'ın serveti, 2024 itibarıyla 5.5 milyar dolara ulaşmış durumda.

    Dünyanın En Zengin Ünlüleri Arasında Peter Jackson da Var

    George Lucas'ın hemen arkasından ise Steven Spielberg geliyor. Aynı zamanda George Lucas'la da yakın arkadaş olan Spielberg'in serveti 4.8 milyar dolar. Spielberg'in böylesine büyük bir servete sahip olmasında yapımcı olarak imza attığı işlerin payı büyük. Öte yandan Spielberg'in eskiden beri filmleri için sabit ücret almak yerine tüm gelirlerinden pay almayı tercih etmesi de yönetmenin servetini büyüttü. Bugün Spielberg'in en önemli gelir kaynaklarından biri, Universal tema parklarındaki Indiana Jones ve Jurassic turlarından aldığı pay.

    Listede yer alan bir diğer ünlü yönetmen de Peter Jackson. Yüzüklerin Efendisi üçlemesi ile muazzam bir başarıya imza atan Jackson, son yıllarda yönetmen olarak çok aktif olmasa da görsel efekt şirketi Weta Digital'da kayda değer işlere imza atıyor. Jackson öncülüğündeki Weta Digital tarafından geliştirilen teknolojiler, hem sinemada hem de oyun dünyasında kullanılıyor.

    Listenin tamamı şu şekilde:

    1. George Lucas, 5.5 milyar $
    2. Steven Spielberg, 4.8 milyar $
    3. Michael Jordan, 3.2 milyar $
    4. Oprah Winfrey, 2.8 milyar $
    5. Jay-Z, 2.5 milyar $
    6. Kim Kardashian, 1.7 milyar $
    7. Peter Jackson, 1.5 milyar $
    8. Tyler Perry, 1.4 milyar $
    9. Rihanna, 1.4 milyar $
    10. Tiger Woods, 1.3 milyar $
    11. LeBron James, 1.2 milyar $
    12. Magic Johnson, 1.2 milyar $
    13. Dick Wolf, 1.2 milyar $
    14. Taylor Swift, 1.1 milyar $
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 hafta önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    Bat-Man 1 hafta önce

    Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    alex59 1 ay önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 1 ay önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 2 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 3 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 3 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 5 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 5 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 7 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 7 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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