Dünyanın en zengin ünlüleri açıklandı; İlk sırayı George Lucas aldı

Tam Boyutta Gör Söz konusu eğlence dünyasının finansal tarafı olduğunda en güvenilir kaynaklardan biri olan Forbes, bugün ilgi çekici bir liste daha yayınladı. Kısa süre önce "2023'ün En Çok Kazanan Oyuncuları" listesini paylaşan Forbes, bu kez de eğlence dünyasının en zengin isimlerini listeledi. Listenin zirvesinde ise iki usta yönetmen var.

Forbes tarafından derlenen "2024'ün En Zengin Ünlüleri" listesinin ilk sırasında, Star Wars serisi sayesinde kayda değer bir servete kavuşan George Lucas var. 2012 yılında Lucasfilm'i 4 milyar dolar karşılığında Disney'e satan George Lucas'ın serveti, 2024 itibarıyla 5.5 milyar dolara ulaşmış durumda.

Dünyanın En Zengin Ünlüleri Arasında Peter Jackson da Var

George Lucas'ın hemen arkasından ise Steven Spielberg geliyor. Aynı zamanda George Lucas'la da yakın arkadaş olan Spielberg'in serveti 4.8 milyar dolar. Spielberg'in böylesine büyük bir servete sahip olmasında yapımcı olarak imza attığı işlerin payı büyük. Öte yandan Spielberg'in eskiden beri filmleri için sabit ücret almak yerine tüm gelirlerinden pay almayı tercih etmesi de yönetmenin servetini büyüttü. Bugün Spielberg'in en önemli gelir kaynaklarından biri, Universal tema parklarındaki Indiana Jones ve Jurassic turlarından aldığı pay.

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Listede yer alan bir diğer ünlü yönetmen de Peter Jackson. Yüzüklerin Efendisi üçlemesi ile muazzam bir başarıya imza atan Jackson, son yıllarda yönetmen olarak çok aktif olmasa da görsel efekt şirketi Weta Digital'da kayda değer işlere imza atıyor. Jackson öncülüğündeki Weta Digital tarafından geliştirilen teknolojiler, hem sinemada hem de oyun dünyasında kullanılıyor.

Listenin tamamı şu şekilde:

George Lucas, 5.5 milyar $ Steven Spielberg, 4.8 milyar $ Michael Jordan, 3.2 milyar $ Oprah Winfrey, 2.8 milyar $ Jay-Z, 2.5 milyar $ Kim Kardashian, 1.7 milyar $ Peter Jackson, 1.5 milyar $ Tyler Perry, 1.4 milyar $ Rihanna, 1.4 milyar $ Tiger Woods, 1.3 milyar $ LeBron James, 1.2 milyar $ Magic Johnson, 1.2 milyar $ Dick Wolf, 1.2 milyar $ Taylor Swift, 1.1 milyar $

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