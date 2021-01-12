Disney, X-Men karakterlerini Marvel Sinematik Evreni'ne nasıl ekleyeceğini düşünüyor

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Bildiğiniz gibi 2019 yılına kadar Marvel karakterlerinden X-Men ve Fantastic Four karakterlerinin film hakkı Fox'taydı. Disney'in Fox'u satın almasının ardından bu karakterlerin Marvel Sinematik Evrene eklenip eklenmeyeceği büyük merak konusuydu.

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Geçtiğimiz günlerde de bu yeni transfer olan karakterlerden Deadpool'un üçüncü filmi için hazırlıklara başlandığı açıklandı. Ancak hala en çok merak edilen X-Men grubu ile ilgili ne olacağı bilinmiyor. Marvel Sinematik Evreni'nin başında olan isim Kevin Feige de geçtiğimiz saatlerde bu durum ile ilgil bir güncelleme yaptı.

Resmi olarak duyurulana kadar herhangi bir şey açıklayamayacağını söyleyen Feige, X-Men'i çok sevdiğini ve şu anda X-Men'i Marvel Sinematik Evreni'ne nasıl ekleyecekleri konusunda uzun ve ciddi bir tartışma içerisinde olduklarını belirtti.

X-Men üyeleri arasında özellikle Wolverine karakterine ne olacağı büyük merak konusu. Şu ana kadar birçok oyuncu Wolverine karakterini oynamak istediğini belirtti. Ancak hala karaktere ne olacağı bilinmiyor.

https://screenrant.com/xmen-movies-mcu-reboot-updates-kevin-feige/?utm_content=buffer86040&utm_medium=Social-Distribution&utm_source=SR-TW&utm_campaign=SR-TW

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