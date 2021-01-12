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    Disney, X-Men karakterlerini Marvel Sinematik Evreni'ne nasıl ekleyeceğini düşünüyor

    2019 yılında Fox'u satın alarak X-Men ve Fantastic Four haklarını bünyesine katan Disney, bu karakterleri Marvel Sinematik Evreni'ne katmak için uzun bir tartışma aşamasında.
    15 sa.
    1,4b
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    Sinema ve Dizi
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    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    Disney, X-Men karakterlerini Marvel Sinematik Evreni'ne nasıl ekleyeceğini düşünüyor
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    Bildiğiniz gibi 2019 yılına kadar Marvel karakterlerinden X-Men ve Fantastic Four karakterlerinin film hakkı Fox'taydı. Disney'in Fox'u satın almasının ardından bu karakterlerin Marvel Sinematik Evrene eklenip eklenmeyeceği büyük merak konusuydu. 

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    Ayrıca Bkz. "Deadpool 3, 18 yaş sınırıyla geliyor: Marvel evrenine katılacak"

    Geçtiğimiz günlerde de bu yeni transfer olan karakterlerden Deadpool'un üçüncü filmi için hazırlıklara başlandığı açıklandı. Ancak hala en çok merak edilen X-Men grubu ile ilgili ne olacağı bilinmiyor. Marvel Sinematik Evreni'nin başında olan isim Kevin Feige de geçtiğimiz saatlerde bu durum ile ilgil bir güncelleme yaptı.

    Resmi olarak duyurulana kadar herhangi bir şey açıklayamayacağını söyleyen Feige, X-Men'i çok sevdiğini ve şu anda X-Men'i Marvel Sinematik Evreni'ne nasıl ekleyecekleri konusunda uzun ve ciddi bir tartışma içerisinde olduklarını belirtti.

    X-Men üyeleri arasında özellikle Wolverine karakterine ne olacağı büyük merak konusu. Şu ana kadar birçok oyuncu Wolverine karakterini oynamak istediğini belirtti. Ancak hala karaktere ne olacağı bilinmiyor. 



    https://screenrant.com/xmen-movies-mcu-reboot-updates-kevin-feige/?utm_content=buffer86040&utm_medium=Social-Distribution&utm_source=SR-TW&utm_campaign=SR-TW Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    mmm_34

    kaç para ?

    7 saat önce
    TheJudgé

    yaw he he

    1 gün önce
    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    elLbufFer (selçuk dabak) 14 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Hugh jackman in yerini kolay kolay kimse tutamaz . Adam artık özdeşleşmiş .
    1 Yanıt Yanıtla +16
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    ygulbahar (YALÇIN GÜLBAHAR) 14 sa. ( Mesaj Silindi )
    Daha da abartın, cennet mahallesi sinematik yünivörsü de marvel e taşıyın.
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    Yorumlar (9) Yorum Yaz Forumda Gör
    Esxici (Mehmet Zülküf) 6 sa. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Ya Hugh Jackman la o defter kapandı. Bırakın bari 10-15 yıl yeni xman çıkmasın.
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    gun (Gün Oksay) 10 sa. ( Mesaj Silindi )
    Bence eklenmesin ne alaka ya.
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    KOEMAN32 11 sa. ( Mesaj Silindi )
    parallel evren olayi hic hosuma gitmedi ya.
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    Moueson 11 sa. ( Mesaj Silindi )
    Hugh jackman geri dönse keşke
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    Dexter Morgan (Dexter Morgan) 11 sa. ( Mesaj Silindi )
    Umarım bildiğimiz xmen kadrosunu 1 film dahi olsa görürüz. Özellikle wolverine-spiderman ve deadpool üçlüsü müthiş olur
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    monacomen 12 sa. ( Mesaj Silindi )
    Madem bu işe başlamışken neden Disney karakterlerini de bu işe eklemiyor böylece bu karman çorman çorba ile belki çok daha fazla seyirci çeker. Düşünsenize Micky Mouse ile Thor ve Wolverini bir arada görmek ne gadder hoş olurdu. Sonuçta her işin amacı para ve bu dünyayı görmek için para bayılacak çok fazla çocuk var.
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    Romeo84 13 sa. ( Mesaj Silindi )
    nedense marvel evrenine bir türlü monteleyemedim x-men i ...hep ayrı bir evrenmiş gibi geldi bana...
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    ygulbahar (YALÇIN GÜLBAHAR) 14 sa. ( Mesaj Silindi )
    Daha da abartın, cennet mahallesi sinematik yünivörsü de marvel e taşıyın.
    1 Yanıt Yanıtla +6
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    Rachsuchtig 13 sa. ( Mesaj Silindi ) ygulbahar
    Ne alaka bunların hepsi Marvel karakteri, sinematik evrene taşımak istemeleri normal
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    elLbufFer (selçuk dabak) 14 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Hugh jackman in yerini kolay kolay kimse tutamaz . Adam artık özdeşleşmiş .
    1 Yanıt Yanıtla +16
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    Suppordle (Bahadır ) 13 sa. ( Mesaj Silindi ) elLbufFer
    Sırf Hugh Jackman tek Wolverine dir.
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