Dizüstü RAM bellekler için yeni standart geliştiriliyor

Tam Boyutta Gör Uzun yıllardır dizüstü bilgisayarlarda kullanılan SO-DIMM bellek standardı bugün kapasite ve hız sınırlarını yetişmekte zorluk çekiyor. Üreticilerin alternatif arayışlarında ise CAMM standardı öne çıkıyor.

CAMM bellek standart olacak mı?

Dell tarafından geliştirilen ve iş istasyonlarında kullanılmaya başlanan CAMM (Compression Attached Memory Module) bellek modülleri bilgisayar dünyasının dikkatini çekti. JEDEC standart belirleme organizasyonunun da dahil olmasıyla yaygın bir platform olması yolunda ilk adım atıldı.

Dell CAMM bellek nedir? 8 ay önce eklendi

CAMM modül teknolojisi geleneksel SODIMM tasarımlarına göre yüzde 57 daha ince ve bu incelikte 128GB seviyesine kadar kapasite barındırabiliyor. CAMM modülünde birden fazla bellek zarı tek bir devre kartı üzerinde toplanıyor ve modül tek bir yüzde yer alıyor. 16GB DDR5 seviyesinden 128GB DDR5 seviyesine kadar değişen bellek kapasiteleri kullanılıyor.

Her devre kartı CAMM sıkıştırma bağlantısı ile anakarta bağlanıyor. Yine her modülde kendi programlanabilir bellek devre kartı mevcut. CAMM modülleri standart bağlantıya ihtiyaç duyulması halinde SODIMM bağlantılarına da yer verebiliyor.

DDR5 SO-DIMM bellekler sadece 6400MT/s hızlarına kadar çıkabiliyor ancak CAMM modülleri bunu çok daha ileriye taşıyacak. Dell’in ilk örneklerinde 4800MHz frekanslar kullanılmış. Dell’in 0.5 versiyonu olarak adlandırdığı bu örneklerin sonrasında ise hızlar daha da artacak.

CAMM modüllerin geliştirilmesinde 32 firmanın yer aldığı ve bunlardan birisinin Apple olduğu belirtiliyor. Yani Dell haricinde CAMM bellek modüllerini pek çok farklı dizüstü modelinde de görme fırsatımız olacak.

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