DJI Air 2S geliyor

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Ticari Drone sektörünün bir numaralı ismi Çinli DJI serilerini genişletmeye devam ediyor. Geçen yıl DJI Mavic Air 2 modelini tanıtan firma bu hafta da devamı niteliğinde DJI Air 2S modelini piyasaya sürdü.

DJI Air 2S özellikleri ve fiyatı

DJI Air 2S geçen yılın DJI Mavic Air 2 modelinin devamı niteliğinde geliştirildi. 20MP çözünürlüğünde CMOS sensör 1 inç boyutuna çıkarıldığı için çok daha iyi sonuçlara imza atıyor. 2.4 mikron piksel büyüklüğü ile çok daha iyi ışık alan sensör ayrıca daha iyi derinlik düzeyi sunuyor ve 5.4K video kalitesine ulaşıyor.

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3500mAh kapasiteli bataryası ile havada 31 dakika kalabilen Drone modeli selefine göre 25g daha ağır. Bu da havada kalış süresin 2 dakika kısaltmış. Sensörleri ile engelleri aşabilen model OcuSync sayesinde de 12 kilometreye kadar kontrol sağlayabiliyor.

MasterShot gibi daha iyi çekim için yazılım desteği sunan DJI Air 2S Drone modeli 999$ başlangıç fiyatına sahip. Paket içerisine iki çift pervane ve DJI RC-N1 kontrolcüsü dahil. Satışlar başlamış durumda.

https://www.gizmochina.com/2021/04/16/dji-air-2s-launched-successor-mavic-air-2/

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