DJI'dan ABD'ye cevap: “Çin ordusuna ait değiliz”

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Tam Boyutta Gör Çinli sivil insansız hava araçlar üreticisi DJI, kısa bir süre önce ABD tarafından “Çin askeri şirketi” olarak tanımlandı. Bunun ardından dünyanın önde gelen dron üreticisi, ABD Savunma Bakanlığı aleyhine dava açarak Çin ordusuna ait veya onun kontrolünde olmadığını belirtti. DJI, kendisini ilk müdahale ekipleri, itfaiyeler, polis teşkilatları, ticari işletmeler ve hobi amaçlı kullanıcılar tarafından yaygın olarak kullanılan, tüketici ve ticari dronların en büyük özel satıcısı olarak tanımlıyor.

DJI karşı dava açtı

Şirket, Pentagon'un kendisini resmen ulusal güvenlik tehdidi olarak ilan etmesi nedeniyle sürekli mali ve itibar kaybı yaşadığını belirtti. ABD'li ve uluslararası müşterilerin bu tanımlama sonrasında sözleşmeleri iptal ettiğini, yeni iş anlaşmalarına yanaşmadığını ve birçok federal hükümet ajansıyla iş yapmalarının yasaklandığını ileri sürdü.

Şirket, Pentagon ile 16 ay boyunca bu konu üzerinde çalıştığını ve 27 Temmuz 2023'te kapsamlı bir "liste çıkarma talebi" sunduğunu söyledi. Ancak, Savunma Bakanlığı'nın bu süreçte anlamlı bir diyalog kurmayı reddettiğini ve DJI'ı listeye ekleme gerekçelerini açıklamadığını iddia etti. DJI, şikayetinde, 31 Ocak 2024'te Savunma Bakanlığı'nın kendilerine haber vermeden yeniden bu tanımlamayı yaptığını belirtti.

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DJI, Savunma Bakanlığı'nın gerekçesinin bu tanımlamayı destekleyecek nitelikte olmadığını, Çinli kişilerin yaygın isimleriyle kafa karışıklığı yaşandığını ve "eski ve zayıf bağlantılara" dayandığını öne sürdü. Şirket, mahkemeden Pentagon'un bu adımlarını anayasaya aykırı ilan etmesini istiyor ve Pentagon'un kendisini “Çin askeri şirketi” listesinden çıkarmamasını yasaların ve yasal süreç haklarının ihlali olarak nitelendiriyor.

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