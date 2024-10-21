DJI'dan ABD'ye cevap: “Çin ordusuna ait değiliz”

DJI karşı dava açtı
Şirket, Pentagon'un kendisini resmen ulusal güvenlik tehdidi olarak ilan etmesi nedeniyle sürekli mali ve itibar kaybı yaşadığını belirtti. ABD'li ve uluslararası müşterilerin bu tanımlama sonrasında sözleşmeleri iptal ettiğini, yeni iş anlaşmalarına yanaşmadığını ve birçok federal hükümet ajansıyla iş yapmalarının yasaklandığını ileri sürdü.
Şirket, Pentagon ile 16 ay boyunca bu konu üzerinde çalıştığını ve 27 Temmuz 2023'te kapsamlı bir "liste çıkarma talebi" sunduğunu söyledi. Ancak, Savunma Bakanlığı'nın bu süreçte anlamlı bir diyalog kurmayı reddettiğini ve DJI'ı listeye ekleme gerekçelerini açıklamadığını iddia etti. DJI, şikayetinde, 31 Ocak 2024'te Savunma Bakanlığı'nın kendilerine haber vermeden yeniden bu tanımlamayı yaptığını belirtti.
DJI, Savunma Bakanlığı'nın gerekçesinin bu tanımlamayı destekleyecek nitelikte olmadığını, Çinli kişilerin yaygın isimleriyle kafa karışıklığı yaşandığını ve "eski ve zayıf bağlantılara" dayandığını öne sürdü. Şirket, mahkemeden Pentagon'un bu adımlarını anayasaya aykırı ilan etmesini istiyor ve Pentagon'un kendisini “Çin askeri şirketi” listesinden çıkarmamasını yasaların ve yasal süreç haklarının ihlali olarak nitelendiriyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)