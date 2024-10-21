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    Anlık Bildirim

    DJI'dan ABD'ye cevap: “Çin ordusuna ait değiliz”

    Çinli sivil insansız hava araçlar üreticisi DJI ile ABD arasındaki gerilim sürüyor. Firma, yaptığı hamle ile ABD Savunma Bakanlığı aleyhine dava açarak “Çin ordusuna ait değiliz” dedi.
    DJI'dan ABD'ye cevap: “Çin ordusuna ait değiliz” Tam Boyutta Gör
    Çinli sivil insansız hava araçlar üreticisi DJI, kısa bir süre önce ABD tarafından “Çin askeri şirketi” olarak tanımlandı. Bunun ardından dünyanın önde gelen dron üreticisi, ABD Savunma Bakanlığı aleyhine dava açarak Çin ordusuna ait veya onun kontrolünde olmadığını belirtti. DJI, kendisini ilk müdahale ekipleri, itfaiyeler, polis teşkilatları, ticari işletmeler ve hobi amaçlı kullanıcılar tarafından yaygın olarak kullanılan, tüketici ve ticari dronların en büyük özel satıcısı olarak tanımlıyor.

    DJI karşı dava açtı

    Şirket, Pentagon'un kendisini resmen ulusal güvenlik tehdidi olarak ilan etmesi nedeniyle sürekli mali ve itibar kaybı yaşadığını belirtti. ABD'li ve uluslararası müşterilerin bu tanımlama sonrasında sözleşmeleri iptal ettiğini, yeni iş anlaşmalarına yanaşmadığını ve birçok federal hükümet ajansıyla iş yapmalarının yasaklandığını ileri sürdü.

    Şirket, Pentagon ile 16 ay boyunca bu konu üzerinde çalıştığını ve 27 Temmuz 2023'te kapsamlı bir "liste çıkarma talebi" sunduğunu söyledi. Ancak, Savunma Bakanlığı'nın bu süreçte anlamlı bir diyalog kurmayı reddettiğini ve DJI'ı listeye ekleme gerekçelerini açıklamadığını iddia etti. DJI, şikayetinde, 31 Ocak 2024'te Savunma Bakanlığı'nın kendilerine haber vermeden yeniden bu tanımlamayı yaptığını belirtti.

    DJI, Savunma Bakanlığı'nın gerekçesinin bu tanımlamayı destekleyecek nitelikte olmadığını, Çinli kişilerin yaygın isimleriyle kafa karışıklığı yaşandığını ve "eski ve zayıf bağlantılara" dayandığını öne sürdü. Şirket, mahkemeden Pentagon'un bu adımlarını anayasaya aykırı ilan etmesini istiyor ve Pentagon'un kendisini “Çin askeri şirketi” listesinden çıkarmamasını yasaların ve yasal süreç haklarının ihlali olarak nitelendiriyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    F
    f1bilalII 2 gün önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 3 gün önce

    Eğlenceli görünüyor

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    filozof1281 3 hafta önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 4 hafta önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 1 ay önce

    çöp

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    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 yıl önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

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