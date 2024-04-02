DJI Avata 2 duyuruldu

Tam Boyutta Gör Drone sektörüne aralıksız yeni model sunmaya devam eden DJI markasının son ürünü DJI Avata 2 oldu. Merakla beklenen yeni Drone modelinin yanında DJI Goggles 3 uçuş gözlükleri de sahneye çıktı.

DJI Avata 2 özellikleri

DJI Avata 2 adındaki yeni Drone modeli 458 gram ağırlığında ve 180 x 216 x 82mm boyutlarına sahip. Havada 27 dakikaya kadar kalabilen cihaz M moduna alındığında ise 12-15 dakikaya kadar düşebiliyor.

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1/1.3-inçlik 48MP F/2.8 CMOS sensör 155 dereceye kadar kayıt yapabiliyor. 4K/2.7K çözünürlükler 60/120fps arasında kare oranlarını destekliyor. Full HD 240fps yavaş çekim de mevcut. RockSteady 3.0+, HorizonSteady ve HorizonBalancing dengeleme teknolojileri sarsıntısız bir görüntü sunuyor.

Diğer taraftan DJI Goggles 3 gözlükleri ise 100Hz tazeleme hızında Full HD çözünürlük sunuyor. DJI OcuSync 4.0 teknolojisi ise kesintisiz bir bağlantı sağlıyor. Gözlükte 2450mAh batarya mevcut. Bu iki cihazın fiyatı 11 Nisan tarihinde belli olacak.

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