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    DJI Avata görüntü Drone’u tanıtıldı

    DJI Avata biraz daha manzarayı birinci şahıs kamerasından seyretmek isteyenler için tasarlanmış. 155 derecelik görüş açısı olan Drone yaklaşık 18 dakika havada kalabiliyor. 
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    DJI Avata
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    Son dönemde global enflasyon ve ambargo nedeniyle sarsıntılar yaşayan Çinli DJI farklı segmentlere hitap ederek kitlesini arttırmaya çalışıyor. DJI Avata adındaki yeni Drone görüntülemeye odaklanıyor.

    DJI Avata özellikleri ve fiyatı

    DJI Avata kullanıcıların birinci şahıs kamerasından çevresindeki manzaraları izleyebilmesini sağlıyor. Opsiyonel olarak gelen DJI Googles 2 ve DJI Motion kontrolcüsü ile cihazdan tam verim almak mümkün oluyor.

    410g ağırlığındaki araç 18 dakika havada kalabiliyor. 48MP çözünürlüğünde 1/1.7" CMOS sensör 4K 60fps veya 2.7K 50/60/100/120fps kayıt yapabiliyor. Görüş açısı ise 155 derece. Pervane etrafı korumalı olan Drone yarışlar için de ideal. Sırt üstü düştüğü zaman Turtle modu ile kendini düzeltebiliyor.

    3 farklı moddan normal olan diğer Drone modelleri gibi uydu veya sensörler ile otomatik kontrol ediliyor. Manuel mod ise sınırsız bir kontrol sunuyor. Sport modu bu ikisini melezliyor. Manuel mod için  DJI FPV Remote Controller 2 gerekiyor.

    DJI Avata modeli 579 Avro olarak satılacak. DJI Googles 2 ve DJI Motion kontrolcüsü ile 1429 Avro ediyor. DJI Googles 2 ve DJI Motion kontrolcüsü ayrı olarak 1168$ seviyesinden satılıyor. İki batarya ve şarj istasyonu paketi ise 279$.

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    Dalgalardan elektrik üretiyor: Yüzen omurga

    K
    KristalTürk 1 saat önce

    Deniz bir sonsuz enerji dünyada öyle kullanılacak siz öyle böyle deyin hala. Çok mantıklı bir proje

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    kraix 1 gün önce

    Bunun sunun zemininde olan versiyonu var. Kıyılara koyuyorlar hem karaya ulaşması daha basit hem de kimseye bir zararı yok bence bu gereksiz deniz eko sistemini de bozar.

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    Seto-Kaiba 3 gün önce

    Enerji için denizi kapatmak doğru bir yaklaşım değil, karada ağaç kalmadı kesmekten, dünya oksijeninin %80ini üretiyor deniz ve okyanuslar sıra buna mı geldi? Suyun altına ışığın geçmesini önlemek su altında sorunlara neden olacaktır. Su üstü rüzgar türbinleri neyinize yetmiyor?

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    Bloodin 3 gün önce

    1-) Bu elektriği karaya taşımak, 2-) Platformun gemilere zarar vermesini engellemek, 3-) Platformun denizde farklı yerlere taşınmasını engellemek gibi...

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    Bloodin 3 gün önce

    Bazı problemlerin aşılması gerekiyor:

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