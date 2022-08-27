DJI Avata görüntü Drone’u tanıtıldı

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Son dönemde global enflasyon ve ambargo nedeniyle sarsıntılar yaşayan Çinli DJI farklı segmentlere hitap ederek kitlesini arttırmaya çalışıyor. DJI Avata adındaki yeni Drone görüntülemeye odaklanıyor.

DJI Avata özellikleri ve fiyatı

DJI Avata kullanıcıların birinci şahıs kamerasından çevresindeki manzaraları izleyebilmesini sağlıyor. Opsiyonel olarak gelen DJI Googles 2 ve DJI Motion kontrolcüsü ile cihazdan tam verim almak mümkün oluyor.

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410g ağırlığındaki araç 18 dakika havada kalabiliyor. 48MP çözünürlüğünde 1/1.7" CMOS sensör 4K 60fps veya 2.7K 50/60/100/120fps kayıt yapabiliyor. Görüş açısı ise 155 derece. Pervane etrafı korumalı olan Drone yarışlar için de ideal. Sırt üstü düştüğü zaman Turtle modu ile kendini düzeltebiliyor.

3 farklı moddan normal olan diğer Drone modelleri gibi uydu veya sensörler ile otomatik kontrol ediliyor. Manuel mod ise sınırsız bir kontrol sunuyor. Sport modu bu ikisini melezliyor. Manuel mod için DJI FPV Remote Controller 2 gerekiyor.

DJI Avata modeli 579 Avro olarak satılacak. DJI Googles 2 ve DJI Motion kontrolcüsü ile 1429 Avro ediyor. DJI Googles 2 ve DJI Motion kontrolcüsü ayrı olarak 1168$ seviyesinden satılıyor. İki batarya ve şarj istasyonu paketi ise 279$.

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