DJI Mavic Air 2 tanıtıldı

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Dünyaca ünlü Drone üreticisi DJI’ın en sevilen serilerinden birisi olan katlanabilir Mavic serisi büyümeye devam ediyor. Mini, Air, Zoom ve Pro versiyonları ile farklı kesimlere hitap etmeyi başaran DJI Mavic serisi yeni bir üye daha kazandı.

DJI Mavic Air 2 özellikleri ve fiyatı

DJI Mavic Air 2 modeli ilk nesil ile aynı tasarımı devam ettirirken biraz daha kompakt bir yapıya sahip olmuş. 2.7K çözünürlüğündeki ½ inçlik sensör Hasselblad marka yeni bir dikdörtgen kılıf içerisinde yerini almış.

Sensör 48MP çözünürlüğünde fotoğraf çekimi yapabiliyor. Video yetenekleri ise 4K 60fps seviyesine kadar çıkıyor. Full HD yavaş çekimde ise 240fps kare oranları yakalanabiliyor. Yeni HDR modu video kaydının dinamik aralığını arttırıyor ve 4K 30fps seviyesine kadar karanlık ile parlak noktaları detaylarla doldurabiliyor. Fotoğraf tarafında ise 7 görseli birleştirerek tek bir 12MP görüntü elde edebiliyor.

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Yapay zeka nesne tanıma teknolojisi ile Drone bir nesneyi takip ederek uçuyor veya bir nesneye odaklandığında kullanıcı kontrol edebiliyor. Ayrıca Dronie, Circle, Helix, Rocket, Boomerang ve Asteroid gibi tek tıklamayla video kayıt modları da mevcut.

Tek şarj ile uygun şartlarda 34 dakikaya kadar havada kalabilen Mavic Air 2 modeli saatte 68Km hıza ulaşabiliyor. OcuSync 2.0 sistemi ise 10Km uzağa kadar kontrol edebilmenizi ve HD video aktarabilmenizi sağlıyor.

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Gelişmiş pilot yardım sistemi ön ve arka sensörler ile 23.6 metre mesafeye kadar engelleri algılayabiliyor, güzergahı yeniden çizebiliyor. Mavic Air 2 yakınlardaki uçak ve helikopterlerle iletişim kurabilen AirSense sistemini kullanan ilk Drone olma özelliğine de sahip.

DJI Mavic Air 2 modeli 6799TL fiyat etiketine sahip. 3 batarya, şarj istasyonu, omuz çantası ve karanlık filtrelerden oluşan set ise 8449TL’den satılacak.

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