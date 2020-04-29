Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Diğer Elektronik Cihazlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    DJI Mavic Air 2 tanıtıldı

    DJI Mavic Air 2 modeli 34 dakikaya varan havada kalma süresi, 2.7K çözünürlükde ½ inç sensör, uçaklarla iletişim kurabilen AirSense gibi özelliklerle geliyor.
    2 sa.
    500
    20
    Diğer Elektronik Cihazlar
    Ekrem71
    Haber Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    DJI Mavic Air 2 tanıtıldı
    Tam Boyutta Gör

    Dünyaca ünlü Drone üreticisi DJI’ın en sevilen serilerinden birisi olan katlanabilir Mavic serisi büyümeye devam ediyor. Mini, Air, Zoom ve Pro versiyonları ile farklı kesimlere hitap etmeyi başaran DJI Mavic serisi yeni bir üye daha kazandı.

    DJI Mavic Air 2 özellikleri ve fiyatı

    DJI Mavic Air 2 modeli ilk nesil ile aynı tasarımı devam ettirirken biraz daha kompakt bir yapıya sahip olmuş. 2.7K çözünürlüğündeki ½ inçlik sensör Hasselblad marka yeni bir dikdörtgen kılıf içerisinde yerini almış.

    Sensör 48MP çözünürlüğünde fotoğraf çekimi yapabiliyor. Video yetenekleri ise 4K 60fps seviyesine kadar çıkıyor. Full HD yavaş çekimde ise 240fps kare oranları yakalanabiliyor. Yeni HDR modu video kaydının dinamik aralığını arttırıyor ve 4K 30fps seviyesine kadar karanlık ile parlak noktaları detaylarla doldurabiliyor. Fotoğraf tarafında ise 7 görseli birleştirerek tek bir 12MP görüntü elde edebiliyor.

    İlginizi Çekebilir Avatar DJI Mavic Air 2 görselleri sızdırıldı

    DJI Mavic Air 2 tanıtıldı
    Tam Boyutta Gör

    Yapay zeka nesne tanıma teknolojisi ile Drone bir nesneyi takip ederek uçuyor veya bir nesneye odaklandığında kullanıcı kontrol edebiliyor. Ayrıca Dronie, Circle, Helix, Rocket, Boomerang ve Asteroid gibi tek tıklamayla video kayıt modları da mevcut.

    Tek şarj ile uygun şartlarda 34 dakikaya kadar havada kalabilen Mavic Air 2 modeli saatte 68Km hıza ulaşabiliyor. OcuSync 2.0 sistemi ise 10Km uzağa kadar kontrol edebilmenizi ve HD video aktarabilmenizi sağlıyor.

    DJI Mavic Air 2 tanıtıldı
    Tam Boyutta Gör

    Gelişmiş pilot yardım sistemi ön ve arka sensörler ile 23.6 metre mesafeye kadar engelleri algılayabiliyor, güzergahı yeniden çizebiliyor. Mavic Air 2 yakınlardaki uçak ve helikopterlerle iletişim kurabilen AirSense sistemini kullanan ilk Drone olma özelliğine de sahip.

    DJI Mavic Air 2 modeli 6799TL fiyat etiketine sahip. 3 batarya, şarj istasyonu, omuz çantası ve karanlık filtrelerden oluşan set ise 8449TL’den satılacak.



    Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz? Üye Girişi Yaparak
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 19 dk. Phil Spencer: “Xbox Series X’in 2D’den 3D oyuna geçiş deneyimi yaşatacağını düşünüyorum” 1 sa. Dünyanın ilk açık kaynak depolama motoru kullanıma sunuldu 2 sa. GÖRÜNTÜLENEN DJI Mavic Air 2 tanıtıldı Sonraki 1998 OR2: Dünya'nın yakınından geçecek olan 'dev asteroit' görüntülendi (Video) 10 sa. Xbox Live Gold Mayıs 2020 oyunları açıklandı 11 sa. Samsung'un bir sonraki kablosuz kulaklığı Galaxy Buds X olacak 11 sa. OnePlus 8 Pro'daki yeşil ekran sorununu düzelten güncelleme yayınlandı 12 sa. Huawei, ABD yasaklarına karşın STMicroelectronics'le anlaşabilir 12 sa. Apple, Koronavirüs nedeniyle kapattığı mağazalarını Mayıs ayında açmaya başlayacak 13 sa. Lansmanı yaklaşan Meizu 17'nin bir başka versiyonu ortaya çıktı: Meizu 17T 13 sa. Exynos 990 yetmedi: Samsung, Galaxy Note 20 için daha gelişmiş bir işlemci hazırlıyor 14 sa. OmniVision, amiral gemisi akıllı telefonlar için 64 megapiksel sensörünü tanıttı 15 sa. Realme Watch'un render görüntüleri ve arayüz görselleri yayınlandı 15 sa. THY uçuşları 1 ay daha durduruldu 16 sa. Oppo Find X2 Türkiye’de satışa çıktı: İşte fiyatı! 16 sa. Michelin Türkiye'den ambulanslara lastik desteği 16 sa. Sony Xperia L4, Avrupa'da satışa sunuldu: İşte fiyatı 17 sa. Makyajlı 2021 BMW 5 Serisi'nin resmi fotoğrafları sızdırıldı 17 sa. Yeni Asus VivoBook modelleri satışa çıkıyor 18 sa. Origin PC’den Tesla Model S içerisinde bilgisayar kasası 18 sa. One Notebook, 7 inçe Tiger Lake işlemci ve 5G modem sığdırdı 19 sa. Koronavirüsle mücadele kapsamında yerli numune alma kabini üretildi 19 sa. LG, lansmanı bekleyemedi: Yeni tasarımlı LG Velvet duyuruldu Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Microsoft, Windows 10'a reklam eklemeye tam gaz devam ediyor
    DonanımHaber
    İstanbullu binlerce öğretmenin Zoom hesabı yoluyla kişisel bil...
    DonanımHaber
    Wi-Fi 7 standardıyla "yüksek hızlı" kablosuz internetin kapıla...
    DonanımHaber
    Yeni Jurassic Park Oyununun İsmi Jurassic World Aftermath
    Bölüm Sonu Canavarı
    Prison Architect için Yeni Ücretsiz DLC ‘Cleared For Transfer’...
    Bölüm Sonu Canavarı
    HİÇ İNTİKAM ALABİLDİNİZ Mİ?
    DH Forum
    Jandarma arabası çarptı
    DH Forum
    Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
    Uygulama Haber
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim