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    DJI, yeni ticari dronunu tanıttı: DJI Matrice 350 RTK

    DJI, popüler M300 RTK dronunun halefini duyurdu. DJI Matrice 350 RTK, daha uzun uçuş süresi, daha büyük yük kapasitesi ve bir dizi yeni özellikle geliyor.       
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    DJI Matrice 350 RTK özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör
    DJI, yeni endüstriyel dronunu duyurdu. DJI Matrice 350 RTK, zorlu hava koşullarına dayanıklılık, yeni düşük ışık FPV kamera, yeniden optimize edilmiş pil sistemi ve fazlasını sunuyor. İşte DJI Matrice 350 RTK özellikleri ve fiyatı:

    DJI’ın yeni ticari dronu Matrice 350 RTK, selefinden daha uzun süre uçabiliyor. Drone, tek pille 55 dakikaya kadar uçabiliyor. M300 RTK’ya göre %20 daha uzun uçuş süresi. Daha uzun uçuş süresi, kullanıcının tek uçuşta daha fazla görevi tamamlamasına olanak tanıyacak ve hem zamandan hem de kaynaklardan tasarruf etmesini sağlayacak.

    Ticari drone, ayrıca M300 RTK modelinden daha büyük yük taşıma kapasitesine sahip. M300 RTK’ya göre %30 daha fazla yani 2.7 kg yük taşıyabiliyor. Bu artırılmış yük kapasitesi, dronu ölçme, inceleme ve haritalama dahil çeşitli uygulamalar için en iyi araç haline getirecektir.

    DJI Matrice 350 RTK fiyatı

    DJI Matrice 350 RTK drone fiyatı; 11.540 dolar olarak açıklandı. Harici bataryalı modeli tercih ederseniz fiyat, 12.670 dolara çıkıyor.

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    Yengeç modunda park: Hyundai e-Corner

    M
    madmax59 4 gün önce

    zaman içinde kullanımdan kaynaklı sistemde oluşacak boşluklar aracın yüksek süratte stabil gitmesini etkiler

    V
    versamaxx 1 hafta önce

    Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.

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    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.

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