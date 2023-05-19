DJI, yeni ticari dronunu tanıttı: DJI Matrice 350 RTK

Tam Boyutta Gör DJI, yeni endüstriyel dronunu duyurdu. DJI Matrice 350 RTK, zorlu hava koşullarına dayanıklılık, yeni düşük ışık FPV kamera, yeniden optimize edilmiş pil sistemi ve fazlasını sunuyor. İşte DJI Matrice 350 RTK özellikleri ve fiyatı:

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DJI’ın yeni ticari dronu Matrice 350 RTK, selefinden daha uzun süre uçabiliyor. Drone, tek pille 55 dakikaya kadar uçabiliyor. M300 RTK’ya göre %20 daha uzun uçuş süresi. Daha uzun uçuş süresi, kullanıcının tek uçuşta daha fazla görevi tamamlamasına olanak tanıyacak ve hem zamandan hem de kaynaklardan tasarruf etmesini sağlayacak.

Ticari drone, ayrıca M300 RTK modelinden daha büyük yük taşıma kapasitesine sahip. M300 RTK’ya göre %30 daha fazla yani 2.7 kg yük taşıyabiliyor. Bu artırılmış yük kapasitesi, dronu ölçme, inceleme ve haritalama dahil çeşitli uygulamalar için en iyi araç haline getirecektir.

DJI Matrice 350 RTK fiyatı

DJI Matrice 350 RTK drone fiyatı; 11.540 dolar olarak açıklandı. Harici bataryalı modeli tercih ederseniz fiyat, 12.670 dolara çıkıyor.

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DJI Matrice 350 RTK tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı