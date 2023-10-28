DJI Osmo Pocket 3 duyuruldu

DJI Osmo Pocket 3 özellikleri ve fiyatı
DJI Osmo Pocket 3 gimbal modeli 1 inçlik bir CMOS sensörle geliyor. 4K 120fps kayıt yapabilen kamera düşük ışık koşullarında da çok iyi sonuçlar verebiliyor. 2 inçlik dokunmatik ekran ise çok daha verimli bir vizör imkânı sunuyor.
ActiveTrack 6.0 ile otomatik yüz algılama ve dinamik sahne ayarlama yapabilen cihaz Product Showcase ile canlı yayın optimizasyonu ve Glamor Effects 2.0 ile efekt uygulaması yapabiliyor. 116 dakikaya kadar 4K 60fps kayıt süresi sunan cihaz 4. Dijital yakınlaştırma, panorama modu gibi özelliklere sahip. DJI Osmo Pocket 3 modeli 519$ fiyat etiketiyle satışa sunulacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.