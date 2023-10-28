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    Anlık Bildirim

    DJI Osmo Pocket 3 duyuruldu

    DJI Osmo Pocket 3 gimbal kamerası 1 inçlik CMOS sensörün yanı sıra otomatik yüz algılama, 2 inçlik dokunmatik ekran, 116 dakika kullanım süresi gibi özelliklerle geliyor.
    DJI Osmo Pocket 3
    Kamera entegreli gimbal trendinin en beğenilen temsilcisi DJI Osmo Pocket yeni nesliyle karşımızda. DJI Osmo Pocket 3 çok daha yetenekli ve yüksek kaliteli çekimleriyle içerik üreticilerinin ilgisini çekecek.

    DJI Osmo Pocket 3 özellikleri ve fiyatı

    DJI Osmo Pocket 3 gimbal modeli 1 inçlik bir CMOS sensörle geliyor. 4K 120fps kayıt yapabilen kamera düşük ışık koşullarında da çok iyi sonuçlar verebiliyor. 2 inçlik dokunmatik ekran ise çok daha verimli bir vizör imkânı sunuyor.

    ActiveTrack 6.0 ile otomatik yüz algılama ve dinamik sahne ayarlama yapabilen cihaz Product Showcase ile canlı yayın optimizasyonu ve Glamor Effects 2.0 ile efekt uygulaması yapabiliyor. 116 dakikaya kadar 4K 60fps kayıt süresi sunan cihaz 4. Dijital yakınlaştırma, panorama modu gibi özelliklere sahip. DJI Osmo Pocket 3 modeli 519$ fiyat etiketiyle satışa sunulacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    SupremeMasterr 2 hafta önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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