DJI Osmo Pocket 3 duyuruldu

Kamera entegreli gimbal trendinin en beğenilen temsilcisi DJI Osmo Pocket yeni nesliyle karşımızda. DJI Osmo Pocket 3 çok daha yetenekli ve yüksek kaliteli çekimleriyle içerik üreticilerinin ilgisini çekecek.

DJI Osmo Pocket 3 özellikleri ve fiyatı

DJI Osmo Pocket 3 gimbal modeli 1 inçlik bir CMOS sensörle geliyor. 4K 120fps kayıt yapabilen kamera düşük ışık koşullarında da çok iyi sonuçlar verebiliyor. 2 inçlik dokunmatik ekran ise çok daha verimli bir vizör imkânı sunuyor.

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ActiveTrack 6.0 ile otomatik yüz algılama ve dinamik sahne ayarlama yapabilen cihaz Product Showcase ile canlı yayın optimizasyonu ve Glamor Effects 2.0 ile efekt uygulaması yapabiliyor. 116 dakikaya kadar 4K 60fps kayıt süresi sunan cihaz 4. Dijital yakınlaştırma, panorama modu gibi özelliklere sahip. DJI Osmo Pocket 3 modeli 519$ fiyat etiketiyle satışa sunulacak.

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DJI Osmo Pocket 3 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı