DJI T30 en güçlü tarım odaklı Drone oldu

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Ticari Drone sektörünün lideri durumunda olan ancak artan rekabet nedeniyle farklı alanlara yönelerek yeni gelir modelleri oluşturan Çinli DJI çıtayı yükseltmeye devam ediyor. DJI T30 tarım alanında çığır açacak.

DJI T30 özellikleri

DJI T30 Plant Protection Drone adıyla pazarlanan Drone, tarım alanlarının en verimli şekilde tohumlanması ve ilaçlanmasına odaklanıyor. Yeni teknolojiler ve yöntemlerle çiftçiler artık sadece izlemekle yetiniyor.

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DJI T30 sektörün en güçlü tarım Drone’u olma iddiasında. Saatte 240 dönüm araziyi ilaçlama veya tohumlama yeteneğine sahip olan DJI T30 ayrıca meyve ağaçlarının türlerine göre de pompa sistemini ayarlayabiliyor.

Drone toplamda 30Kg taşıma kapasitesine sahip. Sıvı ilaç yük oranı da yüzde 46. İlaç pompası dakikada 8 litre atabiliyor. Her kolda 2 adet çıkış olmak üzere toplam 16 çıkış 9 metreye kadar sprey yapabiliyor. Ayrıca her koldaki solenoid valfler birbirinden bağımsız olarak ilaçlama frekansını değiştirebiliyor. İlaçlama yoğunluğu ise hız ile doğru orantılı.

Diğer taraftan orta kısımdan tohum saçan sistem 7 metre genişliğe dakikada 40-50Kg tohum atabiliyor. Böylece sadece 1 saatte 1 ton tohum atılabiliyor. Tohum deposundaki özel çok katmanlı yağ koruması sayesinde tohumların bozulması da engelleniyor.

Çiftçinin belirlediği güzergahta tohumlama veya ilaçlama yapan Drone farklı sensörleri ile engelleri algılayabiliyor. Ayrıca çiftçi entegre kameralar ile süreci takip edebiliyor. Pompa kolları ağacın veya bitkinin türüne göre açısını değiştirebiliyor. Böylece yaprağın önü arkası veya meyvenin her yüzü ilaçlanabiliyor.

Karbon fiber gövdeye sahip olan Drone modeli katlanabiliyor ve kolayca taşınabiliyor. IP67 sertifikası ile yağmurlu havalarda da kullanılabilen DJI T30 için henüz bir fiyat açıklanmadı.

[youtube= https://www.youtube.com/watch?v=wArpEoqwtuE]

https://www.gizmochina.com/2020/11/12/dji-releases-the-t30-t10-plant-protection-drones-with-dual-fpv-cam-obstacle-detection/

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