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    Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Spider-Man 3 filminden ilk görsel yayınlandı

    Tom Holland'lı yeni Spider-Man serisinin üçüncü filminin çekimleri geçtiğimiz hafta başlamıştı. Filmden yayınlanan ilk görsel şu anda içinde bulunduğumuz pandemi sürecini yansıtıyor.
    5 gün (Son Güncelleme: 5 gün)
    5,5b
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    Sinema ve Dizi
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    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    Spider-Man 3 filminden ilk görsel yayınlandı
    Tam Boyutta Gör

    Sony'nin yeni Spider-Man serisi üçüncü filmiyle önümüzdeki yıl beyaz perdeye geri dönüyor. Marvel hayranlarının merakla beklediği Spider-Man 3'ün çekimleri henüz geçtiğimiz hafta start vermişti. Sony sadece bir hafta sonra bugün filmin çekimlerinden ilk görseli paylaştı.

    Paylaşılan görselde Tom Holland'ı Spider-Man: Far From Home filmindeki kostümüyle görüyoruz. Tom Holland fotoğrafı paylaştığı Instagram gönderisinde "Maske giyin. Ben iki tane giyiyorum..." ifadelerini kullanmış. Bu fotoğrafı gören bazı Marvel hayranları yeni filmin pandemi döneminde geçeceğini düşündü ancak elbette böyle bir durum söz konusu değil. Avengers: Endgame'deki zaman atlamasından dolayı Marvel evreni şu anda 2023-2024 yılında bulunuyor.

    Spider-Man 3 filminde ilginç detaylar

    Spider-Man 3'ün resmi ismi henüz açıklanmadı ancak filmle ilgili yayınlanan bazı küçük bilgiler var. Yapılan resmi açıklamalara göre; The Amazing Spider-Man 2 filminde Electro karakterini canlandıran Jamie Foxx, Spider-Man 3 filminde aynı rol için geri dönüyor olacak. İki film serisi farklı evrenlerde geçtiği için Jamie Foxx'un Electro olarak geri dönmesi hayranları epey şaşırtmıştı. Burada ilginç olan bir diğer nokta da filmde Benedict Cumberbatch'in Doctor Strange karakterinin de yer alacak olması. Doctor Strange 2'nin ismi de bildiğiniz gibi In the Multiverse of Madness olarak açıklanmıştı. Electro ve Doctor Strange karakterlerinin bu ilginç durumları nedeniyle bazı hayranlar Spider-Man 3'ün Marvel Sinematik Evreni'ne çoklu evrenleri tanıtacağını düşünüyor. 

    Spider-Man 3 filmi 17 Aralık 2021'de gösterime girecek



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    ilkerinanç

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    1 saat önce
    gun

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    1 saat önce
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