Doctor Who’da yönetmenlik yapan Ben Wheatley, Doom ve Counter-Strike filmleri yapmak istiyor

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Oyun sektörünün büyümesi ve popülerleşmesi ile birlikte birçok oyun uyarlaması film ve dizi görmeye başladık. Yayınlanan uyarlamalardan çok daha fazla sayıda da yapım aşamasında olan film bulunuyor. Geçtiğimiz günlerde de yönetmen Ben Wheatley de bu tarz filmler yapmak istediğini söyledi.

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High-Rise, Free Fire ve Doctor Who gibi yapımlarda yönetmenlik yapan Ben Wheatley, geçtiğimiz günlerde bir podcast’e katıldı ve orada yapmak istediği filmlerden bahsetti. Sohbet sırasında Wheatley, oyun dünyasının ve sinema dünyasının artık iç içe olduğunu söylerken kendisinin de bir Doom veya Counter Strike filmi yapmak istediğini söyledi.

Doom filmi daha önce de yapıldığı için az çok nasıl bir film olacağını tahmin edebiliriz ancak Counter Strike filmi izlemek gerçekten enteresan olabilirdi. Bu filmleri bir gün görür müyüz bilmiyoruz ancak eğer böyle bir proje düşünülürse istekli bir yönetmen olduğunu bilmek de güzel.

Ben Whetlay normalde Tomb Raider’ın yeniden başlatılan serisinin ikinci filmini yönetecekti ancak salgın sebebiyle filmin planları tamamen değişti. Kendisinin en yakın filmi 18 Haziran’da vizyona girecek olan In the Earth.

https://www.gamesradar.com/the-meg-2-director-ben-wheatley-would-love-to-make-doom-or-counter-strike-films/

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