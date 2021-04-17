Doctor Who’da yönetmenlik yapan Ben Wheatley, Doom ve Counter-Strike filmleri yapmak istiyor

Oyun sektörünün büyümesi ve popülerleşmesi ile birlikte birçok oyun uyarlaması film ve dizi görmeye başladık. Yayınlanan uyarlamalardan çok daha fazla sayıda da yapım aşamasında olan film bulunuyor. Geçtiğimiz günlerde de yönetmen Ben Wheatley de bu tarz filmler yapmak istediğini söyledi.İlginizi Çekebilir Netflix'ten live-action Gundam filmi geliyor
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High-Rise, Free Fire ve Doctor Who gibi yapımlarda yönetmenlik yapan Ben Wheatley, geçtiğimiz günlerde bir podcast’e katıldı ve orada yapmak istediği filmlerden bahsetti. Sohbet sırasında Wheatley, oyun dünyasının ve sinema dünyasının artık iç içe olduğunu söylerken kendisinin de bir Doom veya Counter Strike filmi yapmak istediğini söyledi.
Doom filmi daha önce de yapıldığı için az çok nasıl bir film olacağını tahmin edebiliriz ancak Counter Strike filmi izlemek gerçekten enteresan olabilirdi. Bu filmleri bir gün görür müyüz bilmiyoruz ancak eğer böyle bir proje düşünülürse istekli bir yönetmen olduğunu bilmek de güzel.
Ben Whetlay normalde Tomb Raider’ın yeniden başlatılan serisinin ikinci filmini yönetecekti ancak salgın sebebiyle filmin planları tamamen değişti. Kendisinin en yakın filmi 18 Haziran’da vizyona girecek olan In the Earth.
https://www.gamesradar.com/the-meg-2-director-ben-wheatley-would-love-to-make-doom-or-counter-strike-films/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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merak ediyorum ruslarla mı yoksa amerika ile mi anlaştılar. bundan 3 4 ay önce bir fb sayfasında müptezel hindunun biri "biz aya roket gönderiyoruz siz ne gönderiyorsunuz" diye aşağlamaya çalışmıştı hindu. yok usbyi bulmuş hindular da vs türkler ne bulmuşmuş. bu ortadoğu cahilliği sanırım hindistan kaynaklı olduğunu düşündüren olaydır ayrıca. özet şu. ruslar 90larda hindistana roketler üretiyor ve lisanslıyorlar. hindular bu roketlerle uzaya gidiyorlar. yani roketin motoru ve çevre aksanları rus malı. ama hindu artık ülkesinde nasıl beyni yıkanmışsa ganj nehrinde dereye sıçan halkının uzaya roket gönderdiğini düşünüyor olmuş. usb'yi bulan da hindu değil. sadece o geliştirme takımında bir adet hindu var. bizde de bu hindu kafalarından var. öbürü dereye sıçar ama aya roket gönderdiğini sanır diğeri fen lisesi kapatır 2023 de yerli milli roketle aya gideceğini sanır.
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Muhteşem bir balayı için Villa Tatili. İlk defa balayı villası kiralamak için araştırmalara başladık fakat çok sayıda firma ve çok sayıda seçenek olduğu için insanın aklı karışıyor ilk başta. Biz uzun süren araştırmalar sonucunda TÜRSAB belgeli ve zevkimize bütçemize en uygun villayı Villa Eksta'da bulduk, kiralamasını yaptı. Ama villa da konaklama yapıncaya kadar hep tereddütümüz vardı. Fakat gittiğimiz villa gerçekten de fotoğraflarda nasıl görünüyor ise aynıydı. Hiç bir aksilik ve aksaklık ile karşılaşmadık. Ev sahibimiz çok ilgiliydi. Villa Ekstra ve ailesine bu mükemmel balayı tatilini bize yaşattıkları için teşekkür ederiz.