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    Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    HBO'da yayınlanacak The Last of Us dizisinin Tommy'si belli oldu

    HBO'nun yayıncılığını yapacağı The Last of Us dizisinin önemli bir karakteri için daha oyuncu bulundu. Tommy karakterini Shield dizisinden tanınan Gabriel Luna üstlenecek.
    16 Nisan 2021, 17:00 (10 sa.)
    1,9b
    19
    6
    Sinema ve Dizi
    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    1

    HBO'da yayınlanacak The Last of Us dizisinin Tommy'si belli oldu
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    Hem PlayStation'ın hem de oyun dünyasının en popüler ve başarılı yapımlarından biri olan The Last of Us'ın bildiğiniz gibi bir dizisi geliyor. Geçtiğimiz saatlerde dizinin bir oyuncusu daha belli oldu.

    İlginizi Çekebilir Avatar The Last of Us dizisi ile ilgili bilgiler yakında paylaşılacak

    Ayrıca Bkz. "Hızlı ve Öfkeli 10'un yapımı 2022 yılına kadar başlamayacak"

    Her iki The Last of Us oyununda da önemli bir yere sahip olan Joel'in kardeşi, yani Tommy karakterini canlandıracak isim belli oldu. Daha önce Terminator: Dark Fate, Agents of S.H.I.E.L.D. ve Transpecos gibi yapımlarda oynayan Gabriel Luna, Tommy'i canlandıracak. Başrollerde ise Pedro Pascal ve Bella Ramsey bulunacağı daha önce açıklanmıştı.

    The Last of Us dizisinin çekimleri Temmuz 2021'de başlayacak ve yaklaşık 1 yıl sürmesi bekleniyor. 2022'nin sonları ya da 2023'ün sonunda yayınlanmasını bekleyebiliriz. 

    Dizinin yapımcılığını ve senaristliğini, Naughty Dog'un kreatif direktörü Neil Druckmann ve Chernobyl dizisinin yaratıcısı Craig Mazin birlikte üstlenecek. Dizinin müziklerini ise oyunun da müziklerini yapan Gustavo Santaolalla yapacak. Dizi, HBO'da yayınlanacak. Dizinin yönetmenliğini ise Tesnota ve Dylda gibi yapımların yönetmenliğini yapmış olan Kantemir Balagov üstlenecek.  



    https://www.ign.com/articles/gabriel-luna-last-of-us-hbo-series-casts-agent-of-shield
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    Milli roket motoru ilk sınavı geçti

    anilburak 1 gün önce

    test

    D
    Dellialli 1 gün önce

    merak ediyorum ruslarla mı yoksa amerika ile mi anlaştılar. bundan 3 4 ay önce bir fb sayfasında müptezel hindunun biri "biz aya roket gönderiyoruz siz ne gönderiyorsunuz" diye aşağlamaya çalışmıştı hindu. yok usbyi bulmuş hindular da vs türkler ne bulmuşmuş. bu ortadoğu cahilliği sanırım hindistan kaynaklı olduğunu düşündüren olaydır ayrıca. özet şu. ruslar 90larda hindistana roketler üretiyor ve lisanslıyorlar. hindular bu roketlerle uzaya gidiyorlar. yani roketin motoru ve çevre aksanları rus malı. ama hindu artık ülkesinde nasıl beyni yıkanmışsa ganj nehrinde dereye sıçan halkının uzaya roket gönderdiğini düşünüyor olmuş. usb'yi bulan da hindu değil. sadece o geliştirme takımında bir adet hindu var. bizde de bu hindu kafalarından var. öbürü dereye sıçar ama aya roket gönderdiğini sanır diğeri fen lisesi kapatır 2023 de yerli milli roketle aya gideceğini sanır.

    McAslan92 1 gün önce

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    Burcu Ateş 1 gün önce

    Muhteşem bir balayı için Villa Tatili. İlk defa balayı villası kiralamak için araştırmalara başladık fakat çok sayıda firma ve çok sayıda seçenek olduğu için insanın aklı karışıyor ilk başta. Biz uzun süren araştırmalar sonucunda TÜRSAB belgeli ve zevkimize bütçemize en uygun villayı Villa Eksta'da bulduk, kiralamasını yaptı. Ama villa da konaklama yapıncaya kadar hep tereddütümüz vardı. Fakat gittiğimiz villa gerçekten de fotoğraflarda nasıl görünüyor ise aynıydı. Hiç bir aksilik ve aksaklık ile karşılaşmadık. Ev sahibimiz çok ilgiliydi. Villa Ekstra ve ailesine bu mükemmel balayı tatilini bize yaşattıkları için teşekkür ederiz.

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    D Dellialli 10 sa. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    sjw'lik yapmadan duramazlardı zaten. Joel Anglo Saxon beyazı ama kardeşi Brezilya cavellos çıkması.
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    E Esxici (Mehmet Zülküf) 6 sa. ( Mesaj Silindi )
    Hiç uymamış
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    O OralieRowan 7 sa. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Sayfadaki en yeni heyecan verici filmlere müzik güncelleyin sonnerie telephone
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    N nemoberk (nemo berk) 7 sa. ( Mesaj Silindi )
    joel i oynayan pedro pascal da latin bildiğim kadarıyla bence uyumlular fakat oyuna değil birbirlerine.
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    mahmut716 (mahmut öz) 6 sa. ( Mesaj Silindi ) nemoberk
    latin adamın latin kardeşi olur di mi mantıken. hatta pedro pascal torpiliyle seçilmiş de olabilir.



    ee, küçük kızı da latin seçin bari.
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    joven ( joven) 9 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Kesinlikle olmamış hem yaş uygun değil hemde karekter olarak oyundaki Tommy karekteri kovboy havasında güneyli bir tipti bu oyuncu Meksikalı yada colombiyalı
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    D Dellialli 10 sa. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    sjw'lik yapmadan duramazlardı zaten. Joel Anglo Saxon beyazı ama kardeşi Brezilya cavellos çıkması.
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