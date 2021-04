HBO'da yayınlanacak The Last of Us dizisinin Tommy'si belli oldu

Tam Boyutta Gör

Hem PlayStation'ın hem de oyun dünyasının en popüler ve başarılı yapımlarından biri olan The Last of Us'ın bildiğiniz gibi bir dizisi geliyor. Geçtiğimiz saatlerde dizinin bir oyuncusu daha belli oldu.

İlginizi Çekebilir

The Last of Us dizisi ile ilgili bilgiler yakında paylaşılacak

Ayrıca Bkz. "Hızlı ve Öfkeli 10'un yapımı 2022 yılına kadar başlamayacak"

Her iki The Last of Us oyununda da önemli bir yere sahip olan Joel'in kardeşi, yani Tommy karakterini canlandıracak isim belli oldu. Daha önce Terminator: Dark Fate, Agents of S.H.I.E.L.D. ve Transpecos gibi yapımlarda oynayan Gabriel Luna, Tommy'i canlandıracak. Başrollerde ise Pedro Pascal ve Bella Ramsey bulunacağı daha önce açıklanmıştı.

The Last of Us dizisinin çekimleri Temmuz 2021'de başlayacak ve yaklaşık 1 yıl sürmesi bekleniyor. 2022'nin sonları ya da 2023'ün sonunda yayınlanmasını bekleyebiliriz.

Dizinin yapımcılığını ve senaristliğini, Naughty Dog'un kreatif direktörü Neil Druckmann ve Chernobyl dizisinin yaratıcısı Craig Mazin birlikte üstlenecek. Dizinin müziklerini ise oyunun da müziklerini yapan Gustavo Santaolalla yapacak. Dizi, HBO'da yayınlanacak. Dizinin yönetmenliğini ise Tesnota ve Dylda gibi yapımların yönetmenliğini yapmış olan Kantemir Balagov üstlenecek.

https://www.ign.com/articles/gabriel-luna-last-of-us-hbo-series-casts-agent-of-shield

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.