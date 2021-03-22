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    Mobil Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Doctor Who: The Lonely Assassins, mobil cihazlar için yayınlandı

    Bilim kurgu filmler ve diziler arasında en popüler yapımlardan biri olan Doctor Who'nun yeni oyunu Doctor Who: The Lonely Assassins, mobil cihazlar için yayınlandı.
    22 Mart 2021, 21:00 (1 sa.)
    301
    17
    Mobil Oyunlar
    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    Doctor Who: The Lonely Assassins, mobil cihazlar için yayınlandı
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    Yayıncılığını Maze Theory ve Another Indie'nin birlikte yaptığı, geliştiriciliğini ise Kaigan Games'in yaptığı yeni Doctor Who oyunu Doctor Who: The Lonely Assassins, mobil cihazlar için yayınlandı.

    Ayrıca Bkz. "2D macera oyunu Jemeyah, Android için ücretsiz olarak yayınlandı"

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    Bizlere interaktif bir macera oyunu sunan Doctor Who: The Lonely Assassins'te ana düşman Doctor Who takipçilerinin fazlasıyla yakından tanıyacağı Weeping Angels ya da Türkçesi ile Ağlayan Melekler. Oyunda bize yardımcı olan ve aslında yönlendirdiğimiz karakter de yine Doctor Who takipçilerinin tanıyacağı Petronella Osgood. Oyun eski sahibi hakkında sırları açığa çıkarmaya çalıştığınız bir telefonu bulmanız ile başlıyor. 

    Doctor Who: The Lonely Assassins; şu anda iOS ve Android cihazlar için App Store ve Google Play'de erişilebilir durumda. Ayrıca Steam için de yayınlanmış durumda. Oyun iOS'ta 27,99 TL, Android'de 30,99 TL. Oyunun mağaza sayfalarını aşağıda bulabilirsiniz.

    Doctor Who: Lonely Assassin‪s‬ Doctor Who: Lonely Assassin‪s‬ Doctor Who: Lonely Assassin‪s‬ Doctor Who: Lonely Assassin‪s‬ MAZE THEORY DEVELOPMENT LTD Oyunlar ₺27,99 807.5 MB

    Doctor Who: The Lonely Assassins Doctor Who: The Lonely Assassins Doctor Who: The Lonely Assassins Doctor Who: The Lonely Assassins Maze Theory Macera Oyunları ₺30,99 51M



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    Sayı kaçırmayan bilardo ıstakası

    Havya Makinesi 22 saat önce

    Editörlerin birbirlerinden haberleri yok... https://www.donanimhaber.com/haberler/sayi-kacirmayan-bilardo-istakasi-gelistirildi.htm

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