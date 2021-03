Tam Boyutta Gör

Yayıncılığını Maze Theory ve Another Indie'nin birlikte yaptığı, geliştiriciliğini ise Kaigan Games'in yaptığı yeni Doctor Who oyunu Doctor Who: The Lonely Assassins, mobil cihazlar için yayınlandı.

Ayrıca Bkz. "2D macera oyunu Jemeyah, Android için ücretsiz olarak yayınlandı"

İlginizi Çekebilir

Bulmaca macera oyunu MISTICO, mobil cihazlar için yayınlandı

Bizlere interaktif bir macera oyunu sunan Doctor Who: The Lonely Assassins'te ana düşman Doctor Who takipçilerinin fazlasıyla yakından tanıyacağı Weeping Angels ya da Türkçesi ile Ağlayan Melekler. Oyunda bize yardımcı olan ve aslında yönlendirdiğimiz karakter de yine Doctor Who takipçilerinin tanıyacağı Petronella Osgood. Oyun eski sahibi hakkında sırları açığa çıkarmaya çalıştığınız bir telefonu bulmanız ile başlıyor.

Doctor Who: The Lonely Assassins; şu anda iOS ve Android cihazlar için App Store ve Google Play'de erişilebilir durumda. Ayrıca Steam için de yayınlanmış durumda. Oyun iOS'ta 27,99 TL, Android'de 30,99 TL. Oyunun mağaza sayfalarını aşağıda bulabilirsiniz.

Doctor Who: Lonely Assassin‪s‬ MAZE THEORY DEVELOPMENT LTD Oyunlar ₺27,99 807.5 MB

Doctor Who: The Lonely Assassins Maze Theory Macera Oyunları ₺30,99 51M

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.