Dodge Durango SRT Hellcat, "şimdiye kadarki en güçlü SUV" iddiasıyla tanıtıldı

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ABD’li Dodge, makyajlı Durango SUV modeli ve onun tamamen yeni Hellcat versiyonunu tanıttı. Şirket, Dodge Durango SRT Hellcat’in “şimdiye kadarki en güçlü SUV” olduğunu iddia ediyor.

2021 Dodge Durango SRT Hellcat’in kalbinde süperşarjlı 6.2 litre V8 ünite yatıyor. 720 beygir güç ve 874 Nm tork üreten motor, standart olarak 8 ileri otomatik şanzıman ve dört tekerlekten çekiş sistemiyle kombine edilmiş. Bu kombinasyon Hellcat’in 0-100 km/s hızlanmasını 3.5 saniyede tamamlamasına imkan veriyor. Maksimum 290 km/s sürat yapabilen ateşli SUV, çeyrek mil (400 m) koşusunu da 11.5 saniyede tamamlıyor.

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Üretilen gücü kontrol altında tutmak için spor süspansiyonla donatılan SUV’da Pirelli Scorpion Zero lastiklerle çevrili 20 inç jantlar bulunuyor. Brembo frenlere sahip Hellcat’in ön tekerleklerinde altı pistonlu kaliperler ve 401 mm fren diskleri mevcut. Arka tarafta ise dört pistonlu kaliperler ve 351 mm fren diskleri kullanılmış. 2021 Dodge Durango SRT Hellcat’in 3.946 kg çekme kapasitesine sahip olduğunu da belirtelim.

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Siyah ızgarası, bumerang şekilli hava girişleri, havalandırma girişine sahip motor kaputu, özel arka spoyleri ve çift egzoz çıkışıyla dikkat çeken 2021 Dodge Durango SRT Hellcat’in iç mekanında revize edilen orta konsol, yeni vites kolu ve 10.1 inç dokunmatik ekrana sahip Uconnect 5 bilgi-eğlence sistemi bulunuyor. Isıtma/soğutma özelliğine sahip Nappa deri döşeme koltuklar ve vites kulakçıkları da ateşli SUV’un sundukları arasında.

Önümüzdeki yıl ABD’de satışa sunulması planlanan Dodge Durango SRT Hellcat’in sadece 2021 model yılı kapsamında satılacağı açıklandı. Aracın fiyatı ise henüz belli değil.

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