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    Dodge Durango SRT Hellcat, "şimdiye kadarki en güçlü SUV" iddiasıyla tanıtıldı

    ABD’li Dodge, makyajlı Durango SUV modeli ve onun tamamen yeni Hellcat versiyonunu tanıttı. İşte ateşli SUV'un tasarımı ve özellikleri:
    5 gün
    4b
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    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Dodge Durango SRT Hellcat,
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    ABD’li Dodge, makyajlı Durango SUV modeli ve onun tamamen yeni Hellcat versiyonunu tanıttı. Şirket, Dodge Durango SRT Hellcat’in “şimdiye kadarki en güçlü SUV” olduğunu iddia ediyor.

    2021 Dodge Durango SRT Hellcat’in kalbinde süperşarjlı 6.2 litre V8 ünite yatıyor. 720 beygir güç ve 874 Nm tork üreten motor, standart olarak 8 ileri otomatik şanzıman ve dört tekerlekten çekiş sistemiyle kombine edilmiş. Bu kombinasyon Hellcat’in 0-100 km/s hızlanmasını 3.5 saniyede tamamlamasına imkan veriyor. Maksimum 290 km/s sürat yapabilen ateşli SUV, çeyrek mil (400 m) koşusunu da 11.5 saniyede tamamlıyor.

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    Üretilen gücü kontrol altında tutmak için spor süspansiyonla donatılan SUV’da Pirelli Scorpion Zero lastiklerle çevrili 20 inç jantlar bulunuyor. Brembo frenlere sahip Hellcat’in ön tekerleklerinde altı pistonlu kaliperler ve 401 mm fren diskleri mevcut. Arka tarafta ise dört pistonlu kaliperler ve 351 mm fren diskleri kullanılmış. 2021 Dodge Durango SRT Hellcat’in 3.946 kg çekme kapasitesine sahip olduğunu da belirtelim.

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    Siyah ızgarası, bumerang şekilli hava girişleri, havalandırma girişine sahip motor kaputu, özel arka spoyleri ve çift egzoz çıkışıyla dikkat çeken 2021 Dodge Durango SRT Hellcat’in iç mekanında revize edilen orta konsol, yeni vites kolu ve 10.1 inç dokunmatik ekrana sahip Uconnect 5 bilgi-eğlence sistemi bulunuyor. Isıtma/soğutma özelliğine sahip Nappa deri döşeme koltuklar ve vites kulakçıkları da ateşli SUV’un sundukları arasında.

    Önümüzdeki yıl ABD’de satışa sunulması planlanan Dodge Durango SRT Hellcat’in sadece 2021 model yılı kapsamında satılacağı açıklandı. Aracın fiyatı ise henüz belli değil.



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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    maho2306 5 gün en beğenilen haberelectro
    Aynen çok verimsiz 2,5 tonluk aracı 3,5 saniyede 100 e çıkartabilen verimsiz motor yapmışlar. Yani düşün ferrari f430 4 saniyede 100 e çıkabiliyor bu motor o kadar verimsiz ki 3,5 saniyede çıkıyor. Keşke herkes bilip bilmeden her konuya atlamasa
    Aynen çok verimsiz 2,5 tonluk aracı 3,5 saniyede 100 e çıkartabilen verimsiz motor yapmışlar. Yani düşün ferrari f430 4 saniyede 100 e çıkabiliyor bu motor o ka...
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    1 Yanıt Yanıtla +40
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    haberelectro 5 gün maho2306
    720 beygiri alvrupalılardan biri taksa 3 saniyenin altını zorlar
    2 Yanıt Yanıtla +1
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    Kerim5100 (Kerim Ş.) 5 gün
    ÖKSYÖDÖ VORKON HÖÇ GÖRÖK YOK xd
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    Renault S.A. (George Staub ) 5 gün Ibrahim Akca
    Son derece itici birisin, sana egea 500.000₺ olsada ssvunursun 2017 fiyatına düşerse bakın hükümet herşeyi düzeltti dersin.



    O yüzden bilgi alışverişi yapılacak biri değilsin, Allah bir dediğine bile inanılmaz senin, Radikal bir şekilde çekiliyorda sen tesbih olsan çekilmezsin
    Son derece itici birisin, sana egea 500.000₺ olsada ssvunursun 2017 fiyatına düşerse bakın hükümet herşeyi düzeltti dersin. O yüzden bilgi a...
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    1 Yanıt Yanıtla +15
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    Ibrahim Akca 5 gün Renault S.A.
    Hayirlisi olsun be kardes. Sen araba alamadin diye ulke batmadi. Biz bunlari yaziyoruz sana bu kadar batiyorsa bundan onur duyarim ancak. Forumda actigin konular malum. Sen devam et. Bir netice alirsan bana da ders olur. Su islerle ugrasana kadar adam gibi bir is bulup hayatini duzene soksaydin herkes gibi istedigine biner, istedigini alirdin. Her taraf luks otomobil kaynarken, satislar artarken sen hala ayni seyleri tekrarliyorsan bir goz at hayatina. Oturdugun yerden sifir araba vermez kimse sana.


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    Suprémacy (Yiğit ) 2 gün
    Dünyanın petrolünü sömürmekten bıkmadılar tamamen israf anlayışı üzerine kurulu bir mühendisliğe sahip amerikalılar.
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    lazloo (Emre ) 3 gün
    Canavar canavar. Coğrafya kaderdir. 😢
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    gecekorrr 4 gün
    BU DODGE FİRMASI TAM AMERİKAN KAFASINDA OLAN BİR FİRMA.CHEWROLET VE FORD ÇIKTI O KAFADAN ARTIK BÜYÜK MOTOR VE YAKITI DÜŞÜRDÜLER AMA DODGE HALA TAM TERSİ.MODELLERİ DE HALA AMERİKAN RUHUNU YANSITIYOR.
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    Hemican 4 gün
    Kedi uzanamadigi ciğere mundar der sözü aklıma geldi yorumların bir cogunda:)
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    redbul_540 4 gün
    Hızlı ama dandik bir Suv
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    Renault S.A. (George Staub ) 4 gün redbul_540
    Sırf sahibi Fiat diye diyorsun, tek başına olsa birşey demezdin hocam



    Edit: harf hatası
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    El Fuego 4 gün
    Dodge Charger'ın dünya rekoru kıran sedan modeli hakkinda bir haber yok. Standart bir sedanın fabrikasyon 326 km/h hız yapması Vag tayfasina mi koydu, Mercedes ya da amele markası Skoda'ya mı?



    Ayıptır!
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    TIGERSHARK 4 gün
    Bildiğim kadarıyla Amerikalılar bile dodge nin büyük motorlu araçlarını eskisi gibi tercih etmiyorlar aynı arabaların onlara göre düşük bize göre yine büyük motorlu modellerini tercih ediyorlar. Mesela dodge nin 3 bin cc lik modeli güçlü versiyonlarından daha çok satıyormuş. Bu dediğim mustang ve camaro içinde geçerli
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    Renault S.A. (George Staub ) 4 gün TIGERSHARK
    Adamlar sese doymuş demek, ülkecek oraya gitsek 3.0 alan olmaz alanda satamaz
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    El Fuego 5 gün
    vag fanları yine ortalığa bırakıp kaçmışlar, yoh verimsiz, emme çoh kötü tirreksiyon!

    hem arizona çöllerinde, hem de alaska buzullarında gitsin diye canavar gibi araba yapmışlar. bizim gerzek tayfa da anında saldırıya geçmiş. ulan bir elinize geçse ölümüne atlarsınız bu arabaya, ikiyüzlü sıradan cahiller!

    daha evvelsi gün çekmeköy otobanında srt hellcat v8 charger gördüm, yeni araba, yemin ediyorum yanında tüm arabalar sinek gibi kaldı, rölanti motor sesi bile ufak çaplı gökgürültüsü gibi... ki, yeni durango'yu düşünemiyorum o heybetli yapıyıla.
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    The Division Bell 5 gün
    6.2 litre

    Supercharger

    Tam otomatik sanziman

    Agir ve yuksek suv kasasi

    Ve benzinli



    Sehiricinde 25-30lt ortalama ile gezer artik.
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    Süleyman Çakır. (Tunahan ) 3 gün The Division Bell
    Olsunda 50 yaksın hemşerim satar dizel passat alırız
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    ilkerinanç (belli olmuyormu?) 5 gün (düzenlendi)
    Yav tamam neyse ney bide bunlarla uğraş işi gücü bırak. Ben ne diyorum bu ne anlatıyor bana. Birincisi konu ile alakası ne elemanın yazdığının? İkincisi varsa probleminiz özelden halledersiniz yok çomar bilmemne. Bir de avukat bilmem ne diyor utanmadan. Kendisi ne oluyorsa aynı mantıkla bakınca acaba? Tövbe estağfurullah sabah sabah. İyice Dingo'nun ahırına çevirdiniz forumu.
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    19 kişi, toplam 20 yorum yazdı.

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    4 etiket daha en güçlü suv most powerful suv dodge durango srt hellcat Bilim ve Teknoloji
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