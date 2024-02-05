Elektrikli Dodge Charger'ın tanıtılacağı tarih belli oldu

Dodge, yakın zaman önce sosyal medya üzerinde "Charger Daytona" adlı yeni modelinin casus görüntülerini paylaştı. Bir kısmı kamuflajlı olarak gördüğümüz bu araç, firmanın 2024 yılı itibariyle üretimi biten muscle otomobili Challenger'ın yerini alacak. Normalde Charger modeli, son yıllarda sedan bir modeldi fakat bu isimle birlikte, 1970'lerdeki gibi coupe gövde tipinde bir muscle otomobil şeklinde karşımıza çıkacak. Dodge, şimdi de bu otomobilin resmi tanıtım tarihini açıkladı. O büyük gün 5 Mart 2024 olacak.
Böyle bir Amerikan otomobilinin elektrikli bir otomobile evrilmesi, otomobil severler için bir kaygı niteliğinde olsa da Dodge cephesinden aksi yönde açıklamalar var. Çünkü bir etkinlikte firmanın başkan yardımcısı bir etkinlikte bu otomobil üzerine konuşurken, bu aracın normal bir elektrikli otomobil gibi tasarrufa veya aerodinamiye odaklanmayacağını belirtti ve aracı "yeni nesil muscle otomobil" olarak betimledi.
Aracın agresif görünümü altında ise Dodge, 2022 SEMA modifiye fuarında bazı detaylar vermişti. Bu detaylara göre baz versiyon Charger Daytona 455 beygir civarında olacak iken, 800-Volt'luk çift elektrik motorlu Banshee adlı versiyonu 800 beygir civarında olacak. Henüz doğrulanmamış bir kaynak tarafından iddia edilen ise Banshee versiyonunun 900 beygire yakın güç üreteceği şeklinde. Bu da bu aracı eski benzinli Hellcat motorlu Charger'dan bile daha güçlü yapacak.
Bu araçla ilgili en çok dönen soru ise içten yanmalı bir motor seçeneğinin bulunup bulunmayacağı şeklinde. Dodge ise an itibariyle bu iddiaları ne doğruluyor ne de yalanlıyor. Söylentiler ise aracın motor seçenekleri arasında 3.0 litrelik sıralı 6 silindirli bir motorun yer alabileceği şeklinde. Ford Mustang'in mevcutta V8 motorlu bir seçeneği bulunmasına bakılırsa, böyle benzinli motorlu bir Charger'ın tekrar piyasada olması pek de mantıksız olmayacak gibi gözüküyor. Tabii ki Charger Daytona ile ilgili tüm bu soruların cevabını 5 Mart'taki resmi tanıtım etkinliğinde öğreneceğiz.
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Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.