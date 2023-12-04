Dogecoin Ay görevi için geri sayım başladı! DOGE alternatifi coinler dikkat çekiyor

Tam Boyutta Gör Köpek temalı şaka tokeni Dogecoin, Ay görevi için onay aldı. Geometric Energy Corporation’ın kripto para birimi Dogecoin tarafından finanse edilen DOGE-1, Ulusal Telekomünikasyon ve Bilgi İdaresi’nden (NTIA) X-Band frekansı için kritik bir onay almayı başardı.

Şirket CEO’su Samuel Reid, alınan onayın Federal İletişim Komisyonu (FCC) lisansını alma yolunda önemli bir adım olduğuna işaret etti. Gerekli izinlerin tamamlanmasını takiben başlatılacak olan fırlatmanın SpaceX Falcon 9 ile gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Uzaydan reklam yayını yapmayı amaçlayan DOGE-1 uydusunun Ocak 2024’te fırlatılması hedefleniyor. DOGE-1 görevi ilk olarak SpaceX kurucusu Elon Musk tarafından duyurulmuştu. Mayıs 2021’deki duyuru sonrasında bir takım problemler yaşanması sebebiyle fırlatma ertelenmişti.

Dogecoin’in Ay’a yolculuğu ile ilgili bir diğer gelişme de 23 Aralık’ta gerçekleşmesi beklenen ve Dogecoin’in fiziksel bir kopyasının aya gönderilmesini içeren görev. Astrobotic tarafından hazırlanan fiziksel DOGE kopyasının NASA’nın Ticari Ay Yükü Hizmetleri girişiminin bir parçası olarak Ay’a gönderilmesi planlanıyor.

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Dogecoin’in Ay yolculuğu ile ilgili gelişmeler, kripto topluluğu arasında heyecan yaratıyor. DOGE’nin fiziksel bir kopyasının Ay’a gidecek olması ve uzun süredir beklenen DOGE-1 uydusunun fırlatılma tarihinin yaklaşması, DOGE yatırımcıları arasında olası bir ralli beklentisini körüklüyor.

DOGE’nin Ay görevlerinin kripto piyasası üzerindeki etkisi merakla beklenirken köpek temalı token pek de iyi performans göstermiyor. Son bir yıl içerisinde yüzde 17,6 oranında düşen DOGE fiyatı, tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 0,731578 doların da yüzde 88 altında seyrediyor.

Mevcut fiyatıyla Dogecoin, CoinGecko verilerine göre 0,084038 dolardan işlem görüyor. DOGE’nin ralli yaşama ihtimalinin uzak olduğunu düşünen yatırımcılar, alternatif projelere ilgi gösteriyor. DOGE alternatifi kripto projeleri arasında Bitcoin ETF token ve Bitcoin Minetrix dikkat çekiyor.

Bitcoin ETF Token Ön Satışı 2,5 Milyon Dolara Yaklaştı

Kripto topluluğunun gündeminde Dogecoin’in uzay görevlerinin yanı sıra spot Bitcoin ETF başvurularının akıbeti geniş yer kaplıyor. Milyonlarca dolarlık varlığı kontrol eden finans devlerinin ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na (SEC) yaptığı spot Bitcoin ETF başvurularının onaylanıp onaylanmayacağı merakla bekleniyor.

Kripto piyasasındaki heyecanı arkasına almayı ve onay durumuna hazırlıklı olmayı planlayan Bitcoin ETF token, gündemi yakalayan bir ön satış coini olarak ilgi görüyor. Spot Bitcoin ETF başvurularının neticesi belli olmadan yatırım yapma imkanı sunan Bitcoin ETF token satın almak isteyen yatırımcılar, düzenlenen ön satışa katılmak için acele ediyor.

Bitcoin ETF token projesinin spot Bitcoin ETF başvuruları ile direkt bir bağlantısı bulunmuyor. Ancak deneyimli proje ekibi, Bitcoin ETF token yol haritasındaki dönüm noktaları ile başvurular arasında kurduğu ilişki sayesinde, yatırımcılarını güncel olaylara göre ödüllendirmeyi amaçlıyor.

Bitcoin ETF tokenin yenilikçi yaklaşımı, ön satış etkinliğinde toplanan fonların 2,5 milyon dolara yaklaşmasına yol açıyor. Staking mekanizması ile pasif gelir elde etme imkanı da sunan Bitcoin ETF token, mevcut aşamada 0,0062 dolardan satın alınabiliyor.

Spot Bitcoin ETF başvuruları sonrası yaşanacak olası bir ralliye hazırlıklı olmak isteyen yatırımcılar, ETH, USDT, BNB, MATIC veya kart işlemleri kullanarak Ethereum tabanlı Bitcoin ETF token satın alabiliyor.

Zahmetsiz BTC Madenciliği İmkanı Sunan Bitcoin Minetrix 4,6 Milyon Doları Aştı

Bitcoin madenciliği her ne kadar ilgi çekse de pahalı donanımlar, yazılımlar, madencilik sözleşmeleri ve bunların yanı sıra fonları kaybetme riski, pek çok kripto meraklısının gözünü korkutuyor.

Bitcoin Minetrix, bu probleme çözüm sunmak amacıyla yola çıkıyor ve bulut madenciliği ile staking özelliğini bir araya getiriyor. Türünün ilk örneği olan Stake Et ve Madencilik Yap özelliği sayesinde Bitcoin Minetrix, herkesin merkeziyetsiz bir şekilde Bitcoin madenciliği yapmasına olanak tanıyor.

Ethereum blok zinciri üzerinden inşa edilen Bitcoin Minetrix platformunu kullanmak için yalnızca Bitcoin Minetrix token satın almak üzere para harcamak gerekiyor. Kullanıcıların, madencilik yapabilmek için BTCMTX tokenleri stake etmesi yani belirli bir süre kilitlemesi isteniyor.

Katılımcılar, BTCMTX tokenler karşılığında bulut madenciliği kredileri alıyor. Bulut madenciliği kredileri, madencilik süresi boyunca yakılıyor. Yakım sona erdiğinde elde edilen BTC’ler ise, kullanıcının cüzdanına aktarılıyor.

Platformun merkeziyetsiz olması, BTCMTX token sahiplerinin projenin geleceğiyle ilgili söz sahibi olmasını sağlıyor. Bulut madenciliği sistemi pahalı donanım ve enerji çözümlerini ortadan kaldırırken staking özelliği, pasif gelir elde etme imkanı sunuyor.

Şu ana kadar stake edilen Bitcoin Minetrix token sayısı 326 milyonu geçiyor. İndirimli fiyatlardan BTCMTX token satın alma imkanı sunan ön satış etkinliğinde toplanan fonların ise 4,6 milyon doları aşmış olduğu görülüyor.

Ethereum tabanlı bir ERC-20 coini olan Bitcoin Minetrix token satın almak isteyen yatırımcılar, erken aşamalardaki ön satışa dahil olarak potansiyel kazanç elde etme imkanı buluyor. Mevcut aşamada 0,012 dolardan satılan Bitcoin Minetrix token ön satışında katılımcılar, ETH, USDT, BNB, MATIC ve kart işlemleri kullanabiliyor.

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Dogecoin Ay görevi için geri sayım başladı