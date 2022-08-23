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    Ethereum - Dogecoin Köprüsü 2022’de tanıtılabilir

    Medium üzerinden paylaşılan yeni bilgiye göre Ross Nicoll, Vitalik Buterin ve birkaç Solidity geliştiricisi, Ethereum ile Dogecoin köprüsü için bir takım çözümleri kısaca değerlendirdi. 
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    Ethereum Dogecoin Köprüsü 2022’de tanıtılabilir
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    Blockchain köprüleri sektör açısından oldukça önemli bir konuma sahip. Projeler arasındaki iletişimin en aktif yollarından biri olan köprüler son dönemde artış gösteriyor. Son olarak merakla beklenen Ethereum-Dogecoin köprüsü için yeni bir paylaşım yapıldı. Paylaşımla birlikte Ethereum-Dogecoin köprüsünün bu sene tanıtılacağı yönünde beklentiler oluştu.

    Geliştirici konu ile ilgili olarak şu şekilde açıklama yaptı:

    “2017’den bu yana Dogecoin-Ethereum köprüsü üzerinde çalışıyoruz. Amacımız, tamamen merkeziyetsiz çift yönlü bir köprü oluşturmak. Yeni bir Blockchain yaratmayacağız, yeni bir token yaratmayacağız. Köprünün hem kullanıcılar hem de köprü Node operatörleri için ucuz olmasını hedefliyoruz. Geliştirme hibelerle finanse edildi, bize DOGE-ETH köprüsü ödülünün bir kısmı verildi”

    Son olarak köprü tasarımı süper bloklar ve teminatlandırma kullanıyor. Ancak her şeyden önce, geliştiricilerin devasa bir Solidity kod tabanı ve köprüyü hacklemek için kullanılabilecek çok sayıda saldırı vektörü ile boğuşması gerekiyor.

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