Güneş panellerinin verimliliğini artırmanın anahtarı domates olabilir

Tipik olarak, güneş hücresi verimliliği yerleşime, hava ve diğer doğal koşullara ve kullanılan güneş enerjisi sisteminin türüne bağlı olarak yüzde 15 ila yüzde 22 arasında değişir. Elbette daha yüksek verimlilik sunan ancak yaygın olarak kullanılmayan sistemler de mevcut. Son birkaç yılda, fotovoltaik teknolojide yaşanan gelişmeler bu sayıların artmasına yardımcı oldu.
Domates pigmenti güneş panellerinin verimliliğini artıyor
Likopen doğal bir antioksidandır. Bu nedenle, serbest radikal atomlardan sorumlu kimyasal reaksiyon olan oksidasyonu engeller. Bunun Türkçesi ne derseniz şu; Likopen, Güneş'in ultraviyole radyasyonu tarafından üretilen atomları daha kararlı hale getiriyor ve hücre hasarını azaltarak UV ışınlarından koruyor.
Likopenin bu işlevini bilen Çinli araştırmacılar, pigmentin UV ışınları tarafından üretilen perovskite güneş panellerindeki bozulmayı azaltabileceğini ve dayanıklılıklarını artırabileceğini düşündüler. Yapılan testlerde likopenin elektrik akışını arttırdığını ve dolayısıyla güneş panellerinin verimliliğini yüzde 20,57'den yüzde 23,62’ye yükselttiği keşfedildi.
Günümüzün güneş panelleri ne kadar verimli?
Halk arasında güneş paneli olarak genel bir söylem olsa da bazı güneş paneli türleri diğerlerinden daha iyi performans gösterir. Şu anda, ticari güneş panellerinin çoğu (yaklaşık yüzde 90'ı) silikon bazlıdır çünkü bu nispeten uygun maliyetli bir seçenektir. Öte yandan çok fazla bakım gerektirmedikleri gibi 20-25 yıllık bir kullanım ömrü sunarlar. Bununla birlikte silikon bazlı güneş panelleri oldukça nadiren yüzde 20-25 verimlilik oranlarını aşarlar.
Hız olarak çok büyük başarı Türkiye’nin esas kızılelması bu bence.
Çok iyi yaa büyük başarı tüm emeği geçenlere tebrikler çalışmaya devam