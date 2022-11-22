Güneş panellerinin verimlilik tablosu geldiğimiz noktayı gösteriyor

Tam Boyutta Gör Ulusal Yenilenebilir Enerji Laboratuvarı (NREL), güneş panellerinde kullanılan hücrelerin onaylanmış en yüksek dönüşüm oranlarını içeren interaktif bir tablo sundu. NREL yaptığı açıklamada yeni interaktif grafik sayesinde kullanıcıların onlarca yıllık araştırma verilerini toplayabileceğini ve bunları kıyaslayabileceğini belirtti.

Güneş hücrelerinin verimlilik oranları

Tam Boyutta Gör Paylaşılan tablo verilerine göre mor renkte gösterilen en verimli güneş paneli hücresi türü yüzde 47,1 dönüşüm oranıyla dört katmalı multi-junction olmakta. Multi-junction hücreler farklı yarı iletken malzemelerden yapılmış çoklu p-n bağlantılarıyla dikkat çekiyor ve bu sayede ışığın farklı dalga boylarını yakalayabiliyor. Daha yüksek dalga boyu aralığının en büyük katkısı da hücrenin, güneş ışığını elektrik enerjisine dönüştürme verimliliğinin artması.

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Çok katmalı hücrelerin ardından ise mavi renk ile gösterilen geleneksel kristal silisyum tabanlı güneş hücreleri yer alıyor. Bu hücrelerin yüzde 27,6 seviyelerine erişebilmekte. Ancak dikkatinizi çekmek istediğim bir güneş hücresi türünün hızlı yükselişi de görülmekte. Perovskite olarak bilinen nispeten yeni güneş hücresi türü ucuz ve verimli yapısıyla dikkat çekiyor. Öte yandan perovskitenin günümüz elektrikli araçların bataryasında da kullanıldığını belirtelim. Perovskite ve silikon tabanlı monolitik hücrenin verimliliği yüzde 31,3 düzeyine çıkmış durumda.

Grafiğin en altında ise 2000’li yıllarından başından beri geliştirilen organik güneş hücreleri bulunuyor. Bu alanda gelişen teknikler sayesinde yüzde 17’nin üstünde verimlilik elde edilebiliyor. Esnek, düşük maliyetli ve organik kimyasındaki gelişmelere paralel olarak potansiyel verimlilik artışlarının yaşanabileceği organik güneş hücrelerinde gelinen nokta neredeyse geleneksel güneş panellerine yetişmiş durumda.

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Güneş paneli verimlilik tablosu geldiğimiz noktayı gösteriyor