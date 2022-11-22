Güneş panellerinin verimlilik tablosu geldiğimiz noktayı gösteriyor

Güneş hücrelerinin verimlilik oranları
Çok katmalı hücrelerin ardından ise mavi renk ile gösterilen geleneksel kristal silisyum tabanlı güneş hücreleri yer alıyor. Bu hücrelerin yüzde 27,6 seviyelerine erişebilmekte. Ancak dikkatinizi çekmek istediğim bir güneş hücresi türünün hızlı yükselişi de görülmekte. Perovskite olarak bilinen nispeten yeni güneş hücresi türü ucuz ve verimli yapısıyla dikkat çekiyor. Öte yandan perovskitenin günümüz elektrikli araçların bataryasında da kullanıldığını belirtelim. Perovskite ve silikon tabanlı monolitik hücrenin verimliliği yüzde 31,3 düzeyine çıkmış durumda.
Grafiğin en altında ise 2000’li yıllarından başından beri geliştirilen organik güneş hücreleri bulunuyor. Bu alanda gelişen teknikler sayesinde yüzde 17’nin üstünde verimlilik elde edilebiliyor. Esnek, düşük maliyetli ve organik kimyasındaki gelişmelere paralel olarak potansiyel verimlilik artışlarının yaşanabileceği organik güneş hücrelerinde gelinen nokta neredeyse geleneksel güneş panellerine yetişmiş durumda.Kaynakça https://www.pv-magazine.com/2022/11/21/nrel-updates-interactive-chart-of-solar-cell-efficiency/ https://www.nrel.gov/pv/interactive-cell-efficiency.html Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz: