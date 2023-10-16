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    Don't Scream: Bu oyunda çığlık atarsanız oyun en başa sarıyor

    Bağımsız geliştiriciler oyun sektörüne farklı mekanikler ekleme konusunda oldukça yetenekli. Benzer bir durum Don't Scream adlı oyunda da geçerli. Bu oyunda çığlık atarsanız oyun en başa sarıyor.
    Don't Scream: Bu oyunda çığlık atarsanız oyun en başa sarıyor Tam Boyutta Gör
    Bazı filmlerde olduğu gibi bazı oyunlar da size bilmeniz gereken her şeyi isimlerinde söyler. Mesela Don't Starve buna klasik bir örnektir. En temel düzeyde, yaşamak için yemek yemeniz gerektiğini anlatan bir oyun olarak özetlenebilir. Don't Scream’de de durum bir nevi benzer. Don't Scream, esasında gerçek hayatta çığlık atarsanız oyuna en baştan başladığınız bir korku oyunu.

    Oynarken çığlık atmayın

    Elbette bu mekanik için bir mikrofona ihtiyacınız olduğunu söylememize gerek bile yok. Öte yandan mikrofonunuzu oyun içinde kalibre etmek de önemli. Zira oyunda bir gıcırtı veya derin bir ses bile sizi zora sokabilir. Unreal Engine 5 destekli, 90'ların başında geçen ve bu benzersiz mekaniği işleten Don't Scream’de zaman sadece Pineview ormanında hareket ettiğinizde ilerliyor olacak.

    Don't Scream: Bu oyunda çığlık atarsanız oyun en başa sarıyor Tam Boyutta Gör
    Gelişen olayların hepsi ise dinamik olacak, dolayısıyla başınız ne geleceğini kestirmek hayli zor. Ancak bu zorluk çok uzun soluklu değil. Geliştiricilerin aktardığına göre bir oyun 18 dakika sürüyor. Dolayısıyla arkadaşlarla eğlenmek için ideal. Peki 18 dakikalık sürenin sonuna ulaşırsanız ne olacak? Don't Scream'in görünüşe göre "hikayesi yok". Dolayısıyla bu oyun da varış noktasıyla değil yolculukla ilgili.

    Don't Scream, Joure & Joe adını kullanan iki bağımsız geliştirici tarafından hazırlanıyor. Bu yıl 27 Ekim'de Steam'de erken erişime açılması planlanıyor ve geliştiriciler erken erişim süresi boyunca daha fazla korku, genişletilmiş hikaye, isteğe bağlı hedefler ve daha fazlasını eklemeyi planlıyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    S
    saçmalama gel buraya 16 saat önce

    hurca parca veya komple araç alınır

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    SupremeMasterr 3 gün önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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