Don't Scream: Bu oyunda çığlık atarsanız oyun en başa sarıyor

Oynarken çığlık atmayın
Elbette bu mekanik için bir mikrofona ihtiyacınız olduğunu söylememize gerek bile yok. Öte yandan mikrofonunuzu oyun içinde kalibre etmek de önemli. Zira oyunda bir gıcırtı veya derin bir ses bile sizi zora sokabilir. Unreal Engine 5 destekli, 90'ların başında geçen ve bu benzersiz mekaniği işleten Don't Scream’de zaman sadece Pineview ormanında hareket ettiğinizde ilerliyor olacak.
Don't Scream, Joure & Joe adını kullanan iki bağımsız geliştirici tarafından hazırlanıyor. Bu yıl 27 Ekim'de Steam'de erken erişime açılması planlanıyor ve geliştiriciler erken erişim süresi boyunca daha fazla korku, genişletilmiş hikaye, isteğe bağlı hedefler ve daha fazlasını eklemeyi planlıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hurca parca veya komple araç alınır
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.