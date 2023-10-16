Tam Boyutta Gör Bazı filmlerde olduğu gibi bazı oyunlar da size bilmeniz gereken her şeyi isimlerinde söyler. Mesela Don't Starve buna klasik bir örnektir. En temel düzeyde, yaşamak için yemek yemeniz gerektiğini anlatan bir oyun olarak özetlenebilir. Don't Scream’de de durum bir nevi benzer. Don't Scream, esasında gerçek hayatta çığlık atarsanız oyuna en baştan başladığınız bir korku oyunu.

Oynarken çığlık atmayın

Elbette bu mekanik için bir mikrofona ihtiyacınız olduğunu söylememize gerek bile yok. Öte yandan mikrofonunuzu oyun içinde kalibre etmek de önemli. Zira oyunda bir gıcırtı veya derin bir ses bile sizi zora sokabilir. Unreal Engine 5 destekli, 90'ların başında geçen ve bu benzersiz mekaniği işleten Don't Scream’de zaman sadece Pineview ormanında hareket ettiğinizde ilerliyor olacak.

Tam Boyutta Gör Gelişen olayların hepsi ise dinamik olacak, dolayısıyla başınız ne geleceğini kestirmek hayli zor. Ancak bu zorluk çok uzun soluklu değil. Geliştiricilerin aktardığına göre bir oyun 18 dakika sürüyor. Dolayısıyla arkadaşlarla eğlenmek için ideal. Peki 18 dakikalık sürenin sonuna ulaşırsanız ne olacak? Don't Scream'in görünüşe göre "hikayesi yok". Dolayısıyla bu oyun da varış noktasıyla değil yolculukla ilgili.

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Don't Scream, Joure & Joe adını kullanan iki bağımsız geliştirici tarafından hazırlanıyor. Bu yıl 27 Ekim'de Steam'de erken erişime açılması planlanıyor ve geliştiriciler erken erişim süresi boyunca daha fazla korku, genişletilmiş hikaye, isteğe bağlı hedefler ve daha fazlasını eklemeyi planlıyor.

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Don't Scream: Bu oyunda çığlık atarsanız oyun en başa sarıyor