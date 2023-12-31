Lords of the Fallen geliştiricisinden hayatta kalma korku oyunu geliyor

Benzersiz bir oyun geliyor olabilir
Elbette firmaların verdiği ilanlar oldukça iyimser ve tozpembe olabiliyor ancak yine de oyun dünyasında bu söylemlerin yeri var diyebiliriz. CI Games, yeni oyununda formüle benzersiz bir dokunuş katacağını ve oyunun bir açık dünya hayatta kalma korku oyunu olacağını söylüyor. Lords of the Fallen'ın kendisi ürkütücü bir tarza ve çok sayıda tuhaf görsel sekans içeren acımasız bir tona sahip, ancak geliştiriciler bir sonraki oyunlarında bunu bir kademe daha yükseltecek gibi görünüyor. Bu arada Lords of the Fallen'ın bazıları için saç baş yoldurttuğunu da söyleyelim.
CI Games'in iş ilanında geliştirilme aşamasındaki oyunun hem mekanikler hem de oyuncu için belirlenen çevresel zorluklar açısından benzersiz olacağı söyleniyor. Oyun aynı zamanda Unreal Engine 5 geliştiriliyor dolayısıyla görsel açıdan da kuvvetli bir iş olacağı şimdiden söylenebilir. CI Games henüz bir sonraki oyununu duyurmadı ancak bunun çok fazla vakit almayacağını söyleyebiliriz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
https://www.youtube.com/channel/UCM_RDG9NTcMoJcTxf4AqB1g
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.