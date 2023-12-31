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    Anlık Bildirim

    Lords of the Fallen geliştiricisinden hayatta kalma korku oyunu geliyor

    Sniper Ghost Warrior ve Lords of the Fallen'ın geliştiricisi CI Games, korku temalı 'iddialı ve orijinal bir açık dünya hayatta kalma oyunu' üzerinde çalışıyor.
    Lords of the Fallen geliştiricisinden korku oyunu geliyor Tam Boyutta Gör
    Bir dizi yeni iş ilanı, CI Games'in şu anda ne üzerinde çalıştığına dair bir fikir veriyor. Artık silinmiş olan bir Combat Designer iş ilanına göre, Polonyalı oyun yapımcısının bir sonraki projesi hayatta kalma korku türüne yeni bir soluk getirecek. Polonyalı geliştirici ve yayıncı CI Games, daha çok Sniper Ghost Warrior ve Lords of the Fallen oyunları ile tanınıyor.

    Benzersiz bir oyun geliyor olabilir

    Elbette firmaların verdiği ilanlar oldukça iyimser ve tozpembe olabiliyor ancak yine de oyun dünyasında bu söylemlerin yeri var diyebiliriz. CI Games, yeni oyununda formüle benzersiz bir dokunuş katacağını ve oyunun bir açık dünya hayatta kalma korku oyunu olacağını söylüyor. Lords of the Fallen'ın kendisi ürkütücü bir tarza ve çok sayıda tuhaf görsel sekans içeren acımasız bir tona sahip, ancak geliştiriciler bir sonraki oyunlarında bunu bir kademe daha yükseltecek gibi görünüyor. Bu arada Lords of the Fallen'ın bazıları için saç baş yoldurttuğunu da söyleyelim.

    CI Games'in iş ilanında geliştirilme aşamasındaki oyunun hem mekanikler hem de oyuncu için belirlenen çevresel zorluklar açısından benzersiz olacağı söyleniyor. Oyun aynı zamanda Unreal Engine 5 geliştiriliyor dolayısıyla görsel açıdan da kuvvetli bir iş olacağı şimdiden söylenebilir. CI Games henüz bir sonraki oyununu duyurmadı ancak bunun çok fazla vakit almayacağını söyleyebiliriz.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Rindaman 1 gün önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    H
    HopHopTV 1 hafta önce

    https://www.youtube.com/channel/UCM_RDG9NTcMoJcTxf4AqB1g

    D
    DH Misafiri 3 hafta önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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