Lords of the Fallen geliştiricisinden hayatta kalma korku oyunu geliyor

Tam Boyutta Gör Bir dizi yeni iş ilanı, CI Games'in şu anda ne üzerinde çalıştığına dair bir fikir veriyor. Artık silinmiş olan bir Combat Designer iş ilanına göre, Polonyalı oyun yapımcısının bir sonraki projesi hayatta kalma korku türüne yeni bir soluk getirecek. Polonyalı geliştirici ve yayıncı CI Games, daha çok Sniper Ghost Warrior ve Lords of the Fallen oyunları ile tanınıyor.

Benzersiz bir oyun geliyor olabilir

Elbette firmaların verdiği ilanlar oldukça iyimser ve tozpembe olabiliyor ancak yine de oyun dünyasında bu söylemlerin yeri var diyebiliriz. CI Games, yeni oyununda formüle benzersiz bir dokunuş katacağını ve oyunun bir açık dünya hayatta kalma korku oyunu olacağını söylüyor. Lords of the Fallen'ın kendisi ürkütücü bir tarza ve çok sayıda tuhaf görsel sekans içeren acımasız bir tona sahip, ancak geliştiriciler bir sonraki oyunlarında bunu bir kademe daha yükseltecek gibi görünüyor. Bu arada Lords of the Fallen'ın bazıları için saç baş yoldurttuğunu da söyleyelim.

2023'ün en iyi 20 Xbox oyunu belli oldu: İşte liste 1 gün önce eklendi

CI Games'in iş ilanında geliştirilme aşamasındaki oyunun hem mekanikler hem de oyuncu için belirlenen çevresel zorluklar açısından benzersiz olacağı söyleniyor. Oyun aynı zamanda Unreal Engine 5 geliştiriliyor dolayısıyla görsel açıdan da kuvvetli bir iş olacağı şimdiden söylenebilir. CI Games henüz bir sonraki oyununu duyurmadı ancak bunun çok fazla vakit almayacağını söyleyebiliriz.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Oyunlar Haberleri

Lords of the Fallen geliştiricisinden korku oyunu geliyor