Doom Reborn, klasik Doom oyunlarını id Tech 4 motoruyla yorumluyor

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PC oyunculuğunu bambaşka boyutlara taşıyan id Tech’in orijinal Doom serisi (Doom 1&2) bugün bile halen daha popülaritesini korumaya devam ediyor.

1993 ve 94 yıllarında piyasaya sürülen oyunlar, bugün mobil platformlar da dahil oyun oynanabilecek neredeyse her ortamda mevcut. Sadık bir hayran kitlesine sahip seri için haliyle birçok da mod yayınlanıyor. Doom serisi için yayınlanan modlardan biri de gamehacker isimli modder’ın geliştirdiği “Doom Reborn”.

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Tam 14 yıldır geliştirilmeye devam eden modun en dikkat çekici özelliği, Doom 3’e hayat veren id Tech 4 motoru ile geliştiriliyor oluşu diyebiliriz. Geçtiğimiz günlerde beta öncesi 1.65 sürümüne güncellenen mod, halihazırda indirilebilir halde bulunuyor. Orijinal oyundaki silah ile düşmanları yeni doku ve modellerle güncelleyen Doom Reborn, oyunlardaki haritaların gerçeğine en yaın şekilde tekrar modellenmesi ile oluşturulmuş.

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Geniş ekran çözünürlük desteği alan modun 1.65 sürümünde ışıklandırma efektlerinde yapılan geliştirmeler dahil birçok yenilik bulunuyor. Bunun dışında oyunun belli kısıtlamaları da bulunuyor. Oyun içi kayıt sisteminin olmayışı ve silahların bölümler arasında taşınamayışı gibi eksiklikler modun belli başlı sorunları olarak dikkat çekiyor.

Siz de Doom Reborn’a bir şans vermek isterseniz 1.3 GB boyundaki dosyayı buradan indirilebilirsiniz. Dosya indikten sonra tek yapmanız gereken, içeriği istediğiniz bir klasöre çıkartmak olacak. Daha sonra, klasik Doom’u yeni dokunuşlarla deneyimleyebilirsiniz.

https://www.dsogaming.com/news/doom-reborn-doom-1-2-remakes-in-id-tech-4-pre-beta-version-1-65-available-for-download/

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