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    Doping Hafıza'ya yapay zeka teknolojisi eklendi

    Dijital eğitim platformu Doping Hafıza'ya yapay zeka destekli öğrenme asistanı eklendi. Yapay zeka, öğrencinin seviyesine uygun kişiselleştirilmiş eğitim programı hazırlıyor.
    Doping Hafıza'ya yapay zeka teknolojisi eklendi Tam Boyutta Gör
    Online eğitimleriyle dikkat çeken Doping Hafıza, yapay zeka destekli teknolojiler ile güncellendi. Yapay zeka teknolojileri ve yeni özellikler için Microsoft, OpenAI, Amazon Cloud Services, Oxford University Press gibi uluslarası şirketlerle iş birliği yapıldı.

    Türkiye’de ilk defa hayata geçirilen yapay zeka destekli ders koçu, öğrencinin yaşını ve gelişim sürecini öğrenerek öğrenciye göre kişiselleştirilmiş eğitimler sunuyor. Ayrıca YKS, LGS, KPSS, DGS ve ALES gibi sınavlara yönelik olarak kişiselleştirilmiş soru havuzu ve eğitim videoları sunuyor.

    Doping Hafıza’nın yapay zeka asistanı, öğrencinin derslerdeki bilgisine ve öğrenim hızına uygun çalışma proramı hazırlıyor. Yapay zeka ile hazırlanmış performans takibi ve değerlendirme raporları sunuluyor.

    Doping Hafıza'ya yapay zeka teknolojisi eklendi Tam Boyutta Gör

    Kullanıcıların çalıştıkları tüm derslere dair istatistikleri tutan yapay zeka temelli altyapısı kullanıcıyı adım adım takip ederken aynı zamanda kullanıcının zayıf olduğu konularda da özel içerikler sunarak öğrenme sürecini en iyi seviyeye getiriyor. Doping Hafıza, Oxford University Press iş birliği ile geliştirdiği Dopiverse aracılığıyla da 1., 2. Ve 3. Sınıf grubundaki çocuklara eğlenirken öğrenecekleri bir oyun uygulaması sunuyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 6 gün önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 hafta önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 hafta önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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