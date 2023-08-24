Doping Hafıza'ya yapay zeka teknolojisi eklendi

Türkiye’de ilk defa hayata geçirilen yapay zeka destekli ders koçu, öğrencinin yaşını ve gelişim sürecini öğrenerek öğrenciye göre kişiselleştirilmiş eğitimler sunuyor. Ayrıca YKS, LGS, KPSS, DGS ve ALES gibi sınavlara yönelik olarak kişiselleştirilmiş soru havuzu ve eğitim videoları sunuyor.
Doping Hafıza’nın yapay zeka asistanı, öğrencinin derslerdeki bilgisine ve öğrenim hızına uygun çalışma proramı hazırlıyor. Yapay zeka ile hazırlanmış performans takibi ve değerlendirme raporları sunuluyor.
Kullanıcıların çalıştıkları tüm derslere dair istatistikleri tutan yapay zeka temelli altyapısı kullanıcıyı adım adım takip ederken aynı zamanda kullanıcının zayıf olduğu konularda da özel içerikler sunarak öğrenme sürecini en iyi seviyeye getiriyor. Doping Hafıza, Oxford University Press iş birliği ile geliştirdiği Dopiverse aracılığıyla da 1., 2. Ve 3. Sınıf grubundaki çocuklara eğlenirken öğrenecekleri bir oyun uygulaması sunuyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.