Tam Boyutta Gör Online eğitimleriyle dikkat çeken Doping Hafıza, yapay zeka destekli teknolojiler ile güncellendi. Yapay zeka teknolojileri ve yeni özellikler için Microsoft, OpenAI, Amazon Cloud Services, Oxford University Press gibi uluslarası şirketlerle iş birliği yapıldı.

Türkiye’de ilk defa hayata geçirilen yapay zeka destekli ders koçu, öğrencinin yaşını ve gelişim sürecini öğrenerek öğrenciye göre kişiselleştirilmiş eğitimler sunuyor. Ayrıca YKS, LGS, KPSS, DGS ve ALES gibi sınavlara yönelik olarak kişiselleştirilmiş soru havuzu ve eğitim videoları sunuyor.

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Doping Hafıza’nın yapay zeka asistanı, öğrencinin derslerdeki bilgisine ve öğrenim hızına uygun çalışma proramı hazırlıyor. Yapay zeka ile hazırlanmış performans takibi ve değerlendirme raporları sunuluyor.

Tam Boyutta Gör

Kullanıcıların çalıştıkları tüm derslere dair istatistikleri tutan yapay zeka temelli altyapısı kullanıcıyı adım adım takip ederken aynı zamanda kullanıcının zayıf olduğu konularda da özel içerikler sunarak öğrenme sürecini en iyi seviyeye getiriyor. Doping Hafıza, Oxford University Press iş birliği ile geliştirdiği Dopiverse aracılığıyla da 1., 2. Ve 3. Sınıf grubundaki çocuklara eğlenirken öğrenecekleri bir oyun uygulaması sunuyor.

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Doping Hafıza'ya yapay zeka teknolojisi eklendi