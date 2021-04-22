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    Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Dört yeni Mortal Kombat filmi için hazırlıklar yapılıyor

    Yeni filmde Sub-Zero'yu canlandıran Joe Taslim, dört devam filmi için Warner Bros ile anlaşma imzaladığını söyledi. Ancak devam filmlerinin kaderi henüz belli değil.
    22 Nisan 2021, 15:30 (1 sa.)
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    Sinema ve Dizi
    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    Dört yeni Mortal Kombat filmi için hazırlıklar yapılıyor
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    Mortal Kombat serisi önümüzdeki yıllarda da beyaz perdede kalmaya devam edecek gibi görünüyor. Yeni filmde Sub-Zero'yu canlandıran Joe Taslim, yapımcı stüdyo Warner Bros'un dört yeni Mortal Kombat filmi için hazırlıklar yaptığını söyledi. Yeni reboot filmi başarıya ulaşırsa şirket seriyi devam ettirmeyi planlıyor.

    Variety'ye konuşan Joe Taslim,"Serinin devam etmesi durumunda dört yeni film için anlaşma imzaladım. Ancak devam filmleri gelecek mi şu anda belli değil. Umuyorum yeni bir film daha çekeriz." şeklinde konuştu.

    Yeni Mortal Kombat filmi şu anda özellikle de serinin hayranları tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor. Filmin yayınlanan ilk fragmanı rekor kırıp tarihin en çok izlenen +18 fragmanı olmayı başarmıştı. Yani Warner Bros sinemaseverlerde önemli bir beklenti ve heyecan oluşturmayı başardı ancak bakalım film bu beklentileri karşılayabilecek mi.

    Mortal Kombat filmi 23 Nisan'da HBO Max ve sinemalarda aynı anda yayınlanacak. Türkiye'de ise sinemalar kapalı olduğu için maalesef filmi yasal yollardan izleme imkanımız bulunmuyor.



    https://www.ign.com/articles/warner-bros-planning-four-new-mortal-kombat-movies
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    frostburn 4 saat önce

    buna nasıl çorba parası vereceğiz?

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    necoinside 1 gün önce

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    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    RockConn (Ufuk Durdağı) 50 dk. ( Mesaj Silindi )
    Dün izlediğim ilk sekiz dakikadaki kan efektleri ile 2008 yapımı Rambo'daki kan efektleri arasında bir fark yoktu :) yine vizyon öncesi PR pofpofu yedik
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    faniseyler (halit özdemir) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Önceki seri de ilk filmin tadında devam film çıkmadı. Bu filminde akıbeti böyle olacaksa 4 film çekmesinler. Tadında bıraksınlar.
    Devam filmleri suyunun suyunun suyu olmasın artık.
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    gun (Gün Oksay) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Dizi mi çekiyorlar ne bu ?
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    Mr. Jingles 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Auvvvvvv asın bayrakları.
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    Moueson 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Filmler iyi olursa neden olmasın .
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