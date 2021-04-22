Dört yeni Mortal Kombat filmi için hazırlıklar yapılıyor

Tam Boyutta Gör

Mortal Kombat serisi önümüzdeki yıllarda da beyaz perdede kalmaya devam edecek gibi görünüyor. Yeni filmde Sub-Zero'yu canlandıran Joe Taslim, yapımcı stüdyo Warner Bros'un dört yeni Mortal Kombat filmi için hazırlıklar yaptığını söyledi. Yeni reboot filmi başarıya ulaşırsa şirket seriyi devam ettirmeyi planlıyor.

Variety'ye konuşan Joe Taslim,"Serinin devam etmesi durumunda dört yeni film için anlaşma imzaladım. Ancak devam filmleri gelecek mi şu anda belli değil. Umuyorum yeni bir film daha çekeriz." şeklinde konuştu.

Yeni Mortal Kombat filmi şu anda özellikle de serinin hayranları tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor. Filmin yayınlanan ilk fragmanı rekor kırıp tarihin en çok izlenen +18 fragmanı olmayı başarmıştı. Yani Warner Bros sinemaseverlerde önemli bir beklenti ve heyecan oluşturmayı başardı ancak bakalım film bu beklentileri karşılayabilecek mi.

Mortal Kombat filmi 23 Nisan'da HBO Max ve sinemalarda aynı anda yayınlanacak. Türkiye'de ise sinemalar kapalı olduğu için maalesef filmi yasal yollardan izleme imkanımız bulunmuyor.

https://www.ign.com/articles/warner-bros-planning-four-new-mortal-kombat-movies

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.