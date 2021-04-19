Dota 2 belgesel filmi "Free to Play" Netflix'te yayınlandı

Tam Boyutta Gör

Hem orijinal belgeleselleri hem de yayın haklarını satın aldıkları belgeselleri ile büyük bir belgesel kütüphanesine sahip olan Netflix, bugün eklediği bir belgesel ile kütüphanesini biraz daha genişletti.

Ayrıca Bkz. "The Walking Dead’in Negan karakterine odaklanan özel bir dizi için görüşülüyor"

İlginizi Çekebilir

Başrolünde Haluk Bilginer ve Engin Günaydın'ın olduğu yeni Netflix filmi Azizler yayınlandı

Oyun dünyasının yakından tanınan ismi Valve'in yapımcılığını üstlendiği bu Free to Play isimli belgesel, 2014 yılında yayınlanan ve dünyanın en popüler oyunlarından Dota 2'ye odaklanan bir belgesel.

1 saat 15 dakikalık süresi Free to Play isimli belgesel şu anda Netflix'te erişilebilir durumda. Belgeselin fragmanını aşağıda bulabilirsiniz.

Free to Play isimli belgeselin resmi tanıtım yazısı ise şu şekilde: Bu belgesel, profesyonel olarak bilgisayar oyunu oynayan üç oyuncunun milyon dolarlık ödüle ulaşmak için uluslarlarası bir turnuvada verdikleri mücadeleyi ekrana taşıyor.

https://www.eurogamer.net/articles/2021-04-18-valves-dota-2s-free-to-play-documentary-is-coming-to-netflix

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.