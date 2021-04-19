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    Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Dota 2 belgesel filmi "Free to Play" Netflix'te yayınlandı

    Dünyanın en popüler oyunlarından Dota 2'ye odaklanan Free to Play isimli belgesel filmi Netflix üzerinden yayınlandı. Detayları haberimizde bulabilirsiniz.
    19 Nisan 2021, 13:50 (1 sa.)
    279
    35
    1
    Sinema ve Dizi
    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    Dota 2 belgesel filmi
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    Hem orijinal belgeleselleri hem de yayın haklarını satın aldıkları belgeselleri ile büyük bir belgesel kütüphanesine sahip olan Netflix, bugün eklediği bir belgesel ile kütüphanesini biraz daha genişletti.

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    Oyun dünyasının yakından tanınan ismi Valve'in yapımcılığını üstlendiği bu Free to Play isimli belgesel, 2014 yılında yayınlanan ve dünyanın en popüler oyunlarından Dota 2'ye odaklanan bir belgesel.

    1 saat 15 dakikalık süresi Free to Play isimli belgesel şu anda Netflix'te erişilebilir durumda. Belgeselin fragmanını aşağıda bulabilirsiniz.

    Free to Play isimli belgeselin resmi tanıtım yazısı ise şu şekilde: Bu belgesel, profesyonel olarak bilgisayar oyunu oynayan üç oyuncunun milyon dolarlık ödüle ulaşmak için uluslarlarası bir turnuvada verdikleri mücadeleyi ekrana taşıyor.



    https://www.eurogamer.net/articles/2021-04-18-valves-dota-2s-free-to-play-documentary-is-coming-to-netflix
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    ilgimsin 58 dakika önce

    vay be cok iyi gozukuyor

    mcrew 9 saat önce

    Biraz büyük gibi ama zengin adamın zaten kocaman yatak odası okur

    cocainbar 13 saat önce

    Pudra sekerligi opsiyonelmi

    Bloodin 18 saat önce

    Yeni zengin oyuncağı

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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    V V4LKyR 33 dk. ( Mesaj Silindi )
    Ulak'tan çıkmak için kaliteli takım arkadaşları arıyorum :(
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