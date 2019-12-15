Dracula mini dizisi 4 Ocak’ta Netflix’e geliyor

Sherlock’un yapımcılarının elinden çıkan bir Dracula uyarlaması 4 Ocak 2020 tarihinde Netlix’e geliyor. İlk etapta 1 Ocak tarihinde BBC One’da yayınlanacak dizi, Bram Stoker’ın 1897 yılında kaleme aldığı eserden uyarlanıyor. Yeni avların peşinde Transilvanya’dan İngiltere’ye gelen vampiri Danimarkalı aktör Claes Bang canlandırıyor.

Yapımcılar Steven Moffat ve Mark Gatiss, Dracula dizisiyle ilgili ilk fikrin Sherlock Holmes’u canlandıran Benedict Cumberbatch’in yakaları kalkık pardösülü bir fotoğrafındaki halinin kan emici vampire benzetilmesiyle ortaya çıktığını ifade etmiş.

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Devam eden süreçte Dracula karakterinin bir kez daha ekrana uyarlanmasının hiç de fena bir fikir olmayacağını düşünen yapımcılar çalışmalar için kolları sıvamış. Bu hafta yapılan galaya katılanlar ise ortaya korku öğelerinden taviz vermeyen, izleyicilerin bir an yaşananlara gülerken bir anda korkudan irkildikleri bir dizinin orta çıktığını belirtmiş.

Dizinin baş aktörü Claes Bang’in Dracula rolünde harikalar yarattığı söyleniyor. Üç bölümden oluşan dizinin yönetmenleri ise Jonny Campbell (Westworld), Damon Thomas (Killing Eve) ve Paul McGuigan (Sherlock) olarak sıralanıyor.

Dizinin tanıtım videosuna aşağıda göz atabilirsiniz.

https://deadline.com/2019/12/dracula-story-behind-bbc-netflix-show-1202805332/