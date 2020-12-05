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    Dragon Age 4'e dair daha fazla detayı 10 Aralık'ta The Game Awards etkinliğinde göreceğiz

    RPG anlamında oyun dünyasının önemli oyun serilerinden biri olan Dragon Age'in yeni oyunu hakkında daha fazla detayı 10 Aralık'taki The Game Awards etkinliğinde göreceğiz.
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    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    Dragon Age 4'e dair daha fazla detayı 10 Aralık'ta The Game Awards etkinliğinde göreceğiz
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    2018 yılında yine Tha Game Awards etkinliğinde duyurulan Dragon Age 4 için güzel bir haber paylaşıldı. Oyuna dair daha fazla detayı yine The Game Awards etkinliğinde göreceğiz.

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    Yayıncılığını Electronic Arts'ın yaptığı, geliştiriciliğini ise BioWare'in yaptığı Dragon Age serisinin dördüncü oyunu bir süredir geliştirme aşamasında. Ancak ne yazık ki 2018'de duyurulan oyundan bugüne kadar çok fazla detay öğrenemedik. 

    Geçtiğimiz saatlerde yapılan açıklamaya göre ise yaklaşık bir hafta sonra düzenlenecek olan The Game Awards etkinliğinde sonunda yeni detaylar göreceğimizi öğrendik. Etkinlikte oyuna dair bir özel bakış videosu yayınlanacak. Büyük ihtimalle oynanışa dair de bir şeyler görebileceğiz.

    The Game Awards etkinliği 11 Aralık'ta Türkiye saati ile 04:00'da başlayacak. Yılın en iyi oyunlarının seçilmesi dışında, yeni oyun duyuruları, daha önce duyurulmuş oyunlardan yeni fragmanlar ve bilgiler de paylaşılacak.



    https://www.vg247.com/2020/12/04/dragon-age-4-game-awards/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    gokhanvai (Gökhan Tuna) 2 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Hala Dragon Age Inqusition'ı oynuyorum. Tüm DLC'leri ile defalarca bitirdim. Her birinden de ayrı ayrı zevk aldım. İnşallah yeni oyun hepsinden çok iyi olur. Yine çok uzun süre oynatır. Bu habere çok sevindim yaa !
    Hala Dragon Age Inqusition'ı oynuyorum. Tüm DLC'leri ile defalarca bitirdim. Her birinden de ayrı ayrı zevk aldım. İnşallah yeni oyun hepsinden çok iyi olur. Yi...
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    DH Misafiri 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    rpg dir o fps olsa duramazsın
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    Lithium (Oğuzhan Özturgut) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Umarım Dragon Age Origins 2'dir. Diğer oyunların tamamını yok sayıp ilk oyunun devamını yapsınlar.
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    Carlsén 2 hf. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Oyunun ön izlemesini sevdim
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    canguler917 (can guler) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    witcher'dan aldığım fps tadını verecek başka oyun arayışına girdiğimde karşıma çıkmıştı dragon age inquisition. her ne kadar witcherdan baya farklı bir oyun olsa da zevkle oynatmıştı kendini. yine böyle bir oyun beklentisi içerisindeyim
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    gokhanvai (Gökhan Tuna) 2 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Hala Dragon Age Inqusition'ı oynuyorum. Tüm DLC'leri ile defalarca bitirdim. Her birinden de ayrı ayrı zevk aldım. İnşallah yeni oyun hepsinden çok iyi olur. Yine çok uzun süre oynatır. Bu habere çok sevindim yaa !
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