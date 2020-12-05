Dragon Age 4'e dair daha fazla detayı 10 Aralık'ta The Game Awards etkinliğinde göreceğiz

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2018 yılında yine Tha Game Awards etkinliğinde duyurulan Dragon Age 4 için güzel bir haber paylaşıldı. Oyuna dair daha fazla detayı yine The Game Awards etkinliğinde göreceğiz.

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Yayıncılığını Electronic Arts'ın yaptığı, geliştiriciliğini ise BioWare'in yaptığı Dragon Age serisinin dördüncü oyunu bir süredir geliştirme aşamasında. Ancak ne yazık ki 2018'de duyurulan oyundan bugüne kadar çok fazla detay öğrenemedik.

Geçtiğimiz saatlerde yapılan açıklamaya göre ise yaklaşık bir hafta sonra düzenlenecek olan The Game Awards etkinliğinde sonunda yeni detaylar göreceğimizi öğrendik. Etkinlikte oyuna dair bir özel bakış videosu yayınlanacak. Büyük ihtimalle oynanışa dair de bir şeyler görebileceğiz.

The Game Awards etkinliği 11 Aralık'ta Türkiye saati ile 04:00'da başlayacak. Yılın en iyi oyunlarının seçilmesi dışında, yeni oyun duyuruları, daha önce duyurulmuş oyunlardan yeni fragmanlar ve bilgiler de paylaşılacak.

https://www.vg247.com/2020/12/04/dragon-age-4-game-awards/

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