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    The Witcher 1 oyunu GOG mağazasında ücretsiz dağıtılıyor

    The Witcher: Enhanced Edition oyunu şu anda GOG Galaxy uygulamasını bilgisayarına yükleyen herkese ücretsiz dağıtılıyor. Yapmanız gerekenleri aşağıda bulabilirsiniz.
    2 hf.
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    Oyunlar
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    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    The Witcher 1 oyunu GOG mağazasında ücretsiz dağıtılıyor
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    CD Project'in ilk Witcher oyunu The Witcher: Enhanced Edition şu anda GOG Galaxy kullanıcılarına ücretsiz dağıtılıyor. Bugün öğlen saatlerinde başlayan kampanyanın süresiz olarak devam edeceği belirtildi. Witcher serisine ilginiz varsa ve bu oyunu hala oynamadıysanız kaçırmayın.

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    The Witcher: Enhanced Edition'ı ücretsiz kütüphanenize eklemek için yapmanız gerekenler:

    1. Buradaki adrese gidip GOG Galaxy 2.0 launcher uygulamasını bilgisayarınıza indirin ve yükleyin.
    2. GOG Galaxy 2.0 başlatıcısını açın ve giriş yapın. Üyeliğiniz yoksa üye olun.
    3. Uygulamaya giriş yaptığınızda 'Recent' kısmında The Witcher: Enhanced Edition görünecek. Oyunu buradan kütüphanenize ekleyin.
    4. The Witcher: Enhanced Edition kısa süre sonra kütüphanenizde belirecek.

    CD Project bu kampanyayla birlikte GOG Galaxy'nin popülerliğini artırmak istiyor gibi. GOG Galaxy uygulaması, PC oyunculuğunun Steam, Epic, Uplay gibi platformlarını bir araya getirmeye yarayan oldukça kullanışlı bir launcher olarak dikkat çekiyor. Uygulamaya diğer mağazalardaki hesaplarınızı bağlayarak bütün kütüphanenizi tek bir ortamda birleştirebiliyorsunuz. Ayrıca PlayStation ve Xbox hesaplarınızı da ilişkilendirip bu oyunları da kütüphanenizde görmeniz mümkün.

    The Witcher oyunu CD Project RED'in geliştirdiği ilk oyundu. 2007 yılında piyasaya sürülen oyun kısa sürede müthiş bir popülarite kazanmış ve şirketin bugünlere kadar uzanan büyük başarısını ilk adımını oluşturmuştu. Oyunun daha sonra hem görsel anlamda hem de oynanış olarak geliştirilmiş versiyonu olan Enhanced Edition da 2008 yılında yayınlandı.

    The Witcher: Enhanced Edition çok başarılı bir RPG ancak The Witcher 3'ten sonra bu oyunu deniyorsanız biraz alışmanız zor olabilir. Oyun mekanikleri anlamında çok iyi eskimediğini söyleyebiliriz, yani yaşını biraz gösteriyor. Ancak hikaye ve diyaloglar yine çok başarılı. Witcher dünyasını sevenler kesinlikle bir şans tanımalı.



    https://wccftech.com/the-witcher-enhanced-edition-is-now-free-for-all-gog-galaxy-users/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    alucard116 (serkan yaşar) 2 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen ssbrutality
    assassins creed mi xD witcherdan biraz daha ders almaları lazım
    1 Yanıt Yanıtla +4
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    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    I'm Legend (UNSTOPPABLE ) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Beleş oyunları alacaz derken 50 tane platforma üye olduk :) bir sürü indirmediğim oyun dolu kütüphane...
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    sniper23 (Enes Şahinler) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Bedava oyun var diye sazan gibi atlamıştım ama meğersem bu oyunu daha önce bedava iken almışım. Şimdi baktım da 48 tane oyun var. 47 tanesini bedavaya almıştım, 1 tek Populous: The Beginning'e para vermişim ve oynamışım.
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    ssbrutality (Okan Günaydın ) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Witcher 3 e hayran kalan, Assassins creed unity ve valhalla'ya n'apmaz acaba...
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    alucard116 (serkan yaşar) 2 hf. ( Mesaj Silindi ) ssbrutality
    assassins creed mi xD witcherdan biraz daha ders almaları lazım
    1 Yanıt Yanıtla +4
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    Turk.Navy (Ferhat BETİN) 2 hf. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Witcher 3 hayran kaldım ama bu ilk oyunun grafikleri şimdiki grafiklere alışanlar için çok kötü. Bir Remake sürümünün gelmesi istediğim oyunlardan
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