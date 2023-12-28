Dreame H12 Dual: Güçlü ve akıllı temizlik çözümü

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Dreame H12 Dual, fayans, ahşap ve diğer sert zeminleri ıslak/kuru süpürge olarak temizlerken, mobilya ve halılarda güçlü emiş gücüyle detaylı temizlik sunuyor. Geliştirilmiş fırça sistemi ile tüm zeminlerinize kenarlara kadar ulaşır. Akıllı temizlik algılama sistemi ve kendini temizleme yeteneği ile kullanımı son derece pratiktir.

Islak ve kuru temizlik

Dreame H12 Dual, ıslak ve kuru temizlik yapabilen bir süpürge. Bu sayede, fayans, ahşap ve diğer sert zeminler için ıslak veya kuru temizlik yapılabilir. İsterseniz, halı, mobilya ve daha farklı zeminlerdeki temizliğinizi yapmak için motor ünitesini çıkartarak, süpürge eklentileri ile derinlemesine temizlik gerçekleştirebilirsiniz.

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Kendi kendini temizleme

Dreame H12 Dual, kendi kendini temizleyebilen bir süpürge olarak öne çıkıyor. Temizlik işiniz bittiğinde tek bir tuşa basarak önce kendi kendisini temizlemesini, daha sonra ise kurutmasını sağlayabilirsiniz. Sıcak hava ile temizleme özelliği sayesinde, fırçasını 55 derece ısıda, sadece 30 dakikada kurutarak, küf, mantar ve hoş olmayan kokuların birikmesine engel olur.

Temizlik ihtiyaçlarına uygun mod seçenekleri

Dreame H12 Dual, standart süpürgelerden ayrılan temel özelliklerden biri, farklı temizlik gereksinimlerini karşılayabilen çok çeşitli modlar sunmasıdır. Otomatik mod, çeşitli kir türlerine göre temizlik gücünü otomatik olarak ayarlayabilirken, Emiş modu, paspas kullanmadan yerdeki sıvıları emebilir. Ayrıca, Standart ve Turbo modlarında el süpürgesi olarak kullanılabilir. Kullanıcılar, temizlik ihtiyaçlarına göre modlar arasında kolaylıkla geçiş yapabilir, böylece istedikleri temizlik tarzını rahatlıkla seçebilirler. Bu çok yönlülük, H12 Dual'in temizlik konusundaki esnekliğini ve kullanım kolaylığını gösteriyor.

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Kenardan kenara temizlik yetenekleri

Dreame H12 Dual, fırçasını süpürgeliklerinizin 6 mm yakınına kadar uzatan ve uçtan uca temizleme tasarımıyla süpürgeliklerin dibine kadar ulaşarak kenarları ve köşeleri derinlemesine temizleyebilen özel bir özelliğe sahiptir. Bu özelliği sayesinde, tüm zeminlerinizin kusursuz şekilde temizlenmesini sağlar.

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Teknik Özelliker

Güç: 300W

Batarya: 6x 4.000 mAh

Çalışma süresi: 35 dakika (Islak kuru temizlik) 60 dakika (El süpürgesi)

Temiz su tankı: 900 ml

Pis su tankı: 700 ml

Calışma modları: Otomatik/Emiş Modu (Islak Kuru temizlik) Standart/Turbo Modu (El ve dikey süpürge)

Fırça tipi: Uçtan uca temizlik

Motor: Fırçasız

Ekran: LED

Ağırlık: 5.13 kg

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