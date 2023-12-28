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    Dreame H12 Dual: Güçlü ve akıllı temizlik çözümü

    Dreame H12 Dual, ıslak ve kuru temizlik, kendi kendini temizleme ve uçtan uca temizleme gibi özellikleriyle öne çıkan güçlü ve çok yönlü bir süpürge olarak dikkat çekiyor.

    *** Dreame H12 Dual: Güçlü ve akıllı temizlik çözümü Tam Boyutta Gör

    Dreame H12 Dual, fayans, ahşap ve diğer sert zeminleri ıslak/kuru süpürge olarak temizlerken, mobilya ve halılarda güçlü emiş gücüyle detaylı temizlik sunuyor. Geliştirilmiş fırça sistemi ile tüm zeminlerinize kenarlara kadar ulaşır. Akıllı temizlik algılama sistemi ve kendini temizleme yeteneği ile kullanımı son derece pratiktir.

    Islak ve kuru temizlik

    Dreame H12 Dual, ıslak ve kuru temizlik yapabilen bir süpürge. Bu sayede, fayans, ahşap ve diğer sert zeminler için ıslak veya kuru temizlik yapılabilir. İsterseniz, halı, mobilya ve daha farklı zeminlerdeki temizliğinizi yapmak için motor ünitesini çıkartarak, süpürge eklentileri ile derinlemesine temizlik gerçekleştirebilirsiniz.

    *** Dreame H12 Dual: Güçlü ve akıllı temizlik çözümü Tam Boyutta Gör

    Kendi kendini temizleme

    Dreame H12 Dual, kendi kendini temizleyebilen bir süpürge olarak öne çıkıyor. Temizlik işiniz bittiğinde tek bir tuşa basarak önce kendi kendisini temizlemesini, daha sonra ise kurutmasını sağlayabilirsiniz. Sıcak hava ile temizleme özelliği sayesinde, fırçasını 55 derece ısıda, sadece 30 dakikada kurutarak, küf, mantar ve hoş olmayan kokuların birikmesine engel olur.

    Temizlik ihtiyaçlarına uygun mod seçenekleri

    Dreame H12 Dual, standart süpürgelerden ayrılan temel özelliklerden biri, farklı temizlik gereksinimlerini karşılayabilen çok çeşitli modlar sunmasıdır. Otomatik mod, çeşitli kir türlerine göre temizlik gücünü otomatik olarak ayarlayabilirken, Emiş modu, paspas kullanmadan yerdeki sıvıları emebilir. Ayrıca, Standart ve Turbo modlarında el süpürgesi olarak kullanılabilir. Kullanıcılar, temizlik ihtiyaçlarına göre modlar arasında kolaylıkla geçiş yapabilir, böylece istedikleri temizlik tarzını rahatlıkla seçebilirler. Bu çok yönlülük, H12 Dual'in temizlik konusundaki esnekliğini ve kullanım kolaylığını gösteriyor.

    *** Dreame H12 Dual: Güçlü ve akıllı temizlik çözümü Tam Boyutta Gör

    Kenardan kenara temizlik yetenekleri

    Dreame H12 Dual, fırçasını süpürgeliklerinizin 6 mm yakınına kadar uzatan ve uçtan uca temizleme tasarımıyla süpürgeliklerin dibine kadar ulaşarak kenarları ve köşeleri derinlemesine temizleyebilen özel bir özelliğe sahiptir. Bu özelliği sayesinde, tüm zeminlerinizin kusursuz şekilde temizlenmesini sağlar.

    *** Dreame H12 Dual: Güçlü ve akıllı temizlik çözümü Tam Boyutta Gör

    Teknik Özelliker 

    Güç: 300W
    Batarya: 6x 4.000 mAh
    Çalışma süresi: 35 dakika (Islak kuru temizlik) 60 dakika (El süpürgesi)
    Temiz su tankı: 900 ml
    Pis su tankı: 700 ml
    Calışma modları: Otomatik/Emiş Modu (Islak Kuru temizlik) Standart/Turbo Modu (El ve dikey süpürge)
    Fırça tipi: Uçtan uca temizlik
    Motor: Fırçasız
    Ekran: LED
    Ağırlık: 5.13 kg

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    H
    HopHopTV 1 hafta önce

    https://www.youtube.com/channel/UCM_RDG9NTcMoJcTxf4AqB1g

    D
    DH Misafiri 3 hafta önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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