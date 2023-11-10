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    Dreame R10: Ev temizliğinde mükemmeli arayanlar için

    Dreame R10, 120AW emiş gücü, çoklu yüzey temizleme başlıkları ve estetik tasarımıyla temizlikte çığır açıyor. Ev temizliğini güçlü ve şık bir deneyime dönüştürmek için Dreame R10'u keşfedin.

    Dreame R10: Ev temizliğinde mükemmeli arayanlar için Tam Boyutta Gör

    Dreame R10, ev temizliğini zahmetsiz hale dönüştüren son derece işlevsel bir kablosuz süpürge olarak öne çıkıyor. 120AW emiş gücü, inovatif filtreleme sistemi, çoklu yüzey temizleme başlığı ve LED ışıklarla aydınlatılmış V şeklindeki fırça başlığı ile Dreame R10, temizlik deneyimine yeni bir boyut kazandırıyor diyebiliriz.

    Güç ve Taşınabilirlik Dengesi

    Sadece 1.65 kg ağırlığıyla, Dreame R10, 60 dakikaya kadar kesintisiz temizlik sunuyor. Kolay değiştirilebilir 2.500 mAh kapasiteli yedek pil sayesinde ise bu süreyi artırmanız da mümkün. Mobilyalardaki evcil hayvan tüyleri ve derinlere işleyen tozları temizlemek için özel motorlu mini fırça gibi değiştirilebilir aksesuarlarla donatılmış olan R10, hafif tasarımıyla yüksek ve alçak yerlere kolay erişim sağlıyor.

    Teknoloji ile Mükemmel Temizlik

    Beş katmanlı filtreleme sistemi, tek tuşla toz haznesi boşaltma, motorlu mini fırça gibi temel özelliklere sahip Dreame R10, 120AW emiş gücü ile pil sıcaklığı veya hava kanalının tıkanması gibi sorunlara karşı direnç göstererek etkili temizlik sunuyor.

    Dreame R10: Ev temizliğinde mükemmeli arayanlar için Tam Boyutta Gör

    Çok Yüzeyli Temizlik İmkanı

    R10'un V şeklindeki fırça başlığı, farklı zeminlerdeki kirleri kolayca temizlerken, dişlere sahip yapısı saçları ayırarak temizliği daha pratik hale getiriyor. LED ışıklar sayesinde karanlık alanlardaki tozları rahatlıkla görme ve temizleme olanağı sunuyor.

    Toz Kaçağı Yok

    Gelişmiş beş katmanlı filtreleme sistemi, tozu ve küçük partikülleri etkili bir şekilde yakalayarak havadan izole ediyor. Bu özellik, tozun havaya dağılmasını önleyerek temizliği daha hijyenik hale getiriyor.

    Dreame R10: Ev temizliğinde mükemmeli arayanlar için Tam Boyutta Gör

    Evcil Hayvan Dostu ve Aksesuar Çeşitliliği

    R10'un V şeklindeki çoklu yüzey fırça başlığı, evcil hayvan tüylerini kumaşlardan ve mobilyalardan etkili bir şekilde temizlemek için optimize edilmiş motorlu mini fırçayı kullanıyor. Ayrıca, farklı temizlik ihtiyaçlarına yönelik çeşitli aksesuarlarla birlikte geliyor.

    Kullanışlılık ve Teknik Detaylar

    Değiştirilebilir pil paketi, çıkarılabilir toz haznesi, filtreleme bileşenleri ve çoklu yüzey fırça başlığı ile Dreame R10, çok fonksiyonlu ve kullanımı kolay bir süpürge. Ayrıca, duvara monte edilebilen aparatıyla şarj cihazını ve aksesuarları düzenli tutma olanağı sunuyor.

    Dreame R10: Ev temizliğinde mükemmeli arayanlar için Tam Boyutta Gör

    Sonuç

    Dreame R10, güçlü emiş gücü, çoklu yüzey temizleme başlıkları, uzun pil ömrü ve kolay bakım özellikleriyle kablosuz temizlik deneyimini farklı bir seviyeye taşımakta. 30 Kasım'a kadar Hepsiburada'dan 7.999 TL kampanyalı satış fiyatıyla temin edilebilen bu ürün, teknoloji ile donatılmış etkili bir temizlik çözümü sunuyor. Ürünü satın almak için buradaki linke tıklayabilirsiniz.

    Teknik Özellikler:

    Ürün Adı: Dreame R10
    Nominal Güç: 350 W
    Emiş Gücü: 120AW
    Emiş Basıncı: 20kPa
    Pil Kapasitesi: 7 x 2,500mAh
    Maksimum Çalışma Süresi: 60 dakika
    Ağırlık: 1.65 kg
    Şarj Süresi: Yaklaşık 3.5 saat
    Toz Haznesi Kapasitesi: 0.6 L

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 1 hafta önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 hafta önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 hafta önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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