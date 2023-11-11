Dreame R10 Pro: Kablosuz temizlikte güç ve estetik

- Temizlik Gücü
- LED Optik Teknolojisi
- Çok Yüzey Başlığı
- Geniş Aksesuar Seçenekleri
- Sürekli Temizlik
- Sonuç
- Teknik Özellikler:
- Yorumlar
Dreame R10 Pro, ev temizliğinde çığır açan bir kablosuz dikey süpürge olarak dikkat çekiyor. Cihaz, hafif tasarımı, güçlü temizlik özellikleri ve geniş aksesuar seçenekleri ile kullanıcılarına etkileyici bir temizlik deneyimi sunuyor.
Temizlik Gücü
Dreame R10 Pro'nun 150AW emiş gücü, sızdırmaz toz filtreleme sistemi, değiştirilebilir çoklu yüzey başlığı, yumuşak fırçalı başlık ve motorize mini fırçası, evdeki her tür kir ve partikülü temizlemekte üstün bir performans sergiliyor. Mobilyalar üzerindeki hayvan tüylerinden, köşelerde sıkışmış tozlara kadar her şeyi 65 dakikaya kadar kesintisiz temizlikle ortadan kaldırabiliyor.
LED Optik Teknolojisi
Cihazdaki parlak LED ışıklar, en karanlık noktalardaki tozları ve kirleri bulmanıza yardımcı oluyor ve çift LED ışığı, temizlik yüzeyini eksiksiz bir şekilde aydınlatarak her detayı görmenizi sağlıyor. Bu özellik, gizli köşelerdeki kirleri kaçırmamanızı sağlayarak temizlik verimliliğini de arttırıyor.
Çok Yüzey Başlığı
Çok yüzey başlığı, farklı zeminlerde mükemmel temizlik sağlarken, değiştirilebilir yumuşak rulo fırça sert zeminlerdeki kiri, tozu ve saçları temizleme esnekliği sunuyor. Özel olarak tasarlanmış fırça seçenekleri, köşe bucak temizlik yapmayı kolaylaştırıyor.
Geniş Aksesuar Seçenekleri
Dreame R10 Pro'nun geniş aksesuar takımı, kullanıcılara evlerini detaylı bir şekilde temizleme imkanı sunuyor. Bükülebilir ince aralık başlığı, geniş başlık, motorlu mini fırça gibi seçeneklerle her türlü yüzey ve köşeyi kolayca temizleyebilirsiniz.
Sürekli Temizlik
Bağımsız motoruyla 150AW emiş gücü sunan R10 Pro, kesintisiz temizlik olanağı sağlıyor. Tasarımı, temizlik esnasında emiş gücünün bataryanın ısınmasından veya toz emiş kanallarının tıkanmasından etkilenmeden devam etmesini sağlıyor.
Sonuç
Dreame R10 Pro, şık tasarımı, güçlü temizlik performansı ve geniş aksesuar seçenekleri ile ev temizliğini kolaylaştırıyor. LED optik teknolojisi, 150AW emiş gücü ve Anti-Tangle fırça teknolojisi gibi özellikleriyle kullanıcılarına mükemmel bir temizlik deneyimi sunuyor. Evinizin her köşesini rahatlıkla temizleyebilen bu kablosuz dikey süpürge, kullanıcıların tüm beklentilerini karşılamak için tasarlanmış.
Dreame R10 Pro, 30 Kasım tarihine kadar Hepsiburada’da 9.999 TL kampanyalı fiyatı ile satışa sunuluyor. Satın almak için buradaki linke tıklayabilirsiniz.
Teknik Özellikler:
Nominal Güç: 425 W
Emiş Gücü: 150 AW
Pil Kapasitesi: 7 x 3,000mAh
Maksimum Çalışma Süresi: 65 dakika
Ağırlık: 1.65 kg
Şarj Süresi: Yaklaşık 4 saat
Toz Haznesi Kapasitesi: 0.6 L
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.