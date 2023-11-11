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    Dreame R10 Pro: Kablosuz temizlikte güç ve estetik

    Dreame R10 Pro, hafif tasarımı ve güçlü kablosuz temizlik özellikleri ile evinizde temizlik konforunu yeniden tanımlıyor.                                           

    Dreame R10 Pro: Kablosuz temizlikte güç ve estetik Tam Boyutta Gör

    Dreame R10 Pro, ev temizliğinde çığır açan bir kablosuz dikey süpürge olarak dikkat çekiyor. Cihaz, hafif tasarımı, güçlü temizlik özellikleri ve geniş aksesuar seçenekleri ile kullanıcılarına etkileyici bir temizlik deneyimi sunuyor.

    Temizlik Gücü

    Dreame R10 Pro'nun 150AW emiş gücü, sızdırmaz toz filtreleme sistemi, değiştirilebilir çoklu yüzey başlığı, yumuşak fırçalı başlık ve motorize mini fırçası, evdeki her tür kir ve partikülü temizlemekte üstün bir performans sergiliyor. Mobilyalar üzerindeki hayvan tüylerinden, köşelerde sıkışmış tozlara kadar her şeyi 65 dakikaya kadar kesintisiz temizlikle ortadan kaldırabiliyor.

    LED Optik Teknolojisi

    Cihazdaki parlak LED ışıklar, en karanlık noktalardaki tozları ve kirleri bulmanıza yardımcı oluyor ve çift LED ışığı, temizlik yüzeyini eksiksiz bir şekilde aydınlatarak her detayı görmenizi sağlıyor. Bu özellik, gizli köşelerdeki kirleri kaçırmamanızı sağlayarak temizlik verimliliğini de arttırıyor.

    Dreame R10 Pro: Kablosuz temizlikte güç ve estetik Tam Boyutta Gör

    Çok Yüzey Başlığı

    Çok yüzey başlığı, farklı zeminlerde mükemmel temizlik sağlarken, değiştirilebilir yumuşak rulo fırça sert zeminlerdeki kiri, tozu ve saçları temizleme esnekliği sunuyor. Özel olarak tasarlanmış fırça seçenekleri, köşe bucak temizlik yapmayı kolaylaştırıyor.

    Geniş Aksesuar Seçenekleri

    Dreame R10 Pro'nun geniş aksesuar takımı, kullanıcılara evlerini detaylı bir şekilde temizleme imkanı sunuyor. Bükülebilir ince aralık başlığı, geniş başlık, motorlu mini fırça gibi seçeneklerle her türlü yüzey ve köşeyi kolayca temizleyebilirsiniz.

    Dreame R10 Pro: Kablosuz temizlikte güç ve estetik Tam Boyutta Gör

    Sürekli Temizlik

    Bağımsız motoruyla 150AW emiş gücü sunan R10 Pro, kesintisiz temizlik olanağı sağlıyor. Tasarımı, temizlik esnasında emiş gücünün bataryanın ısınmasından veya toz emiş kanallarının tıkanmasından etkilenmeden devam etmesini sağlıyor.

    Sonuç

    Dreame R10 Pro, şık tasarımı, güçlü temizlik performansı ve geniş aksesuar seçenekleri ile ev temizliğini kolaylaştırıyor. LED optik teknolojisi, 150AW emiş gücü ve Anti-Tangle fırça teknolojisi gibi özellikleriyle kullanıcılarına mükemmel bir temizlik deneyimi sunuyor. Evinizin her köşesini rahatlıkla temizleyebilen bu kablosuz dikey süpürge, kullanıcıların tüm beklentilerini karşılamak için tasarlanmış.

    Dreame R10 Pro, 30 Kasım tarihine kadar Hepsiburada’da 9.999 TL kampanyalı fiyatı ile satışa sunuluyor. Satın almak için buradaki linke tıklayabilirsiniz.

    Teknik Özellikler:

    Nominal Güç: 425 W
    Emiş Gücü: 150 AW
    Pil Kapasitesi: 7 x 3,000mAh
    Maksimum Çalışma Süresi: 65 dakika
    Ağırlık: 1.65 kg
    Şarj Süresi: Yaklaşık 4 saat
    Toz Haznesi Kapasitesi: 0.6 L

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 1 hafta önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 hafta önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 hafta önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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