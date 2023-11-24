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    DreameBot L10s Pro: Akıllı ve güçlü temizlik çözümü

    DreameBot L10s Pro, gücü ve akıllı özellikleriyle, ev kullanıcılarına pratik ve etkili bir temizlik çözümü sunuyor.                                              
    DreameBot L10s Pro: Akıllı ve güçlü temizlik çözümü Tam Boyutta Gör
    DreameBot L10s Pro, derinlemesine paspaslama özelliğiyle güçlü süpürme yeteneklerini harmanlayarak, minimalist şarj istasyonu ile ev temizliğine yeni bir boyut getiriyor. Ahşap, fayans, halı ve diğer zeminler için dört emme seviyesi ve üç su kullanım seviyesi sunarak adapte temizlik imkanı sağlıyor. Üstelik kullanıcı ihtiyaçları doğrultusunda uygulama üzerinden anlık olarak emme ve su kullanım seviyelerini değiştirmek mümkün.

    Güçlü Emiş ve Paspas Özellikleri

    Özellikle evcil hayvan sahiplerine yönelik olarak tasarlanan DreameBot L10s Pro, 5.300 Pa emiş gücüyle halıların derinliklerindeki tozları etkili bir şekilde temizlerken, kiri ve kırıntıları yok ediyor. Kauçuk fırça sistemi, evcil hayvan tüyleriyle başa çıkarken, bu ürünü ideal bir tercih haline getiriyor.

    Engelleri Görür, Sakınır

    L10s Pro, temizlik esnasında engelleri algılayarak doğru bir şekilde kaçınıyor ve sıkışma riskini önlüyor. Sensörleri sayesinde etraftaki büyük nesneleri algılayarak etkili bir temizlik sağlıyor.

    DreameBot L10s Pro: Akıllı ve güçlü temizlik çözümü Tam Boyutta Gör

    Akıllı ve Hassas Temizlik

    Zemin türlerine göre otomatik olarak emiş gücünü ayarlayan DreameBot L10s Pro, kilim ve halıdaki kirleri hassas bir şekilde temizleyerek derinlemesine bir temizlik sunuyor. Ayrıca, 7 mm'ye kadar olan engelleri rahatlıkla aşabiliyor.

    Akıllı Navigasyon ve Uzun Süreli Temizlik

    L10s Pro, ev haritasını hızlı bir şekilde çıkarır ve temizlik rotasını optimize eder. Akıllı LİDAR navigasyon sistemi sayesinde hızlıca evin haritasını oluşturarak uzun süreli temizlik seansları için gereken tüm gücü sunar. 5.200 mAh kapasiteli pil sayesinde uzun süreli ve etkili temizlik yapabilir.

    DreameBot L10s Pro, üç boyutlu yapısal ışıklandırma, LİDAR navigasyon ve kapsamlı halı temizliği için sunduğu 5.300 Pa emiş gücünü minimal ve şık bir tasarımla buluşturuyor.

    DreameBot L10s Pro: Akıllı ve güçlü temizlik çözümü Tam Boyutta Gör
    DreameBot L10s Pro, Hepsiburada'da 15,959 TL liste fiyatı yerine kampanyalı satış fiyatı olan 11,490 TL'den satın alınabilir. Hepsiburada'da satın almak için buradaki bağlantıya tıklayabilirsiniz.

    DreameBot L10s Pro Teknik Özellikler:

    Emiş Gücü: 5.300 Pa
    Batarya Kapasitesi: 5.200 mAh
    Su Tankı Kapasitesi: 190 mL
    Toz Haznesi Kapasitesi: 450L
    Çalışma Süresi: 280 dakika (Sessiz modda süpürme ve paspas)
    Ses Düzeyi: 20 dB
    Ağırlık: 3.7 kg

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 3 hafta önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 hafta önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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