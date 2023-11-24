DreameBot L10s Pro: Akıllı ve güçlü temizlik çözümü

- Güçlü Emiş ve Paspas Özellikleri
- Engelleri Görür, Sakınır
- Akıllı ve Hassas Temizlik
- Akıllı Navigasyon ve Uzun Süreli Temizlik
- DreameBot L10s Pro Teknik Özellikler:
- Yorumlar
Güçlü Emiş ve Paspas Özellikleri
Özellikle evcil hayvan sahiplerine yönelik olarak tasarlanan DreameBot L10s Pro, 5.300 Pa emiş gücüyle halıların derinliklerindeki tozları etkili bir şekilde temizlerken, kiri ve kırıntıları yok ediyor. Kauçuk fırça sistemi, evcil hayvan tüyleriyle başa çıkarken, bu ürünü ideal bir tercih haline getiriyor.
Engelleri Görür, Sakınır
L10s Pro, temizlik esnasında engelleri algılayarak doğru bir şekilde kaçınıyor ve sıkışma riskini önlüyor. Sensörleri sayesinde etraftaki büyük nesneleri algılayarak etkili bir temizlik sağlıyor.
Akıllı ve Hassas Temizlik
Zemin türlerine göre otomatik olarak emiş gücünü ayarlayan DreameBot L10s Pro, kilim ve halıdaki kirleri hassas bir şekilde temizleyerek derinlemesine bir temizlik sunuyor. Ayrıca, 7 mm'ye kadar olan engelleri rahatlıkla aşabiliyor.
Akıllı Navigasyon ve Uzun Süreli Temizlik
L10s Pro, ev haritasını hızlı bir şekilde çıkarır ve temizlik rotasını optimize eder. Akıllı LİDAR navigasyon sistemi sayesinde hızlıca evin haritasını oluşturarak uzun süreli temizlik seansları için gereken tüm gücü sunar. 5.200 mAh kapasiteli pil sayesinde uzun süreli ve etkili temizlik yapabilir.
DreameBot L10s Pro, üç boyutlu yapısal ışıklandırma, LİDAR navigasyon ve kapsamlı halı temizliği için sunduğu 5.300 Pa emiş gücünü minimal ve şık bir tasarımla buluşturuyor.
DreameBot L10s Pro Teknik Özellikler:
Emiş Gücü: 5.300 Pa
Batarya Kapasitesi: 5.200 mAh
Su Tankı Kapasitesi: 190 mL
Toz Haznesi Kapasitesi: 450L
Çalışma Süresi: 280 dakika (Sessiz modda süpürme ve paspas)
Ses Düzeyi: 20 dB
Ağırlık: 3.7 kg
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.