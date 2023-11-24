DreameBot L10s Pro: Akıllı ve güçlü temizlik çözümü

Tam Boyutta Gör DreameBot L10s Pro, derinlemesine paspaslama özelliğiyle güçlü süpürme yeteneklerini harmanlayarak, minimalist şarj istasyonu ile ev temizliğine yeni bir boyut getiriyor. Ahşap, fayans, halı ve diğer zeminler için dört emme seviyesi ve üç su kullanım seviyesi sunarak adapte temizlik imkanı sağlıyor. Üstelik kullanıcı ihtiyaçları doğrultusunda uygulama üzerinden anlık olarak emme ve su kullanım seviyelerini değiştirmek mümkün.

Güçlü Emiş ve Paspas Özellikleri

Özellikle evcil hayvan sahiplerine yönelik olarak tasarlanan DreameBot L10s Pro, 5.300 Pa emiş gücüyle halıların derinliklerindeki tozları etkili bir şekilde temizlerken, kiri ve kırıntıları yok ediyor. Kauçuk fırça sistemi, evcil hayvan tüyleriyle başa çıkarken, bu ürünü ideal bir tercih haline getiriyor.

Engelleri Görür, Sakınır

L10s Pro, temizlik esnasında engelleri algılayarak doğru bir şekilde kaçınıyor ve sıkışma riskini önlüyor. Sensörleri sayesinde etraftaki büyük nesneleri algılayarak etkili bir temizlik sağlıyor.

Tam Boyutta Gör

Akıllı ve Hassas Temizlik

Zemin türlerine göre otomatik olarak emiş gücünü ayarlayan DreameBot L10s Pro, kilim ve halıdaki kirleri hassas bir şekilde temizleyerek derinlemesine bir temizlik sunuyor. Ayrıca, 7 mm'ye kadar olan engelleri rahatlıkla aşabiliyor.

Akıllı Navigasyon ve Uzun Süreli Temizlik

L10s Pro, ev haritasını hızlı bir şekilde çıkarır ve temizlik rotasını optimize eder. Akıllı LİDAR navigasyon sistemi sayesinde hızlıca evin haritasını oluşturarak uzun süreli temizlik seansları için gereken tüm gücü sunar. 5.200 mAh kapasiteli pil sayesinde uzun süreli ve etkili temizlik yapabilir.

DreameBot L10s Pro, üç boyutlu yapısal ışıklandırma, LİDAR navigasyon ve kapsamlı halı temizliği için sunduğu 5.300 Pa emiş gücünü minimal ve şık bir tasarımla buluşturuyor.

DreameBot L10s Pro Teknik Özellikler:

Emiş Gücü: 5.300 Pa

Batarya Kapasitesi: 5.200 mAh

Su Tankı Kapasitesi: 190 mL

Toz Haznesi Kapasitesi: 450L

Çalışma Süresi: 280 dakika (Sessiz modda süpürme ve paspas)

Ses Düzeyi: 20 dB

Ağırlık: 3.7 kg

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