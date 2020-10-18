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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    DS 7 Crossback E-Tense 4x4 Türkiye fiyatı ve özellikleri

    "Tek bedende iki ruh" sloganıyla yola çıkan DS 7 Crossback E-Tense 4x4, şarj edilebilir hibrit motoruyla hem düşük yakıt tüketimi hem de yüksek performans vadediyor. DS 7 Crossback E-Tense 4x4 fiyatı:
    4 gün
    11,2b
    1
    18
    Otomobil Teknolojileri
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    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    DS 7 Crossback E-Tense 4x4 Türkiye fiyatı ve özellikleri
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    Şık tasarımıyla dikkat çeken DS 7 Crossback'in PHEV yani şarj edilebilir hibrit versiyonu E-Tense, "tek bedende iki ruh" mottosuyla yola çıkıyor. DS 7 Crossback E-Tense 4x4 fiyatı 879.500 TL'den başlıyor.

    Bir yandan düşük yakıt tüketimiyle dikkat çeken DS 7 Crossback E-Tense diğer yandan ailenin en yüksek performanslı ve ilk 4x4 üyesi olma özelliği taşıyor. Tasarım olarak E-Tense rozeti ve şarj giriş soketi dışında diğer versiyonlarla arasında bir fark bulunmuyor. Vites kolu üzerindeki kabartmalı E harfi ve bilgi-eğlence sistemine eklenen sürüş menzili, şarj istasyonu gibi bilgiler de iç mekandaki farklılıklardan.

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    13.2 kWh kapasiteli batarya paketine sahip olan DS 7 Crossback E-Tense'in saf elektrikli sürüş menzili WLTP'ye göre 58 kilometre (NEDC'ye göre 68 km) olarak açıklandı. Modelin ilk kişiliğini oluşturan düşük yakıt tüketiminde ise karşımıza NEDC'ye göre 1.5 lt/100 km gibi bir değer çıkıyor. Yine aynı standartlara göre ölçülen CO2 emisyonu da 34 g/km.

    DS 7 Crossback E-Tense 4x4 Türkiye fiyatı ve özellikleri
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    DS 7 Crossback E-Tense'in batarya paketi, özel 32 A güç çıkışına sahip 6,6 kW gücündeki şarj cihazıyla 1 saat 45 dakikada ya da 8 A standart topraklı priz bağlantısıyla 8 saatte tamamen doldurulabiliyor.

    DS 7 Crossback E-Tense'in performansı da ikinci kişiliğini oluşturuyor. 1.6 litrelik benzinli motor ve iki elektrik motorunun kombinasyonuyla 300 beygir güç ve 520 Nm tork değerlerine ulaşan araç, dört tekerlekten çekiş sisteminin de yardımıyla 0-100 km/s hızlanmasını 5.9 saniyede tamamlıyor. Maksimum sürati 235 km/s olarak açıklanan DS 7 Crossback E-Tense'in saf elektrikli sürüş modunda çıkabileceği maksimum hız ise 135 km/s.

    Rivoli ve Opera donanım seviyeleriyle satışa sunulan DS 7 Crossback E-Tense fiyatları bu donanım seviyeleri için sırasıyla 879.500 TL ve 896.800 TL seviyelerinden başlıyor.



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    En gerçekçi yapay et

    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    51 dakika önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    1 saat önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    2 saat önce
    CrrystaL

    ne la bu

    2 saat önce
    TheJudgé

    bune la

    8 saat önce
    zOppOr

    Deneme

    12 saat önce
    hareketliperde

    v

    18 saat önce
    Steelo

    noluyo

    19 saat önce
    TR_mahmutpek

    bu ne la

    1 gün önce
    danlabilic

    .

    1 gün önce
    ikibinonlar

    👌🏻 test

    2 hafta önce
    bahtiyaruckun

    3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize

    4 hafta önce
    Jeolog.

    test

    4 hafta önce
    Ankaratıplı

    içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım

    1 ay önce
    Barni Moloztaş

    3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS

    1 ay önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    ezicioyuncu (Bora ) 4 gün en beğenilen
    Alırsın renç roverini kardeş
    Yanıtla +6
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    bbuzol (Bahadır BUZOL) 4 gün
    Düşünsenize işiniz çok iyi ayda min 20k 30 k kazanıyorsunuz, yinede bu arabayı hayal edemiyorsunuz. Yazık ülkemize gerçekten. Bittik.
    1 Yanıt Yanıtla +5
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    SeniorGrandMaster 4 gün
    Ben sadece Fiyatına baktım uçukla geri çıktım.
    Yanıtla +5
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    Daha Fazla Beğenilen Yorum
    Yorumlar (13) Yorum Yaz Forumda Gör
    UçamayanHollandalı (Kaan ) 4 gün
    Gerçekten yüksek araca binmek isteyen insanların tercih edeceği bir araç değil. Suv sonuçta 300 beygir tatmin edicidir,130'luğu bence yeterli değil. Turbo benzin ama bence yinede yeterli değil. 160 veya 170'lik olsaydı iyi olabilirdi modeller bakımından.
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    BenjaminGreen (Bünyamin ) 4 gün
    Ben birkaç yıl önce forester veya ds7 alma planları yapıyordum, alırım diyordum yani şu halimize bak hala B sınıfına biniyorum ve anca duster alırım bu gidişle, hatta ciddi ciddi düşünmeye başladım yazıklar olsun şu halimize.
    Yanıtla +1
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    399N3N 4 gün
    Kıymeti bilinmeyen fransız rolls roycu
    Yanıtla +2
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    bbuzol (Bahadır BUZOL) 4 gün
    Düşünsenize işiniz çok iyi ayda min 20k 30 k kazanıyorsunuz, yinede bu arabayı hayal edemiyorsunuz. Yazık ülkemize gerçekten. Bittik.
    1 Yanıt Yanıtla +5
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    bio technolog (Çocukadam Abasıyanık) 4 gün bbuzol
    Eve giren para ayda 10 bin 2006 golf bile hayal edemiyorum ds 7 kenarda dursun bi



    15 yaşında bir araba bile hayal edemiyorum şuan nasıl alıcam herşeyden kısıp
    Yanıtla +2
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    Last Troll Bender 4 gün
    Hey maşallah nerdeyse 100.000 dolar. Elin amerikalısı o paraya 420 beygirlik tank gibi cadillac escalade' alır üstüne 30.000 doları kalır.
    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
    1 Yanıt Yanıtla +3
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    thefuneral 4 gün Last Troll Bender
    karşılaştırdığın segment bile çok farklı😄
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    quxall (ens ars) 4 gün
    %80 ötv ile ham vergisiz fiyatı bile 414bin tl oluyor, çok fazla gerçekten de.
    Yanıtla +2
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    ezicioyuncu (Bora ) 4 gün en beğenilen
    Alırsın renç roverini kardeş
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    Ussuz (mehmet ) 4 gün
    Range rover alırım o paraya
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    Vincent54 (Yuşa Topaloğlu) 4 gün
    passat alırsın
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    SeniorGrandMaster 4 gün
    Ben sadece Fiyatına baktım uçukla geri çıktım.
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    11154 kez okundu.
    13 kişi, toplam 13 yorum yazdı.

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