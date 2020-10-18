DS 7 Crossback E-Tense 4x4 Türkiye fiyatı ve özellikleri

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Şık tasarımıyla dikkat çeken DS 7 Crossback'in PHEV yani şarj edilebilir hibrit versiyonu E-Tense, "tek bedende iki ruh" mottosuyla yola çıkıyor. DS 7 Crossback E-Tense 4x4 fiyatı 879.500 TL'den başlıyor.

Bir yandan düşük yakıt tüketimiyle dikkat çeken DS 7 Crossback E-Tense diğer yandan ailenin en yüksek performanslı ve ilk 4x4 üyesi olma özelliği taşıyor. Tasarım olarak E-Tense rozeti ve şarj giriş soketi dışında diğer versiyonlarla arasında bir fark bulunmuyor. Vites kolu üzerindeki kabartmalı E harfi ve bilgi-eğlence sistemine eklenen sürüş menzili, şarj istasyonu gibi bilgiler de iç mekandaki farklılıklardan.

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13.2 kWh kapasiteli batarya paketine sahip olan DS 7 Crossback E-Tense'in saf elektrikli sürüş menzili WLTP'ye göre 58 kilometre (NEDC'ye göre 68 km) olarak açıklandı. Modelin ilk kişiliğini oluşturan düşük yakıt tüketiminde ise karşımıza NEDC'ye göre 1.5 lt/100 km gibi bir değer çıkıyor. Yine aynı standartlara göre ölçülen CO2 emisyonu da 34 g/km.

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DS 7 Crossback E-Tense'in batarya paketi, özel 32 A güç çıkışına sahip 6,6 kW gücündeki şarj cihazıyla 1 saat 45 dakikada ya da 8 A standart topraklı priz bağlantısıyla 8 saatte tamamen doldurulabiliyor.

DS 7 Crossback E-Tense'in performansı da ikinci kişiliğini oluşturuyor. 1.6 litrelik benzinli motor ve iki elektrik motorunun kombinasyonuyla 300 beygir güç ve 520 Nm tork değerlerine ulaşan araç, dört tekerlekten çekiş sisteminin de yardımıyla 0-100 km/s hızlanmasını 5.9 saniyede tamamlıyor. Maksimum sürati 235 km/s olarak açıklanan DS 7 Crossback E-Tense'in saf elektrikli sürüş modunda çıkabileceği maksimum hız ise 135 km/s.

Rivoli ve Opera donanım seviyeleriyle satışa sunulan DS 7 Crossback E-Tense fiyatları bu donanım seviyeleri için sırasıyla 879.500 TL ve 896.800 TL seviyelerinden başlıyor.

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