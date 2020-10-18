DS 7 Crossback E-Tense 4x4 Türkiye fiyatı ve özellikleri

Şık tasarımıyla dikkat çeken DS 7 Crossback'in PHEV yani şarj edilebilir hibrit versiyonu E-Tense, "tek bedende iki ruh" mottosuyla yola çıkıyor. DS 7 Crossback E-Tense 4x4 fiyatı 879.500 TL'den başlıyor.
Bir yandan düşük yakıt tüketimiyle dikkat çeken DS 7 Crossback E-Tense diğer yandan ailenin en yüksek performanslı ve ilk 4x4 üyesi olma özelliği taşıyor. Tasarım olarak E-Tense rozeti ve şarj giriş soketi dışında diğer versiyonlarla arasında bir fark bulunmuyor. Vites kolu üzerindeki kabartmalı E harfi ve bilgi-eğlence sistemine eklenen sürüş menzili, şarj istasyonu gibi bilgiler de iç mekandaki farklılıklardan.
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13.2 kWh kapasiteli batarya paketine sahip olan DS 7 Crossback E-Tense'in saf elektrikli sürüş menzili WLTP'ye göre 58 kilometre (NEDC'ye göre 68 km) olarak açıklandı. Modelin ilk kişiliğini oluşturan düşük yakıt tüketiminde ise karşımıza NEDC'ye göre 1.5 lt/100 km gibi bir değer çıkıyor. Yine aynı standartlara göre ölçülen CO2 emisyonu da 34 g/km.
DS 7 Crossback E-Tense'in batarya paketi, özel 32 A güç çıkışına sahip 6,6 kW gücündeki şarj cihazıyla 1 saat 45 dakikada ya da 8 A standart topraklı priz bağlantısıyla 8 saatte tamamen doldurulabiliyor.
DS 7 Crossback E-Tense'in performansı da ikinci kişiliğini oluşturuyor. 1.6 litrelik benzinli motor ve iki elektrik motorunun kombinasyonuyla 300 beygir güç ve 520 Nm tork değerlerine ulaşan araç, dört tekerlekten çekiş sisteminin de yardımıyla 0-100 km/s hızlanmasını 5.9 saniyede tamamlıyor. Maksimum sürati 235 km/s olarak açıklanan DS 7 Crossback E-Tense'in saf elektrikli sürüş modunda çıkabileceği maksimum hız ise 135 km/s.
Rivoli ve Opera donanım seviyeleriyle satışa sunulan DS 7 Crossback E-Tense fiyatları bu donanım seviyeleri için sırasıyla 879.500 TL ve 896.800 TL seviyelerinden başlıyor.
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En gerçekçi yapay et
MERHaba kız var mı :D
İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye
yine de bir et değil...
ne la bu
bune la
Deneme
noluyo
bu ne la
👌🏻 test
3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize
test
içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım
3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS
15 yaşında bir araba bile hayal edemiyorum şuan nasıl alıcam herşeyden kısıp
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Galeri, ds 7 crossback e-tense 4x4 fiyat ve