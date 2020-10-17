Akıllı telefon pazarındaki konumu riske giren Huawei, otomobiller için teknoloji geliştirecek

Tam Boyutta Gör

Sektöre yakın kaynaklardan gelen bilgilere göre, Çinli telekomünikasyon devi Huawei, akıllı arabalarla ilgili teknolojilerin geliştirilmesine ek kaynak ayırmayı planlıyor. Bunun ana nedeni ise şirketin akıllı telefon pazarında yaşadığı kısıtlama ve yaptırımlar.

Ayrıca Bkz. "Oppo, Huawei'yi geçerek Avrupa'nın üçüncü büyük akıllı telefon üreticisi olmak istiyor"

Huawei yeni gelir kaynakları arayışında

Huawei şu anda Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen sert kısıtlayıcı önlemler nedeniyle zor durumda. Şirket, küresel akıllı telefon pazarındaki yerini çoktan kaybetmeye başladı ve önümüzdeki yıl, bir çok uzmana göre Huawei hücresel cihazların tedariki yüzde 75 oranında düşebilir. Ayrıca Çinli şirketin, gelişmiş 5G ekipmanlarının tanıtımında da ciddi zorluklar yaşaması bekleniyor. Dolayısı ile şirket yeni gelir kaynakları arama noktasın geldi ve bunlardan biri de otomotiv sektörü olabilir.

Tam Boyutta Gör

Raporlara göre Huawei, akıllı otomobiller için çok çeşitli ürünler tedarik edecek bir yapı oluşturuyor. Bu hem donanım, hem de yazılım çözümleri için geçerli. Bu gelişmelere paralel olarak şirketin binlerce otomotiv teknolojisi profesyonelinden oluşan bir ekip kurduğu söyleniyor. Özellikle daha önce ilgili alanda başka şirketlerde çalışmış uzmanların işe alındığı belirtilmiş. Daha önce, Huawei'nin HarmonyOS işletim sistemini araba bilgi-eğlence kompleksleri segmentinde tanıtmayı planladığı söylenmişti. Ayrıca şirket, akıllı otomobiller için çeşitli çipler üretmeye de başlayabilir.

https://www.phonearena.com/news/huawei-planning-to-be-auto-parts-supplier-after-5g-and-smartphone-troubles_id127888

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.