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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Akıllı telefon pazarındaki konumu riske giren Huawei, otomobiller için teknoloji geliştirecek

    Uzunca bir süredir ABD yaptırımlarına maruz kalan Huawei, şirketin akıllı telefon pazarındaki konumunu kaybedeceği öngörüsü ile otomobiller için teknoloji geliştirmeye yönelecek.
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    Cep Telefonları
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    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Akıllı telefon pazarındaki konumu riske giren Huawei, otomobiller için teknoloji geliştirecek
    Tam Boyutta Gör

    Sektöre yakın kaynaklardan gelen bilgilere göre, Çinli telekomünikasyon devi Huawei, akıllı arabalarla ilgili teknolojilerin geliştirilmesine ek kaynak ayırmayı planlıyor. Bunun ana nedeni ise şirketin akıllı telefon pazarında yaşadığı kısıtlama ve yaptırımlar.

    Ayrıca Bkz. "Oppo, Huawei'yi geçerek Avrupa'nın üçüncü büyük akıllı telefon üreticisi olmak istiyor"

    Huawei yeni gelir kaynakları arayışında

    Huawei şu anda Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen sert kısıtlayıcı önlemler nedeniyle zor durumda. Şirket, küresel akıllı telefon pazarındaki yerini çoktan kaybetmeye başladı ve önümüzdeki yıl, bir çok uzmana göre Huawei hücresel cihazların tedariki yüzde 75 oranında düşebilir. Ayrıca Çinli şirketin, gelişmiş 5G ekipmanlarının tanıtımında da ciddi zorluklar yaşaması bekleniyor. Dolayısı ile şirket yeni gelir kaynakları arama noktasın geldi ve bunlardan biri de otomotiv sektörü olabilir.

    Akıllı telefon pazarındaki konumu riske giren Huawei, otomobiller için teknoloji geliştirecek
    Tam Boyutta Gör

    Raporlara göre Huawei, akıllı otomobiller için çok çeşitli ürünler tedarik edecek bir yapı oluşturuyor. Bu hem donanım, hem de yazılım çözümleri için geçerli. Bu gelişmelere paralel olarak şirketin binlerce otomotiv teknolojisi profesyonelinden oluşan bir ekip kurduğu söyleniyor. Özellikle daha önce ilgili alanda başka şirketlerde çalışmış uzmanların işe alındığı belirtilmiş. Daha önce, Huawei'nin HarmonyOS işletim sistemini araba bilgi-eğlence kompleksleri segmentinde tanıtmayı planladığı söylenmişti. Ayrıca şirket, akıllı otomobiller için çeşitli çipler üretmeye de başlayabilir.



    https://www.phonearena.com/news/huawei-planning-to-be-auto-parts-supplier-after-5g-and-smartphone-troubles_id127888 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En gerçekçi yapay et

    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    34 dakika önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    1 saat önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    1 saat önce
    CrrystaL

    ne la bu

    2 saat önce
    TheJudgé

    bune la

    8 saat önce
    zOppOr

    Deneme

    12 saat önce
    hareketliperde

    v

    18 saat önce
    Steelo

    noluyo

    19 saat önce
    TR_mahmutpek

    bu ne la

    1 gün önce
    danlabilic

    .

    1 gün önce
    ikibinonlar

    👌🏻 test

    2 hafta önce
    bahtiyaruckun

    3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize

    4 hafta önce
    Jeolog.

    test

    4 hafta önce
    Ankaratıplı

    içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım

    1 ay önce
    Barni Moloztaş

    3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS

    1 ay önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    fhrstw 5 gün en beğenilen TheCaliph_
    Valla romantizmi bir kenara bırakmak lazım tam bağımsız biat etmeyen ülke olmak için en azından gsyih 4-5 trilyon dolar olması lazım öyle 700-800 milyar dolarla dünya 5’ten büyük deyince kimse sizi ciddiye almaz. Şuan Türkiye Abd tarafında olmazsa net kaybedecek. Ama Abd ambargosu olan Huwaei ürünler cayır cayır satılıyor evlere router diye sokuluyor. Bu bilgilerin tamamı Çin’e gidiyor ne yapılıyor bilmiyoruz. Ayrıca işin duygusal boyutuna bakacak olursak Doğu Türkistan’da ki zulmü sağır sultan duydu. Biz hala kınayamadık bile... Sonra yerli milli geyikleri havada uçsun dursun.
    Valla romantizmi bir kenara bırakmak lazım tam bağımsız biat etmeyen ülke olmak için en azından gsyih 4-5 trilyon dolar olması lazım öyle 700-800 milyar dolarla...
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    1 Yanıt Yanıtla +12
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    Xtrud (Harun Yahya) 5 gün
    Sanırım Uygur Türkleri katliamı sadece Huawei ile ilgili ben hiç Oppo Xiaomi konularında görmedim. Apple konularında da ABD'nin yaptığı katliamların konuşulduğunu hele hiç görmedim.
    Sanırım Uygur Türkleri katliamı sadece Huawei ile ilgili ben hiç Oppo Xiaomi konularında görmedim. Apple konularında da ABD'nin yaptığı katliamların konuşulduğ...
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    1 Yanıt Yanıtla +5
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    oly1786 (caner nebi) 5 gün
    E hani kendi yazılımını kendi ekosistemini oluşturuyordu, gümbür gümbür geliyordu Huawei?
    Ne oldu, Mesut Bey, Erdi Bey, sahneye alalım sizi.
    Yanıtla +2
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    Xtrud (Harun Yahya) 5 gün
    Sanırım Uygur Türkleri katliamı sadece Huawei ile ilgili ben hiç Oppo Xiaomi konularında görmedim. Apple konularında da ABD'nin yaptığı katliamların konuşulduğunu hele hiç görmedim.
    1 Yanıt Yanıtla +5
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    mokoko_TR 5 gün Xtrud
    uygur türkleri meselesi ni hükümetin yumuşak karnı olarak görülüyor wahşi muhalefet tarafından dh de chp gençlik kollarına döndü.. hali ile oradan muhalefet yapamaya çalışıyorlar
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    TheCaliph_ 5 gün
    İlla biri her seyimizi bilecek yani. Ya Cinliler ya Amerikalilar tarafini sec hesabi
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    fhrstw 5 gün TheCaliph_
    Valla romantizmi bir kenara bırakmak lazım tam bağımsız biat etmeyen ülke olmak için en azından gsyih 4-5 trilyon dolar olması lazım öyle 700-800 milyar dolarla dünya 5’ten büyük deyince kimse sizi ciddiye almaz. Şuan Türkiye Abd tarafında olmazsa net kaybedecek. Ama Abd ambargosu olan Huwaei ürünler cayır cayır satılıyor evlere router diye sokuluyor. Bu bilgilerin tamamı Çin’e gidiyor ne yapılıyor bilmiyoruz. Ayrıca işin duygusal boyutuna bakacak olursak Doğu Türkistan’da ki zulmü sağır sultan duydu. Biz hala kınayamadık bile... Sonra yerli milli geyikleri havada uçsun dursun.
    1 Yanıt Yanıtla +12
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