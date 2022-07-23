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    DSÖ, Maymun Çiçeği hastalığı için küresel acil durum kararı aldı

    COVID-19’un yıkıcı etkilerini henüz atlamamışken Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Maymun Çiçeği virüsü hakkında küresel acil durum kararı aldığını açıkladı. Virüsün 70’ten fazla ülkeye yayıldığı açıklandı.
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    DSÖ, Maymun Çiçeği hastalığı için küresel acil durum kararı aldı
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    Maymun Çiçeği (Monkeypox) virüsü artık küresel ölçekte bir tehlike haline gelmiş bulunuyor. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından kısa bir süre önce alınan karara göre hastalık için küresel acil durum ilan edildi. Alınan kararla birlikte Maymun Çiçeği hastalığı COVID-19 ile aynı önem derecesine ulaşmış durumda.

    Vakalar buzdağının sadece görünen kısmı

    Birleşmiş Milletlere bağlı DSÖ kuruluşu, virüsün 74 ülkeye yayıldığını ve 16.836 vakanın tespit edildiğini bildiriyor. Yale Üniversitesi'nde halk sağlığı ve epidemiyoloji profesörü olan Albert Ko, tespit edilen vakaların buzdağının sadece görünen kısmı olduğunu söylüyor. Ko’ya göre Avrupa ve ABD’de ki salgınları durdurmanın artık çok geç. Öte yandan virüsün yetersiz kaynaklara sahip fakir ülkelere büyük zararlar vermeden önce durdurulabileceği aktarılıyor.

    Virüsün iki türü var

    Maymun Çiçeği virüsünün insanlarda görünen iki türü olduğu bildiriliyor. Bunlardan yüzde 10 ölüm oranına sahip olan türü şu anda sadece Afrika’da tespit edilmiş durumda. Dünya genelinde salgını tetikleyen versiyonu ise nadiren ölümcül olan hafif bir tür. Virüsün her iki versiyonunda da vücutta ateş ve ağrılara neden olan kızarıklıklar oluştuğu gözlemlenmekte. Bilim insanları Maymun Çiçeği virüsünün enfekte kişiyle temas halinde veya enfekte kişinin vücut sıvılarıyla bulaştığına dikkat çekiyor.

    DSÖ, Maymun Çiçeği hastalığı için küresel acil durum kararı aldı
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    Maymun Çiçeği tedavisi var mı?

    Maymun Çiçeği hastalığı esasında yeni bir virüs çeşidi değil. İlk olarak insanlarda 1970 yılında görülmüş olan hastalık için antiviral ilaçlar ve aşılar mevcut. ABD ve Avrupa’da virüs hafif seyrediyor ve buradaki ülkelerin aşılara erişimi halihazırda bulunuyor. Ancak vakaların daha ciddi olduğu Afrika’da aşı konusunda ciddi eksikliklerin olması endişe verici.

    Başka bir endişe ise aşı arzının halihazırda az olması. Bu bildiri ile birlikte acil durumun ilan edilmesinin, risk atlında olmayan kişilerde bile aşı talebi oluşturabileceği belirtiliyor. Bununla birlikte DSÖ genel direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, "Dünyaya hızla yayılan, hakkında çok az şey anladığımız ve kriterleri karşılayan bir salgınımız var" dedi.

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