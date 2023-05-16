Dünya Sağlık Örgütü, yapay zeka kullanımı konusunda uyardı

DSÖ, yapay zekalardan endişeli
DSÖ yaptığı açıklamada, yapay zekayı eğitmek için kullanılan verilerin önyargılı olabileceğinin altını çiziyor. Bu veriler ışığındaysa yapay zekanın yanıltıcı veya yanlış bilgiler üretebileceğini ve modellerin dezenformasyon üretmek için kötüye kullanılabileceği belirtiliyor. Öte yandan BM sağlık kuruluşu, ChatGPT gibi oluşturulan büyük dil modeli araçlarının (LLM) insan refahını ve halk sağlığını korumak için kullanılmasının risklerini değerlendirmenin "zorunlu" olduğunu söyledi.
Esasında DSÖ ve BM'nin sağlık kolu endişelerinde son derece haklı. Mevcut üretken yapay zeka araçlarının "halüsinasyon" görme, yani bir şeyleri uydurmaya yatkın oldukları bilinen bir gerçek. Bu nedenle bir bilgiyi yanlış vermekle beraber bu araçların tamamen uydurma bir bilgi vermesi de muhtemel.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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zaman içinde kullanımdan kaynaklı sistemde oluşacak boşluklar aracın yüksek süratte stabil gitmesini etkiler
Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.
Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.