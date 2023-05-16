Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Dünya Sağlık Örgütü, yapay zeka kullanımı konusunda uyardı

    Yapay zeka kullanımı her geçen gün artarken mevcut üretken yapay zeka araçlarının yanlış bilgi vermesi risk oluşturuyor. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) de yapay zeka kullanımı konusunda uyardı.
    Oy Ver
    DSÖ, yapay zeka kullanımı konusunda uyardı Tam Boyutta Gör
    Özellikle ChatGPT gibi üretken yapay zeka araçlarının giderek yaygınlaşması bazı endüstrileri derinden etkilemeye başladı. Bunun yanında bu AI araçlarının “halüsinasyon” görme sorunu ise yanlış bilgi üretimine neden oluyor. Bu bağlamda Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), bugün yaptığı açıklamada yapay zekanın kamu sağlık hizmetleri için kullanılmasında dikkatli olunması çağrısında bulundu.

    DSÖ, yapay zekalardan endişeli

    DSÖ, yapay zeka kullanımı konusunda uyardı Tam Boyutta Gör
    DSÖ, yapay zekanın potansiyeli konusunda hevesli olduğunu belirtmekten çekinmiyor. Ancak Örgüt, sağlık bilgilerine erişimi iyileştirmek, bir karar destek aracı olarak ve teşhis sürecini iyileştirmek için yapay zekanın nasıl kullanılacağı konusunda endişeleri olduğunu söyledi.

    DSÖ yaptığı açıklamada, yapay zekayı eğitmek için kullanılan verilerin önyargılı olabileceğinin altını çiziyor. Bu veriler ışığındaysa yapay zekanın yanıltıcı veya yanlış bilgiler üretebileceğini ve modellerin dezenformasyon üretmek için kötüye kullanılabileceği belirtiliyor. Öte yandan BM sağlık kuruluşu, ChatGPT gibi oluşturulan büyük dil modeli araçlarının (LLM) insan refahını ve halk sağlığını korumak için kullanılmasının risklerini değerlendirmenin "zorunlu" olduğunu söyledi.

    Esasında DSÖ ve BM'nin sağlık kolu endişelerinde son derece haklı. Mevcut üretken yapay zeka araçlarının "halüsinasyon" görme, yani bir şeyleri uydurmaya yatkın oldukları bilinen bir gerçek. Bu nedenle bir bilgiyi yanlış vermekle beraber bu araçların tamamen uydurma bir bilgi vermesi de muhtemel. 

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Yengeç modunda park: Hyundai e-Corner

    M
    madmax59 1 gün önce

    zaman içinde kullanımdan kaynaklı sistemde oluşacak boşluklar aracın yüksek süratte stabil gitmesini etkiler

    V
    versamaxx 4 gün önce

    Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.

    Profil resmi
    E_Y_B_H_P_T 6 gün önce

    Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    kuşlar bulgur yer mi inat box reklamsız kaynatılmış soğutulmuş suyun faydaları tempra 2.0 ie 8v volvo xc40 yorum

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    3000-4000 TL Arası Telefonlar
    Xiaomi Redmi 9C
    Xiaomi Redmi 9C
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    5.000-10.000 TL Arası Laptoplar
    Lenovo Ideapad L3
    Lenovo Ideapad L3
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    VESTA-START
    VESTA-START
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız