Dünya Sağlık Örgütü, yapay zeka kullanımı konusunda uyardı

Tam Boyutta Gör Özellikle ChatGPT gibi üretken yapay zeka araçlarının giderek yaygınlaşması bazı endüstrileri derinden etkilemeye başladı. Bunun yanında bu AI araçlarının “halüsinasyon” görme sorunu ise yanlış bilgi üretimine neden oluyor. Bu bağlamda Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), bugün yaptığı açıklamada yapay zekanın kamu sağlık hizmetleri için kullanılmasında dikkatli olunması çağrısında bulundu.

DSÖ, yapay zekalardan endişeli

Tam Boyutta Gör DSÖ, yapay zekanın potansiyeli konusunda hevesli olduğunu belirtmekten çekinmiyor. Ancak Örgüt, sağlık bilgilerine erişimi iyileştirmek, bir karar destek aracı olarak ve teşhis sürecini iyileştirmek için yapay zekanın nasıl kullanılacağı konusunda endişeleri olduğunu söyledi.

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DSÖ yaptığı açıklamada, yapay zekayı eğitmek için kullanılan verilerin önyargılı olabileceğinin altını çiziyor. Bu veriler ışığındaysa yapay zekanın yanıltıcı veya yanlış bilgiler üretebileceğini ve modellerin dezenformasyon üretmek için kötüye kullanılabileceği belirtiliyor. Öte yandan BM sağlık kuruluşu, ChatGPT gibi oluşturulan büyük dil modeli araçlarının (LLM) insan refahını ve halk sağlığını korumak için kullanılmasının risklerini değerlendirmenin "zorunlu" olduğunu söyledi.

Esasında DSÖ ve BM'nin sağlık kolu endişelerinde son derece haklı. Mevcut üretken yapay zeka araçlarının "halüsinasyon" görme, yani bir şeyleri uydurmaya yatkın oldukları bilinen bir gerçek. Bu nedenle bir bilgiyi yanlış vermekle beraber bu araçların tamamen uydurma bir bilgi vermesi de muhtemel.

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